GM é pentacampeã com o Onix sendo o carro mais vendido no país

Carro líder de vendas no Brasil garante à montadora a liderança no mercado brasileiro de automóveis e comerciais leves (foto: Chevrolet/Divulgação %u2013 23/9/20)





GM é pentacampeã

Pela quinta vez consecutiva, a GM encerrou o ano como a campeã de vendas no Brasil. E, novamente, o resultado se deve ao desempenho do Onix, que segue imbatível no mercado nacional. De acordo com a Fenabrave, entidade do setor de distribuição de veículos, a GM respondeu em 2020 por 17,35% das vendas totais de automóveis e comerciais leves, ligeiramente à frente da Volkswagen (16,80%) e da Fiat (16,50%). Com 135.351 unidades emplacadas, o Onix liderou o ranking com folga, seguido pelo Hyundai HB20 (86.548 carros) e pela versão sedã do próprio Onix (chamada Onix Plus), com 83.392 exemplares. A indústria automotiva espera novos ares em 2021. Após fechar 2020 com o pior resultado em 14 anos, as empresas projetam boa expansão até dezembro. Para a Fenabrave, os emplacamentos deverão crescer 15,7%, mas algumas consultorias estimam que avanço ficará entre 25% e 28%. Isso, claro, se a economia tirar o pé do freio.





Corrupção no mundo das startups

Uma grave denúncia no mundo das empresas iniciantes. Segundo a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), a Associação Brasileira de Startups (Abstartups), entidade que se propõe ao fomento de novos negócios, adulterou o valor de notas fiscais de serviços prestados na organização de um evento. O valor inicial das notas, de R$ 250 mil, foi alterado para R$ 550 mil. Ou seja: a ideia era aumentar o montante a ser reembolsado. A denúncia foi feita pelo site Suno Notícias.





Vai ficar mais difícil espalhar fake news

O bloqueio imposto pelo Facebook, Twitter e Instagram às contas de Donald Trump reduziu drasticamente a capacidade de comunicação do presidente. De certa forma, ele perdeu a voz e o poder de influenciar seus seguidores. A iniciativa mostra que as redes sociais estão mais atentas a publicações de ódio ou que contenham notícias falsas. Por mais que os extremistas reclamem, a verdade é que daqui por diante não será tão fácil espalhar barbaridades na internet.





O primeiro unicórnio de 2021

A startup curitibana MadeiraMadeira, do ramo imobiliário, tornou-se o primeiro unicórnio – como são chamadas as empresas iniciantes avaliadas em pelo menos US$ 1 bilhão – brasileiro de 2021. A companhia alcançou a marca após receber um aporte de US$ 190 milhões. A rodada de investimentos foi liderada pelo grupo japonês Softbank, que havia investido US$ 20 milhões na startup em 2019, e pela gestora de fundos de ações Dynamo. Com isso, a MadeiraMadeira passa a ser o 14º unicórnio do país.





US$ 185 bilhões

é a fortuna de Elon Musk, fundador da Tesla. Com a alta das ações da empresa, ele se tornou o homem mais rico do mundo





RAPIDINHAS