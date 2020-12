Dólar perde força e já há quem projete a moeda a R$ 4

(foto: Jan Vaek /Pixabay)



A famosa frase de Edmar Bacha, um dos criadores do Plano Real, nunca foi tão oportuna: “Deus criou a taxa de câmbio apenas para humilhar os economistas”.



No início da pandemia, com os mercados globais em pânico, analistas disseram que a moeda americana poderia encerrar o ano na casa dos R$ 7. Depois de rondar a faixa dos R$ 6 em maio, o dólar perdeu força nos meses seguintes e agora já há quem projete a cotação em torno de R$ 4 – ou até abaixo disso.



Segundo Fabrizio Velloni, economista-chefe da Frente Corretora de Câmbio, a moeda americana pode chegar a R$ 3,80 em 2021. Um relatório da Wagner Investimentos estima o valor entre R$ 4,20 e R$ 4,50 nos próximos meses.



O que explica o movimento? A eleição de Joe Biden à Presidência dos Estados Unidos aliviou as tensões do mercado global e aumentou o apetite dos investidores por países emergentes considerados baratos, como o Brasil. No âmbito doméstico, as perspectivas de reformas e privatizações ajudam a valorizar o real.





O peso das distorções tributárias

O ano de 2020 está perto do fim e a reforma tributária não veio. Algumas simples comparações mostram por que ela é urgente. Segundo estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI), os impactos diretos e indiretos dos tributos sobre bens e serviços aumentam em 10,6% o custo de instalação de uma siderúrgica. Em outros países, a distorção não existe. Na Austrália, a tributação eleva em 1,7% o valor do mesmo tipo de investimento. No Reino Unido, o acréscimo é de apenas 0,4%.





Anfavea quer ajudar na distribuição de vacinas

As empresas estão dispostas a dar sua parcela de contribuição para a rápida distribuição da vacina contra o novo coronavírus. A Anfavea, a associação que representa as montadoras, ofereceu espaço dentro das fábricas para a aplicação do imunizante, a exemplo do que faz nas campanhas contra a gripe, e também disse que cederia veículos para o processo de logística. Resta combinar com os governos, que parecem levar a questão mais para o campo político do que técnico.





Compras perto de casa ganham espaço

A pandemia do coronavírus mudou hábitos de consumo. Segundo a pesquisa Shop Small, realizada pela empresa de cartões American Express em sete países da América Latina – inclusive no Brasil –, as pessoas passaram a dar preferência para os comércios locais: 91% dos consultados declararam ter feito compras nas proximidades de casa. O levantamento também mostrou o tamanho da crise. Para 72% dos comerciantes brasileiros, os últimos meses ficaram marcados pela queda nas vendas.





Rapidinhas

A guerra do comércio eletrônico se dá em um campo de batalha movediço: a logística. Não basta apenas ter preço. É preciso ser ágil na entrega. Atenta a essa lógica, a Amazon lançou recentemente no Brasil o programa FBA, que oferece frete rápido e gratuito para produtos vendidos por parceiros de sua loja.





Com a iniciativa, os parceiros da Amazon poderão usar os centro de distribuição da empresa no país em vez de estocar e enviar os produtos por conta própria. Atualmente, a companhia garante que entrega qualquer tipo de mercadoria em até dois dias para 500 cidades brasileiras. A ideia é encurtar esse prazo.





A maioria das pesquisas mostra que o home office aumentou a produtividade profissional, mas há quem considere que, no longo prazo, o efeito será invertido. Para Michael Corbat, presidente do banco Citigroup, o fato de as pessoas trabalharem 15 ou 16 horas por dia cobrará uma conta pesada no futuro, resultando na inevitável queda de rendimento.





Os pequenos negócios tiveram bom desempenho em novembro, segundo estudo realizado pela plataforma de crédito on-line Gyra. A demanda por serviços mecânicos cresceu, por exemplo, 9,7% na comparação com outubro. No ramo de padarias, o movimento aumentou 9,5%. O auxílio emergencial teve papel importante no resultado.





"O verdadeiro teste não está em evitar o fracasso, pois isso é impossível. O verdadeiro teste é saber o que você fará com o fracasso" Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos







US$ 140 bilhões

é o volume de recursos captados nas bolsas americanas em 2020, acima do recorde de 1999 (US$ 108 bilhões). A safra de aberturas de capital continuará nos próximos dias, com a estreia das ações do Airbnb