Agronegócio se destaca na geração de emprego e colhe resultados

Colheita de safras agrícolas contribuiu para saldo positivo do setor no Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press 12/11/13)

O agronegócio brasileiro registrou em 2020 o melhor resultado na criação de empregos no setor em 10 anos, apesar da pandemia e dos resultados abaixo do esperado na oferta de novos postos de trabalho.

A avaliação é da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), que analisou os dados do ano passado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados pelo Ministério da Economia.



Os dados mostram que o setor abriu 61.637 mil vagas de trabalho de janeiro a dezembro do ano passado, o melhor desempenho desde 2011, quando o saldo de geração de empregos formais foi de 85.585 mil vagas.



O resultado de 2020 confirma a importância do agronegócio para a economia brasileira, particularmente no momento em que se torna fundamental encontrar saídas para a retomada.



Entre as atividades que mais criaram postos com carteira assinada em 2020, a soja liderou o ranking, com 13.396 vagas. O segmento de café também se destacou, com a abertura de 6.284 postos.



Na pecuária, a criação de bovinos (+11.598) e de aves ( 5.993) foram as atividades que mais contribuíram para o mercado de trabalho.



Ainda de acordo com os dados, três em cada quatro vagas foram criadas no setor agropecuário estão na região Sudeste, especialmente em São Paulo que teve crescimento de 46.475 postos de trabalho em 2020.





Contactless

(foto: Divulgação 29/01/19)

A modernização do sistema bancário – vide o lançamento do Pix e o início do open banking – inclui uma revolução nos hábitos dos brasileiros.





Os pagamentos por aproximação – conhecidos, em inglês, pelo termo contactless – ganharam força no Sicoob, principalmente durante a pandemia. Segundo informações do setor de cooperativas, em 2020, houve praticamente 6 milhões de pagamentos nas funções crédito e débito nesta modalidade, totalizando mais de R$ 300 milhões. Trata-se de um aumento de mais de 1.500% na comparação com o ano anterior.





Tendência





“Nossa avaliação é de que esse método deve crescer ainda mais em 2021, porque o contactless já demonstrou sua segurança e provou ser um facilitador para o processo de compra. Além disso, se popularizou entre os meios de pagamento mais buscados pelos nossos cooperados nos últimos meses”, afirma Antônio Vilaça Júnior, diretor de TI do Sicoob. O método de aproximação adotado pelo Sicoob vale para compras de até R$ 100.





Caminho das pedras





Felipe Guterres, economista com especialização na Harvard Business School, lança O Próximo Passo – O Guia Prático

de um CEO para a sobrevivência dos sonhos. O livro, em formato eletrônico e impresso, discorre sobre estratégia e desenvolvimento de negócios, particularmente para startups e empresas tech.





Inovação como hóspede

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press 24/3/20)



Primeiro hotel plenamente adaptado à pandemia, o Vivenzo Savassi (foto), de Belo Horizonte, tem novo conselheiro de inovação. Claudio Alexandre de Souza atuará na Macna Hotels, startup que administra o Vivenzo, a fim de buscar novas formas de oferecer hospedagem diferenciada e segura no contexto desafiador da pandemia.





Com os pés na nuvem





A Arezzo&CO firmou parceria com a IBM para modernizar seu sistema de TI, com a construção de um ambiente em nuvem. O foco da mudança é o e-commerce, canal que registrou um salto extraordinário durante a pandemia, somando 10 milhões de clientes. O ambiente desenvolvido pela Arezzo e pela IBM Cloud envolve operações-chave, como processos de venda e controle de inventário. “Durante os últimos meses, a nossa reinvenção digital foi posta à prova, e aceleramos a resposta ao mercado para continuar entregando os nossos produtos sem perder de vista o relacionamento com nossos clientes no mundo digital e seguir apoiando nossa estratégia de expansão”, comenta o Diretor de TI da Arezzo&CO, Rodrigo Ribeiro.

Roupa nova





No setor de vestuário, o Instituto Lojas Renner, braço social da rede varejista, lançou uma coleção de roupas com menor impacto ao meio ambiente. As peças foram produzidas com algodão agroecológico, plantado e colhido por produtoras rurais em municípios do Norte de Minas Gerais. A iniciativa da Renner faz parte do Tecendo Autonomia e já beneficiou cerca de 300 famílias, em parceria com o Centro de Agricultura Alternativa e associações de mulheres agricultoras de MG.

Núcleo duro





Com 360 lojistas e 13.838 profissionais cadastrados, entre arquitetos, designers, decoradores e profissionais da área de construção civil, o Núcleo Metropolitano de Arquitetura e Design pretende construir 2021 sobre uma base sólida de resultados. Em 2020, o volume de negócios fechou em R$ 300 milhões, abaixo dos R$ 500 milhões obtidos em 2019, mas superior aos anos iniciais do núcleo fundado em 2015. Para 2021, o Núcleo projeta aumentar em 40% o volume de negócios gerados entre empresas e profissionais. Fábio Ordones, idealizador do grupo, aposta na qualificação dos profissionais cadastrados para oferecer produtos e serviços de qualidade superior.