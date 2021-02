As lições da Petrobras para os novos investidores na bolsa de valores

Os papéis da companhia desabaram 20%, levando a perdas de R$ 102 bilhões em valor de mercado. Ontem tiveram alta de 12% (foto: Nelson Almeida/AFP)



Os investidores novatos – e eles são muitos na bolsa brasileira, já que o número de entrantes não para de crescer – aprenderam uma dura lição no episódio Petrobras. Para se dar bem no mercado acionário, é preciso ter serenidade. Em outras palavras: não adianta entrar em desespero quando uma empresa parece estar no fundo no poço, nem ficar otimista demais quando ela alcança o topo do mundo. No primeiro dia de negociações na bolsa (foto) após a desastrada interferência do presidente Jair Bolsonaro na petrolífera, os papéis da companhia desabaram 20%, levando a perdas de R$ 102 bilhões em valor de mercado. Ontem, passado o susto, houve uma boa recuperação, com alta de 12% da cotação. Por mais que a turma de Brasília tente usar a Petrobras para seus interesses políticos, algo absolutamente indefensável, a empresa de alguma maneira sempre resiste – o mundo, afinal, continua usando combustíveis para se locomover.





A fila do IPOs não para de crescer

A onda de aberturas de capital não para. A nova postulante é a empresa goiana São Salvador, uma das mais tradicionais produtoras de frango do país. Dona da marca Super Frango, de forte presença no Centro-Oeste, a companhia pretende usar os recursos para expandir a fábrica de Nova Veneza, em Goiás. Atualmente, 31 empresas estão na fila dos IPOs (oferta pública inicial, na sigla em inglês), um recorde na história da bolsa brasileira, e 12 delas já estrearam no mercado em 2021.





Marinha autoriza navios maiores no Porto de Santos

O Porto de Santos, o maior do país, foi autorizado pela Marinha brasileira a receber navios de até 366 metros de comprimento. Parece algo à toa, mas não é. Nenhum outro porto da costa leste da América do Sul está homologado para esse tipo de embarcação, o que consolida o local como um hub do continente. Além disso, a homologação permitirá o aumento gradual de sua capacidade, de 4,4 milhões de toneladas para 7,9 milhões. O Porto de Santos responde por 30% do comércio nacional.





Delivery cresce 267% no carnaval

As restrições de circulação no carnaval não foram suficientes para coibir festas clandestinas, mas impulsionaram os serviços de delivery – muita gente ficou em casa no período. Segundo estudo feito pela empresa de tecnologia Link em parceria com a startup Neemo, as entregas de alimentos em domicílio cresceram 276% em relação ao mesmo período do ano passado. A pandemia não apenas obrigou as pessoas a se tornar mais digitais, como fez do delivery um serviço indispensável no dia a dia.





''Esta não é a primeira vez que a pressão dos caminhoneiros coloca em xeque a liberdade de precificação da estatal. Em 2018, a Petrobras não resistiu à greve da categoria e acabou com os reajustes quase diários''

Luiz Carlos Mendonça de Barros, economista





82%

Das grandes empresas do país pretendem investir neste ano, segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Isso é ótimo: os aportes do setor privado aceleram a retomada e estimulam a criação de empregos





Rapidinhas

A Neogrid, empresa catarinense que produz softwares e usa inteligência artificial para a gestão de cadeias de suprimentos, adotará o home office definitivo para seus 750 colaboradores. A empresa diz que é adepta do conceito employee life experience, que coloca o funcionário como protagonista das decisões na área de recursos humanos.





A marca de maquiagem Quem disse, Berenice?, do Grupo Boticário, contratou a filósofa Djamila Ribeiro, a lutadora de MMA Mackenzie Dern e a advogado Gabriela Priolli para estrelar a campanha Mulheres que amamos. Além de participar da publicidade, elas deram pitacos na criação de batons, que serão vendidos, em edição limitada, ao público em geral.





Um bom sinal da recuperação da atividade econômica: segundo o Instituto Nacional de Distribuidores de Aço, as vendas do produto subiram 16,2% em janeiro, diante do mesmo período do ano passado. O resultado é ótimo, já que compara o desempenho atual com o período pré-pandemia. Em 12 meses, as vendas subiram 7,5%.





A Associação Brasileira de Franchising (ABF) lançou uma campanha em defesa da revisão dos contratos de locação das lojas situadas em shoppings. Para entidade, a decisão das administradas de manter os reajustes dos aluguéis indexados ao IGP-M tornará inviável a permanência de muitos estabelecimentos.