O presidente do BC, Roberto Campos Neto, tem apresentado número que indicam que a crise será demorada (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press %u2013 6/8/19)



Qual será a velocidade de recuperação da economia brasileira? Os números apresentados pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, indicam um caminho longo e tortuoso. Segundo o executivo, a retirada de capital estrangeiro no Brasil se dá num ritmo maior do que em outros países emergentes. Na semana passada, o Tesouro Nacional identificou que a participação de recursos de não residentes no sistema financeiro caiu para 9,36%, o menor patamar desde 2010. O sumiço do capital estrangeiro não só compromete a capacidade de financiamento do governo como, no curo prazo, afeta os investimentos das instituições privadas. Em outras palavras: vai faltar dinheiro para deixar a crise para trás. Outro dado preocupante diz respeito ao emprego. Segundo o IBGE, já são 12,8 milhões de desempregados – mais do que toda a população de Portugal. Se não há recursos financeiros no mercado, a chance de encontrar uma vaga diminui. O país tem pressa para resolver esse dilema.





Rede Multicoisas antecipa lançamento de e-commerce

A rede de franquias Multicoisas, especializada em produtos para casa, antecipou o seu processo de transformação digital. Com todas as 210 unidades fechadas na pandemia do coronavírus, a empresa não viu outra saída a não ser partir para o lançamento de uma plataforma própria de e-commerce. A ideia era inaugurar a loja eletrônica no final do ano, mas ela começou a funcionar há alguns dias. Segundo a empresa, atualmente 64 unidades em 18 estados estão habilitadas para vendas online.

A morte de George Floyd é chocante e também um sinal de que precisamos buscar mais do que um %u2018futuro normal%u2019. Precisamos construir um futuro que inclua os maiores ideais de igualdade e justiça Cook, presidente da Apple, em carta enviada a funcionários da empresa



Fôlego do e-commerce acabou?

O isolamento social estimulou o comércio eletrônico no Brasil, mas o setor começa a perder força. Na terceira semana de maio, os negócios digitais caíram 5,1% na comparação com a semana anterior. Segundo a Ebit/Nielsen, trata-se do primeiro recuo desde o início de março, quando a quarentena começou na maioria dos estados brasileiros. As vendas online de eletrodomésticos encolheram 10,7% de uma semana para a outra, acima dos aparelhos de informática (tombo de 8,8%) e artigos de moda (7,1%).





Montadoras reabrem fábricas

A indústria automotiva começa a se movimentar. Ontem, a Volkswagen religou as máquinas na fábrica de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo (foto), parada há dois meses por causa da crise do coronavírus, e a Caoa Chery retomou a operação na unidade de Jacareí, no interior paulista, interrompida desde 23 de março. Estima-se que, em no máximo um mês, todas as montadoras reabram as suas plantas, embora o ritmo de produção deva demorar um bom tempo para retornar aos níveis pré-pandemia.





55 mil





assinaturas de TV foram canceladas em abril, durante a quarentena. Em março, o resultado tinha sido pior, com o fim de 90 mil contratos. Os dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) retratam a crise econômica









RAPIDINHAS