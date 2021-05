Abertura de fundo criado por empresa do empresário Abilio Diniz a investidores comuns foi considerada mudança surpreendente de foco (foto: Filipe Araújo/AE %u2013 25/3/20)





O grupo Península, responsável pela administração do patrimônio do empresário Abilio Diniz (foto), abrirá as portas para o investidor comum. Desde ontem, a O3 Capital, gestora de recursos do grupo, está aberta para receber aportes do varejo – trata-se de uma surpreendente e inesperada mudança de foco. “É um momento de grandes oportunidades no mercado”, disse Abilio durante a apresentação do projeto. A O3 Capital surgiu há sete anos e administra cerca de R$ 1,5 bilhão do patrimônio da família Diniz. Segundo os gestores do fundo, ele está aberto para aportes a partir de R$ 1 mil (investidores em geral) ou R$ 5 mil (investidores qualificados, donos de ao menos R$ 1 milhão) e ficará disponível nas plataformas do Banco Inter, BTG Digital, Modal, Órama, Vitreo e Warren. Após longa trajetória no varejo, Diniz criou a Península Participações para desbravar novas frentes de negócios. A O3 Capital é uma delas.





A bola fora da Centauro





É preciso ficar atento às mídias sociais. Há alguns dias, a rede de materiais esportivos Centauro fez diversas postagens que exaltavam o Corinthians e tripudiavam o São Paulo. O conteúdo revoltou a torcida são-paulina, que lançou um movimento de boicote à empresa. Pressionada, a Centauro se desculpou: “Reconhecemos a bola fora.” A Centauro é uma companhia de capital aberto com milhares de investidores – muitos torcem para o São Paulo – e vende camisas de futebol, inclusive do time paulista.





Conciliar filhos com home office é novo desafio





A empresa de recrutamento Robert Half realizou estudo para detectar os desafios impostos aos profissionais durante a pandemia. Conciliar home office com os filhos em casa é o ponto mais crítico para 38% dos entrevistados. Além disso, 26% dos respondentes indicaram o cuidado com a saúde mental como ponto de atenção, 18% apontaram a falta de tempo para cuidar de si e outros 18% escolheram a falta de empatia dos gestores. Ao todo, 2.379 profissionais participaram da sondagem.





Ford corre para deixar o Brasil





A Ford tem acelerado os planos para deixar o Brasil. As fábricas de São Bernardo do Campo (SP), Camaçari (BA) e Taubaté (SP) já fecharam e a última remanescente, em Horizonte (CE), deverá encerrar as atividades no fim do ano. O custo da operação será elevado. De acordo com as mais recentes estimativas, a empresa gastará US$ 4 bilhões apenas com indenizações. No mundo, a empresa vem sofrendo com a escassez de semicondutores, que afetou a produção em diversas unidades.





Rapidinhas











A venda de motos caiu 15% em 2020 – fatores como renda e dificuldades na obtenção de crédito pesaram no resultado. Para destravar os negócios, a Boa Vista lançou um software que ajuda concessionárias e instituições financeiras a identificar, com maior precisão, clientes propensos e não propensos a aceitar um financiamento.





Desenvolvido pelo recém-inaugurado Centro de Excelência em Analytics (CEA) da Boa Vista, o software utiliza informações do histórico do SCPC e do Cadastro Positivo para identificar as pessoas que podem comprar motos financiadas. Nos testes iniciais, o serviço gerou ganhos na aprovação das ofertas de 400% em relação aos modelos tradicionais de análise de crédito.





Muitos analisas dizem que bitcoins são ativos arriscados demais para despertar o interesse de grandes empresas. Eles estão errados. Como parte de sua estratégia de tesouraria, o Mercado Livre, maior plataforma de e-commerce da América Latina, comprou US$ 7,8 milhões em moedas digitais no primeiro trimestre de 2021.





Mercado aquecido? Um levantamento da OLX, uma das maiores plataformas de comércio eletrônico do país, identificou avanço de 120% nas vendas de itens anunciados com o termo “Dia das Mães”. A análise comparou os dados de abril deste ano em relação àqueles do mesmo mês de 2020, período que antecede a data.









R$ 10,8 milhões

é quanto o Facebook doou para Ong Ação da Cidadania, que destinará os recursos para combater a fome no Brasil















“Só compre moedas digitais se você estiver preparado para perder todo o seu dinheiro”

Andrew Bailey, presidente do Banco da Inglaterra