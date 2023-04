Umberto Eco disse que internet deu voz a uma legião de imbecis (foto: MIGUEL MEDINA/AFP)





Juiz do Supremo, o ministro Gilmar Mendes aderiu aqui em Portugal à campanha contra a liberdade de opinião nas redes sociais. Num painel chamado de “Futuro da Democracia na Era Digital”, do Fórum Internacional Brasil-Europa(FIBE), ele chegou a afirmar que “se há uma mãe de todas as reformas, eu diria que é a da responsabilidade das plataformas digitais”. Assim como esse ministro do Supremo, muita gente se sente incomodada pelo megafone oferecido para cada cidadão expressar sua opinião. Quando começavam a ecoar os decibéis digitais emitidos pelo povo até então sem voz, Umberto Eco (“O Nome da Rosa”) escandalizou-se com a novidade e ironizou que ela dá voz “a uma legião de imbecis" e lamentou que agora pode percorrer o mundo uma besteira que antes ficaria restrita à mesa de um bar. “Normalmente, eram imediatamente calados, mas agora têm o mesmo direito à palavra que um Prêmio Nobel”, disse Eco em 2015.





Seriam as manifestações de um grande escritor e de um juiz supremo, uma reação à tecnologia que deu voz e nome ao povo afônico e anônimo? Ampliar a voz de cada um não seria a ampliação do poder popular, vale dizer, um reforço na democracia? Não poderíamos pensar que os poderosos, que dominam o povo, temem perder poder para os que ganharam a voz digital e universal? Ecoa Umberto o desejo dos que querem calar a voz do povo, no raciocínio elitista de que os senhores da palavra são gente da estirpe ganhador do Nobel?





Quem tem ouvidos feridos pela voz do povo e quer que bocas calem? Vamos fazer leis para que digam apenas o que permitimos que vibre em nossos sensíveis e preconceituosos tímpanos? A quem vamos dar o direito de falar no mundo digital e de quem vamos restringir esse direito? Hipocrisia é defender a diversidade, mas não aceitar a diversidade de ideias. Porque, no fundo, liberdade é uma questão de ideologia política: só admitimos liberdade plena de opinião para os que concordam conosco.





Esta semana pode ser votada no plenário da Câmara urgência para um projeto que restringe a liberdade nas redes sociais e nelas interfere até financeiramente. O relator é um deputado do Partido Comunista. Ora, todo mundo sabe que é da natureza do partido comunista a censura e o totalitarismo. Isso já contamina o projeto. E agride a Constituição, que nos artigos 5 e 220 garante a liberdade de opinião e de expressão em qualquer plataforma e veda a censura de qualquer natureza. Para punir a calúnia, a injúria e a difamação, que houver nas redes sociais, já existe o Código Penal.





E notícia falsa sempre existiu, séculos antes de aparecerem as redes sociais. E vemos todo tempo que mentira repetida vira verdade e que o que era apedrejado como falso, pode ressuscitar como verdade - basta comparar as “verdades” da pandemia com os fatos que hoje testemunhamos. Aliás, fomos muito censurados nas redes sociais naquela época de inquisição contemporânea .





A mídia que sofre com a concorrência da comunicação social digital apoia essa inquisição. Agora o projeto quer que as plataformas policiem os usuários e ficarão todos sob uma "Entidade de Supervisão”, que parece o Ministério da Verdade, do profético “1984”, de Orwell.