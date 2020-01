No fim de semana, a terra tremeu no Nordeste do Irã, na magnitude 5,8 da escala Richter. Mas a morte de Qassem Soleimani foi um sismo em grau máximo da escala. O chefe da Guarda Revolucionária da teocracia iraniana era também planejador estratégico e tático para controle do poder no Líbano, Síria, Iraque, Afeganistão e Iêmen, para cercar Israel e enfraquecer outros aliados dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita. O Hezbollah no Líbano se tornou um Estado dentro do estado. Os xiitas na Síria, os houthis no Iêmen, o Hamas, o movimento Jihad Islâmico eram instrumentos para Soleimani, que usava árabes e afegãos para não constranger as forças regulares do Irã em missões alheias à defesa de seu país.





Parecia um herdeiro de Xerxes, filho de Dario e neto de Ciro, a dinastia que fez da Pérsia, hoje Irã, a grande potência que dominou o Oriente Médio da Antiguidade, até que o macedônio Alexandre, o Grande destroçasse o império. Não parece sonho imaginar que o objetivo de Soleimani fosse o reerguimento do Império Persa. Sua presença ia das praias do Mediterrâneo ao Golfo Pérsico. Estava dentro do Iraque quando foi atingido, depois que os americanos, por falta de decisão, adiaram o momento de “puxar o gatilho”, embora tivessem tido outras oportunidades para lançar o ataque.





A decisão de matar Soleimani não é um desafio dos Estados Unidos ao Irã; é um aviso e uma ameaça. O governo americano não está preocupado com a pesquisa nuclear iraniana; já sabia que acordos só seriam cumpridos no cerimonial. Israel vem monitorando o programa nuclear do Irã, pois disso depende a sobrevivência do país que se fundou com sangue e se mantém com sangue e vigilância. Soleimani era a fonte de foguetes que sempre ameaçam Israel por todos os lados. Ele é dessas figuras de retaguarda e front, sempre presente a incentivar seus comandados. Por isso, sua morte é um desfalque maior que o de Bin Laden ou do líder do Estado Islâmico. No Irã, só estava abaixo do aiatolá.





Seus seguidores atacaram petroleiros, cobriram de mísseis a maior refinaria da Arábia Saudita, mataram quase 1 mil americanos no Iraque. E o governo americano esperou. Mas, o recente ataque à embaixada no Iraque, onde estava Soleimani, fez Trump dar a ordem de fogo. Até o momento em que escrevo, não vi manifestações fortes da China ou da Rússia. Cada potência respeita os interessas da outra. Americanos não se meteram na Ucrânia ou em Hong Kong. O Irã não ganharia a guerra, mas pode fazer uma boa negociação. Só não pode controlar movimentos que ficaram órfãos de seu comandante e inspirador. Pode haver vinganças de um lado, com punição imediata por parte dos americanos. Mas não haverá guerra mundial como catastrofistas de plantão falam. Se houvesse, duraria apenas um dia e acaba.