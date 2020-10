Um enrosco nas mãos da Agência Nacional de Petróleo

A Agência Nacional de Petróleo, agência que regula o mercado de combustíveis, tem uma importante reunião marcada para hoje. No encontro, a direção da ANP vai analisar o pedido de autorização para a construção, pela empresa SSOIL, de uma planta de refino no município de Coroados (SP). Até aí, tudo bem. O curioso é o passado controverso dos sócios e diretores da companhia. Um deles, Filipe Arges Cursage, é apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como um dos intermediários de remessas de dinheiro para o doleiro Dario Messer, que recentemente fechou acordo para a devolução de cerca de R$ 1 bilhão aos cofres públicos. Outro sócio, Ricardo José de Moura Júnior, é acusado de desviar recursos de um fundo de investimentos. Já o diretor Maurício Mascolo é ex-conselheiro da Refit (antiga Refinaria de Manguinhos), empresa que atualmente acumula quase R$ 14 bilhões em dívida ativa com os órgãos fiscais.





Sai o vale-refeição, entrao pacote de internet

A pandemia do coronavírus alterou o mercado de trabalho. Segundo gestores de recursos humanos, o home office e a flexibilidade de horário estão mudando os benefícios oferecidos pelas empresas. No lugar do vale-refeição e vale-transporte, surgiram benefícios como a assinatura de pacotes de internet, auxílio para o pagamento da conta de luz e até programas de descontos para a compra de livros. A tendência é observada em diversos setores, tanto no Brasil quanto no exterior.





Lufthansa amplia voos

A alemã Lufthansa (foto) vai ampliar as ofertas de voos a partir de dezembro. Serão sete frequências semanais de São Paulo para Frankfurt (atualmente existem cinco), enquanto a rota São Paulo-Zurique passará de três para cinco. Segundo a empresa, as mudanças se devem às projeções de retomada. O ritmo de recuperação, porém, tem sido mais fraco do que o esperado. A Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) estima que o movimento de passageiros cairá 66% em 2020 na comparação com 2019.

Possuir ações é como ter filhos: não se envolva com mais do que você pode lidar Peter Lynch, ex-gestor do Fidelity Magellan, um dos fundos de ações mais rentáveis da história dos Estados Unidos



A decolagem da Renner

A Renner, maior varejista de moda do Brasil, descobriu o mercado dos aeroportos. Depois de inaugurar, em dezembro de 2019, uma loja no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, agora foi a vez do terminal de Guarulhos, em São Paulo, receber a novidade. Nesta semana, a empresa abriu, com investimentos de R$ 5 milhões, uma unidade de mil metros quadrados no local. O interessante é que a companhia não recuou de seus planos mesmo com a pandemia e a inevitável queda do movimento nos aeroportos.





250%

foi quanto cresceu, no Google, a busca pela expressão “excluir Facebook” depois do lançamento, pela Netflix, do documentário “O Dilema das Redes”, que trata dos perigos do uso exagerado das redes sociais





RAPIDINHAS