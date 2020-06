Pesquisa: Publicidade nas redes sociais é dominada pelos brancos

Reed Hastings, fundador da Netflix, anunciou que vai doar US$ 120 milhões (mais de R$ 600 milhões) para um fundo de ajuda a faculdades ligadas à luta antirracista (foto: Christople Archambault/AFP %u2013 17/1/20)



As ações publicitárias em redes sociais priorizam brancos. É o que mostra um estudo realizado pela agência SA365, que analisou 5.261 posts no Facebook e Instagram feitos por 20 dos principais anunciantes brasileiros em 2019. Segundo o levantamento, os brancos estão presentes em 87% das publicidades, contra 34% dos negros (a soma dá mais de 100% porque a pesquisa considerou aparições de ambas as raças simultaneamente). Se no Brasil as iniciativas para a inserção social dos negros ainda não contam com o apoio expresso de muitos setores, nos Estados Unidos, a história começa a mudar. Reed Hastings, fundador da Netflix, anunciou que vai doar US$ 120 milhões (mais de R$ 600 milhões) para um fundo de ajuda a faculdades que de alguma maneira estão ligadas à luta antirracista. “Tive o privilégio de desfrutar de uma ótima educação e quero que a juventude negra também tenha”, afirmou o executivo.





Microsoft abre centro de capacitação no Brasil

A americana Microsoft inaugurou ontem em São Paulo um espaço para a capacitação de desenvolvedores de startups e empreendedores da área de tecnologia. Fruto de parceira com a empresa brasileira de treinamentos Distrito, a iniciativa é a primeira desse tipo na América Latina. O projeto é ambicioso. Segundo a Microsoft, a ideia é que o Brasil se torne, em pouco tempo, referência na área tecnológica do continente, atraindo inclusive estrangeiros para o projeto.



Bombril é acusada de racismo

É surpreendente como, em pleno século 21 e na era das redes sociais, algumas empresas ainda cometem deslizes. Ontem, um dos assuntos mais comentados no Twitter foi o lançamento, pela Bombril, de uma esponja inox para limpeza pesada chamada “Krespinha” (foto). Como era de se esperar, a empresa sofreu uma avalanche de críticas na internet, sendo acusada de racismo pela inevitável associação com cabelos crespos. Pressionada, a companhia acabou retirando o produto de seu catálogo.





RecargaPay contrata na crise

Mais uma companhia anuncia contratações em plena crise do coronavírus. A RecargaPay, fintech de pagamentos por celular, anunciou que tem vagas abertas para as áreas de finanças, desenvolvimento de produtos e tecnologia. A empresa também informou que vai adotar o home office até o fim do ano, com a possibilidade de manter seus 280 fu ncionários em casa permanentemente. Para garantir algum conforto aos colaboradores, a empresa bancou a compra de cadeiras ergonômicas.



70 milhões

De brasileiros acessam o WhatsApp diariamente, o que faz dele o aplicativo mais usado no país



(foto: Twitter/Reprodução)



''Vamos passar pela guerra contra essa doença com senso de cooperação e preservando vidas. Depois, temos pela frente o que eu chamo de segunda onda da crise, que é econômica. Essa recessão pode se transformar em depressão econômica se não combatermos seus efeitos''

Paulo Guedes, ministro da Economia



RAPIDINHAS

O Grupo Eleva Educação, que tem como principal investidor o empresário Jorge Paulo Lemann (foto), pretende se dedicar nos próximos dias a um novo projeto. A empresa vai oferecer nas redes sociais, por meio do seu programa “Espaço de Ser”, conteúdos gratuitos para professores da rede pública e particular. O material será publicado no Instagram, Facebook e YouTube.





O presidente de uma construtora proibiu sua secretária de agendar lives. “Recebo no mínimo dois pedidos por dia para participar desses encontros virtuais”, diz. “No começo era legal, mas a coisa ficou massacrante. A turma exagera. As pessoas têm mais o que fazer do que passar o dia inteiro na tela de um computador.”





A Apple é uma máquina de fazer dinheiro. Apesar da crise do coronavírus e da queda global da venda de smartphones, as ações da empresa da maça subiram 15% em 2020, enquanto o S&P 500, principal índice do mercado acionário dos Estados Unidos, caiu 5%. A Apple tem valor de mercado de US$ 1,5 trilhão.





O governo publicou no Diário Oficial uma importante medida de desburocratização. A partir de agora, será possível assinar, via on-line, documentos que terão o mesmo valor legal que o papel, inclusive atestados e prescrições médicas. O sistema foi inspirado em modelos digitais adotados em diversos países europeus.