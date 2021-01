No Fórum Econômico, líderes globais prometem adotar métricas ESG

Carlos Alexandre

interino





Presidente do Fórum Econômico Global, Klaus Schwab comemorou anúncio feito por companhias transnacionais







Presidente do Fórum Econômico Global, Klaus Schwab comemorou anúncio feito por companhias transnacionais Mais de 50 líderesde empresas transnacionais anunciaram, no Fórum Econômico Global, o compromisso de apresentar um conjunto de métricas ESG – sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança – a serem adotadas pelo setor privado. A ideia é construir um consenso em torno de recomendações que ultrapassam as premissas financeiras e abordam questões como sustentabilidade, transparência e igualdade salarial. Os líderes comprometidos em implementar um capitalismo que vá além do balanço financeiro representam empresas como Unilever, Salesforce, Dell, RoyalDSM, MasterCard e Sony. “O comprometimento público das empresas em relatar não apenas questões financeiras, mas também seus impactos ESG são um passo importante em direção a uma economia global que trabalha para o progresso, as pessoas e o planeta”, comemorou Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial.

























Google político

(foto: ichael M. Santiago/Getty Images/AFP)



Após o Twitter banir o presidente Donald Trump e outros radicais, o Google fez nova investida

contra os extremistas. O comitê de ação política do gigante de tecnologia anunciou o corte de contribuições financeiras aos 147 membros do Congresso norte-americano – todos republicanos – que votaram contra o reconhecimento da vitória de Joe Biden na eleição de novembro. Com a decisão, o Google se junta ao Facebook e à Microsoft ao uso pernicioso da tecnologia para atentar contra a democracia, como ocorreu com a invasão do Capitólio no último dia 6.





Investimento verde

(foto: Eduardo Tristao Girao/EM/D.A Press %u2013 1/5/11)



Ao menos 26 parques naturais, em seis estados, têm a chance de serem administrados pela iniciativa privada, em uma esforço para estimular o turismo sustentável. O BNDES fechou parceria com seis estados – Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Tocantins – para encaminhar um programa de concessão dessas reservas ambientais. Uma das unidades em vista é o Parque do Jalapão (TO) (foto). Conforme o cronograma do Programa Nacional de Desestatização, as licitações começarão pelos parques nacionais do Iguaçu (PR), de Jericoacoara (CE) e dos Lençóis Maranhenses (MA). Com as concessões, a ideia é implementar a agenda ESG.













Bem sustentável





O grupo Natura & Co, que engloba a Avon, Natura, The Body Shop e Aesop, está entre as companhias mais sustentáveis do mundo. Em ranking divulgado pela Corporate Knights, especializada em sustentabilidade corporativa, o conglomerado ocupou a 42ª posição entre mais de 8 mil empresas avaliadas. E conquistou o primeiro lugar na categoria de Empresas de Cuidados Pessoais. Em 2020, a Natura sacudiu o mercado financeiro, com uma disparada no valor das ações, e a sociedade ao contratar o ator transexual Thammy Miranda na campanha de Dia dos Pais.

Negócio virtual





A Praxio, especializada em

tecnologia para transporte

rodoviário de carga, passageiro e logística, adquiriu a brasileira Fusion DMS e ampliou a participação no mercado no qual operam, entre outros clientes, grandes redes atacadistas. Os valores da transação não foram divulgados, mas a Praxio informou que a compra consolida um investimento de R$ 75 milhões no mercado brasileiro desde 2016. Detalhe sobre a compra da Fusion: a aquisição ocorreu de forma totalmente virtual.

Vento contra





Um dia depois de Paulo Guedes, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu a vacinação em massa como estratégia essencial para a retomada econômica. Ele elogiou a capacidade de recuperação do país, mas vê um horizonte difícil com o orçamento combalido com as medidas emergenciais de 2020. “O Brasil, como um dos que teve mais impacto, tem vento contra vindo do término dos estímulos”, disse.













Dinheiro no ar

(foto: Abeeolica/Divulgacao 24/2/18)





Ainda na linha de crescimento sustentável, uma das empresas de melhor performance na Bolsa é Aeris Energy, fabricante de pás para turbina eólica do mundo. A empresa é apontada por analistas como detentora de potencial relevante de crescimento, em razão da demanda por energia limpa no mundo. Hoje, no Brasil, a energia eólica representa 9% da matriz energética nacional. Essa participação, avaliam especialistas, pode chegar a 17% em 2029.