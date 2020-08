Brasil tem 1,3 milhão de sites de comércio eletrônico ativos este ano

Todo tipo de negócio migrou para o e-commerce com as restrições ao funcionamento durante a pandemia de COVID-19 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press %u2013 17/4/09)



O e-commerce brasileiro é um fenômeno. Segundo estudo realizado pela empresa de pagamentos PayPal em parceria com a plataforma de análise de dados BigData Corp, a abertura de lojas digitais avançou 41% nos últimos 12 meses, encerrados em agosto. Trata-se de um crescimento espantoso, considerando especialmente que o setor já apresentava resultados consistentes desde 2010. Com a pandemia do coronavírus, os negócios digitais não apenas ajudaram muitas companhias a driblar a crise como se tornaram um caminho sem volta. De certa forma, o futuro chegou – é agora. Já existe 1,3 milhão de sites de comércio eletrônico no Brasil, volume que responde por 8% dos endereços da internet brasileira. Outro dado interessante captado pela pesquisa diz respeito ao tamanho das empresas com atuação on-line. Atualmente, quase a metade (48%) dos e-commerces são de firmas de pequeno forte. No ano passado, o índice era de 27%. Ou seja: o comércio eletrônico nunca foi tão democrático.





O divórcio de Bolsonaro com o mercado financeiro

O cancelamento, pelo menos por enquanto, do programa Renda Brasil deixou o mercado financeiro preocupado com o aumento das tensões entre o presidente e o ministro da Economia, Paulo Guedes (foto). É evidente o crescente desgaste entre os dois e uma eventual saída do fiador da agenda liberal do governo representaria o fim do apoio incondicional da turma das finanças. A questão é que Bolsonaro parece se importar cada vez menos com os anseios do mercado financeiro.





McDonald’s enfrenta escândalo sexual

Um escândalo sexual encobriu a queda da venda de hambúrgueres do McDonald’s durante a crise do coronavírus. Demitido no ano passado por manter relações amorosas com uma subordinada, o ex-presidente Steve Easterbrook (foto) voltou ao noticiário após uma investigação interna descobrir que ele se envolveu com pelo menos outras três colaboradoras. Segundo o site CNBC, o executivo recebeu em seu e-mail corporativo “dúzias de fotos de mulheres nuas.” Algumas eram funcionárias.

Estude, fique cercado de gente boa, corra riscos. O Brasil precisa de gente querendo fazer acontecer Jorge Paulo Lemann, principal líder empresarial do país e controlador de empresas como AB Inbev, Burger King e Kraft Heinz



Vendas de pijamas dispararam na pandemia

É curioso observar o comportamento dos consumidores em períodos atípicos. Como milhões de pessoas passaram a ficar mais tempo em casa durante a pandemia do coronavírus, as vendas de pijamas dispararam desde o início do isolamento social. Na rede Marisa, as encomendas de peças para dormir cresceram 300%. O Grupo Hope teve desempenho ainda melhor, com alta de 400% nas entregas de pijamas. Com a reabertura da economia, porém, as empresas perceberam que a tendência começa a perder força.





US$ 300 milhões





é quanto o Nubank, maior fintech do Brasil, recebeu em uma nova rodada de investimentos. Desde a fundação, a instituição já levantou US$ 1,4 bilhão





RAPIDINHAS