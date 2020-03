Embates do presidente Jair Bolsonaro com os governadores contaminam as medidas de enfrentamento à pandemia e sua execução (foto: Marcos Corrêa/PR)







O que está em jogo é a saúde da

população e da economia. É preciso ter diálogo entre todos os envolvidos’





“Não se faz gestão com ideologia”

Nelson Jobim, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ex-ministro da Justiça e da Defesa e agora presidente do conselho do BTG Pactual, tem uma qualidade cada vez mais rara: a capacidade de dialogar com os diferentes espectros políticos. Em uma live realizada ontem pela empresa Money Report, Jobim analisou o cenário atual. Confira:





» Crise do coronavírus

“O que observo é uma falha grave de gestão do problema. O que está em jogo é a saúde da população e da economia. É preciso ter diálogo entre todos os envolvidos. Não se faz gestão com ideologia”





» Embates entre Bolsonaro e governadores

“O que está por trás disso tudo é a eleição de 2022, que contamina o enfrentamento do problema. Entrou uma nova variável no sistema político, que é o ódio. Esse ódio impede o entendimento”





» Reformas

“Não há ambiente para discutir as reformas administrativa e tributária. Estamos numa emergência, não há espaço para isso”





» Futuro

“O Brasil vai sobreviver, mas acho que haverá uma reordenação das alianças políticas”





(foto: Fábio Motta/Estadão Conteúdo - 11/4/14)







Europa, EUA e Brasil adiam dividendos

Enquanto a crise durar, os investidores dificilmente receberão dividendos. O movimento começou na Europa. Há alguns dias, o Banco Central Europeu pediu às instituições financeiras que não paguem dividendos até o fim da pandemia da Covid-19. Se a ideia vingar, serão liberados 30 bilhões de euros para o sistema de saúde. Nos Estados Unidos, um movimento semelhante propõe a suspensão total de dividendos até o final de 2020. No Brasil, a Petrobras adiou o pagamento de maio para dezembro.









Home office pode afetar mercado de imóveis corporativos

O mercado da construção civil, que estava em plena retomada, pode enfrentar dificuldades com as mudanças impostas pelo coronavírus. O home office certamente levará empresas a reduzir o tamanho físico de suas operações. A nova realidade irá reduzir a demanda pelos empreendimentos corporativos? Os preços vão cair? É provável que sim. Na cidade de São Paulo, muitos terrenos vazios estão à espera de obras. E agora, como ficarão esses espaços?









Fundador do Fogo de Chão pede socorro

Arri Coser, fundador do Fogo de Chão e dono dos restaurantes Maremonti e NB Steak, lidera um movimento de empresários do setor para encontrar alguma saída para a crise. Uma das ideias é pedir, ao governo e bancos, valor mínimo de R$ 1 mil para os funcionários ficarem em casa. Coser também negocia com fornecedores o prazo de até 120 dias para o pagamento das dívidas. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o segmento pode perder 6 milhões de empregos.

















rapidinhas

















» Nem todas as empresas estão em compasso de espera. A Klabin comprou o negócio de papéis para embalagens e papelão ondulado da International Paper no Brasil. A operação foi fechada por R$ 330 milhões (R$ 280 milhões à vista e R$ 50 milhões em até um ano). Segundo a Klabin, a unidade produz 305 mil toneladas anuais.





» A equipe Mercedes de Fórmula 1 desenvolveu um dispositivo respiratório não invasivo que ajuda pacientes que precisam de cuidados intensivos. Aprovado no Reino Unido, o aparelho aumenta a quantidade de oxigênio nos pulmões. Os engenheiros da Mercedes criaram o respirador em parceria com médicos e pesquisadores da University College London.

(foto: Saul Loeb/AFP %u2013 23/9/19)





» A FIA (Fundação Instituto de Administração) liberou na plataforma Coursera seis cursos gratuitos, em português e inglês, para quem quiser aproveitar a quarentena. Eles vão desde cursos gerais, como Teoria Geral da Administração Para Executivos, até específicos, como Gestão de Clubes. Para inscrições, é só acessar o site: https://pt.coursera.org/fi.





» A China acelera. Ontem, a Renault informou que retomará as operações em suas unidades industriais na China e na Coreia do Sul. A unidade chinesa fica em Wuhan, epicentro inicial da pandemia, onde as atividades foram suspensas no final de janeiro. Lá são fabricados 150 mil carros por ano.

(foto: Renault/Divulgação %u2013 20/2/18)

"O pior que pode acontecer é reabrir a atividade econômica muito cedo. Se não houvéssemos fechado, poderíamos ter provocado 2,2 milhões de mortes”

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos













R$ 50 milhões





é quanto o Grupo Votorantim irá doar para a compra de equipamentos de combate ao coronavírus. O valor será destinado a governos e instituições de saúde