Na China, coronavírus destroçou economia

(foto: AFP)



















O presidente Jair Bolsonaro disse que há “histeria” no país com o novo coronavírus. Basta dar uma espiada nos indicadores econômicos da China para entender que a situação é grave. Nos dois primeiros meses do ano, a produção industrial chinesa caiu 13,5% em relação ao mesmo período do ano passado, as vendas no varejo recuaram 20,5% e os inves timentos desabaram 24,5%. Nem nos períodos de guerra as quedas foram tão acentuadas. Minimizar os riscos da pandemia pode ser perigoso para a saúde e o bolso dos brasileiros.





















rAPIDINHAS

» Boa parte do fintwit, como é conhecida a comunidade do mercado financeiro no Twitter, ficou desapontada com o comportamento do presidente Jair Bolsonaro desde domingo. A turma, que anda assustada com o avanço do coronavírus – muitos perderam pequenas fortunas –, não gostou do desprezo que Bolsonaro teve pelos riscos da pandemia.





» Com o avanço do coronavírus, será difícil agendar consultas médicas. Para diminuir a circulação de pessoas e evitar a sobrecarga do sistema, as operadoras de saúde começaram a telefonar para pacientes para desmarcar agendamentos que não são considerados de urgência. Amil e Prevent Senior são algumas das empresas que

adotaram a medida.





» Diretores de uma grande empresa da área de tecnologia instalada em São Paulo colocaram o presidente da companhia contra a parede. O líder máximo não queria liberar os funcionários para trabalhar em casa, apesar dos apelos. Foi convencido depois que dois vice-presidentes ameaçaram pedir demissão se o chefe continuasse intransigente.





» Nike e Under Armour, duas das maiores fabricantes de materiais esportivos do mundo, fecharam todas as suas lojas nos Estados Unidos para ajudar no combate à propagação do coronavírus. A Nike anunciou também que fechará lojas no Canadá, Europa Ocidental, Austrália e Nova Zelândia até o final do mês.

















Para Morgan Stanley, recuperação será rápida

O banco americano Morgan Stanley reduziu drasticamente a sua projeção para o Ibovespa em 2020. Segundo a instituição, o índice fechará o ano aos 85 mil pontos. Em janeiro, a projeção para o final de 2020 era de 125 mil pontos. De acordo com o Morgan Stanley, o Brasil enfrentará forte desaceleração econômica, mas ela será temporária e a recuperação deverá ocorrer na mesma velocidade. Pelas estimativas do banco, os lucros locais vã ;o cair em 2020, mas subir 12% em 2021.





(foto: Reprodução)

"O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem”

Guimarães Rosa (1908 – 1967),

escritor mineiro





















US$ 50 bilhões

é quanto as companhias aéreas dos Estados Unidos reivindicam do governo do país para amenizar a crise provocada pelo coronavírus. Elas querem aporte direto do governo e empréstimos com juros baixos

(foto: Ricardo Teles/Vale )

Vale doa R$ 500 mil para turismo em Brumadinho e outros quatro municípios

A Vale e a Agência de Desenvolvimento Regional do Circuito Turístico do Vale do Paraopeba assinaram um Termo de Doação no valor de R$ 500 mil para a implantação do “Projeto para o Fortalecimento e Competitividade do Setor Privado do Turismo”. Segundo a empresa, a iniciativa busca diversificar a economia das cidades de Brumadinho, Igarapé, Juatuba, Mário Campos e São Joaquim de Bicas, impactadas pelo rompimento da barragem em janeiro de 2019.