Investidores na bolsa brasileira se animam com equipe de Joe Biden

Agradou também ao mercado financeiro a notícia de que Janet Yellen, que atuou no governo de Barack Obama, será nomeada secretária de Tesouro (foto: Brendan Smialowski/AFP)

A bolsa brasileira acompanha os principais mercados globais e parece ingressar em um novo período de euforia. O que explica o movimento? No Brasil, a expectativa pelo andamento das reformas – a tributária, ao que parece, irá mesmo sair –, anima os investidores, que também estão confiantes na vacina contra o coronavírus, apesar dos indícios de que uma segunda onda da pandemia esteja por vir. No cenário internacional, o mercado financeiro, quem diria, gostou dos primeiros sinais emitidos pelo futuro presidente americano Joe Biden. A indicação de Avril Haines como diretora nacional de inteligência e de Alejandro Mayorkas para o Departamento de Segurança Interna mostra, na avaliação de gestores, um governo preocupado em reduzir as tens ões internacionais, o que é sempre positivo para as bolsas. Um nome agradou mais: Janet Yellen, que deverá ser nomeada secretária de Tesouro. Os analistas a consideram um nome pró-mercado graças à sua atuação no governo de Barack Obama.





Impressão 3D para carros elétricos



Uma parceria entre o mundo corporativo e o meio acadêmico resultará no uso de impressoras 3D para o desenvolvimento de carros elétricos no Brasil. De um lado, a Gerdau entrará com os materiais metálicos. De outro, a Braskem aplicará sua experiência com polímeros. Por sua vez, a startup Alkimat cederá a tecnologia de impressão 3D. E tudo isso sob a supervisão do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). O modelo, pouco usado no Brasil, é o que move a cultura empreendedora nos Estados Unidos.





BMW lança streaming no Brasil

A indústria automotiva tem feito de tudo para se reinventar: carros elétricos, veículos autônomos e assinaturas mensais que permitem ao cliente alugar os modelos por breves períodos. A BMW foi além: a montadora alemã lançará amanhã no Brasil uma plataforma de streaming. Chamado de BMW Next Brasil, o serviço funcionará nos mesmos moldes da Netflix, mas com conteúdos voltados para a marca e o setor automobilístico. A iniciativa surgiu para comemorar os 25 anos da empresa no país.





US$ 127,9 bilhões





É o patrimônio líquido do americano Elon Musk, fundador da Tesla. Com isso, ele ultrapassa Bill Gates e passa ser a segunda pessoa mais rica do mundo. A liderança continua com Jeff Bezos, da Amazon



Bares e restaurantes pedem soluções para o delivery





A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) lidera um movimento que busca promover maior competição no setor de entrega de alimentos. A entidade abriu conversas com empresas, como Ambev, Google e Stone, para discutir o desenvolvimento de soluções tecnológicas. No Brasil, o mercado de delivery de comida é liderado pelo iFood. Não está fácil para bares e restaurantes. Apesar do fim da quarentena, o movimento continua fraco e pode piorar se os casos de coronavírus aumentarem.





"Tem que pagar imposto sobre dividendo, sim" Paulo Guedes, ministro da Economia







Rapidinhas





A Porto Seguro, maior seguradora do Brasil, está desenvolvendo um aplicativo para consolidar, em um único lugar, todos os serviços oferecidos pela empresa. Segundo a Porto, a ideia é reunir os 18 apps que funcionam separadamente. A integração de novos produtos é uma das estratégias para dobrar a base de clientes.

Estudo realizado pela Visa Consulting & Analytics, braço de consultoria da Visa, mostrou por que é importante o investimento no comércio eletrônico. Segundo o estudo, os estabelecimentos comerciais que entraram para o mundo on-line durante a pandemia aumentaram em 17% o ticket médio dos produtos.

Na última década, o dólar subiu, em média, 13% por ano na comparação com o real. É muita coisa. Para efeito de comparação, no mesmo período o Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira, avançou 2,9%. O CDI, clássico investimento em renda fixa, aumentou 9,2%. Ou seja: nunca aposte contra a moeda americana. De algum jeito, ela sempre se sobressai.

A segunda onda do coronavírus interrompeu a recuperação do setor aéreo nos Estados Unidos. Na United, a procura por voos diminuiu e os cancelamentos aumentaram nos últimos dias, mesmo às vésperas do feriado de Thanksgiving, que tradicionalmente impulsiona as viagens. Enquanto não houver vacina, a retomada será de altos e baixos.