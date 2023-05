Positivade tóxica: a tirania da felicidade

(foto: Jill Welington/Pexels)





Positividade tóxica é um termo que tem sido cada vez mais usado nos dias de hoje. A ideia de que devemos ser positivos o tempo todo, ignorando emoções negativas e difíceis, é uma mentalidade que pode ser prejudicial à nossa saúde mental e bem-estar.





As emoções não são "boas" ou "más", todas positivas ou todas negativas. Todas as emoções são válidas e importantes. Através delas nossa mente pode nos indicar o que está acontecendo dentro de nós. Elas servem para nos ajudar a perceber e compreender o que estamos vivenciando em um nível mais profundo e subjetivo.





A experiência de tristeza, raiva, frustração e outras emoções consideradas negativas fazem parte natural da vida e não pode ser ignorada. O psicólogo Ricardo Chagas exemplifica isso em sua análise do filme "Divertida Mente", que explora a função de cada emoção em nossas vidas, sua interação e a importância de compreendê-las e respeitá-las. O filme apresenta uma visão complexa e realista das emoções humanas por meio de seus cinco personagens: Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojo. Ele demonstra que todas as emoções têm um papel fundamental em nossas vidas e que não devemos suprimir ou ignorar as emoções "negativas". Ao invés disso, devemos aprender a gerenciá-las e equilibrá-las para levar uma vida emocionalmente saudável e satisfatória.

As nossas emoções também transmitem informações para que as pessoas que se encontram ao nosso redor possam perceber o que está acontecendo conosco e virem nos ajudar.





Porém , é aí que está o problema, movidos pela boa intenção de nos amparar, ou pela dificuldade em lidar com os seus próprios sentimentos, os que estão ao nosso redor, na maioria das vezes, acabam por ignorar o nosso sentimento, invalidando a nossa "dor".





Por não saberem como agir acabam soltando frases prontas como "não desista", "vai ficar tudo bem", "você vai conseguir", ou o famoso "mas .." mas você já tentou pensar positivo?", "mas veja o lado bom, você tem um trabalho", "mas pense que as gerações anteriores tiveram muito mais dificuldades", e tem ainda as clássicas "tente sorrir mais"; "já tentou meditar nessas situações ?"; "Bobeira! Eu já passei por um problema muito pior"; "Seus pais passaram por situações bem mais difíceis na vida e não reclamaram"; até as situações menos empáticas como falar que perdeu o emprego e ouvir a frase: "pelo menos vai ter mais tempo para estudar", "pelo menos você mora com seus pais"; pelo menos você tem marido para ajudar a pagar as contas; e por aí vai.





Nossos " possíveis ajudantes" cometem esse erro sem perceberem, pois, também se encontram enredados pela tirania da felicidade: é obrigatório ser feliz e parecer feliz.





Eles também estão envolvidos nas redes sociais, assistindo as pessoas postando apenas as partes felizes de suas vidas, em como ter uma visão positiva da vida, ou demonstrando uma imagem irreal de perfeição, aparentando a felicidade constante o tempo todo!





As pessoas adotam essa mentalidade acreditando que ser positivo é a única maneira de ter sucesso, e que emoções negativas são uma fraqueza ou uma falha pessoal. Com isso, acabam levando as outras pessoas a sentirem que estão falhando em suas próprias vidas, comparando-se com uma realidade inatingível.





O resultado é que, quando não estamos felizes, pensamos que algo está errado conosco, que estamos doentes, azarados ou alguma combinação desse tipo, sentimos uma sensação de fracasso e inadequação, e alguns acabam correndo o risco de alimentar uma postura de vítima tipo "nada dá certo para mim", "eu não faço nada direito", " isso só acontece comigo", "minha vida é terrível, nunca vai melhorar".





Embora o vitimismo e a positividade tóxica sejam formas extremas de lidar com a vida, o otimismo saudável proposto pela Psicologia Positiva pode ser uma ferramenta valiosa para lidar com o estresse e as dificuldades.





Observo no consultório que através das técnicas da Psicologia Positiva conseguimos alcançar bons resultados. Elas permitem que as pessoas enfrentem os desafios com resiliência e esperança, em vez de serem dominadas pela negatividade e pelo desespero.





Ressalto a importância em nos atentarmos para a diferença entre positividade tóxica e as boas práticas da psicologia positiva.





A psicologia positiva, desenvolvida por Martin Seligman, é uma abordagem baseada em evidências que se concentra em promover emoções positivas, como alegria, gratidão e otimismo, enquanto também reconhece a importância de lidar com emoções negativas de forma saudável.





Ela se concentra em ajudar as pessoas a desenvolver habilidades e recursos para aumentar sua resiliência emocional, construir relacionamentos saudáveis, descobrir seus pontos fortes e aprimorar sua capacidade de lidar com situações estressantes e desafiadoras.





A psicologia positiva é uma abordagem mais equilibrada e realista para a felicidade e o bem-estar emocional.





Concluindo, a positividade tóxica pode parecer uma solução rápida para a felicidade, mas na realidade pode ser prejudicial à nossa saúde mental e bem-estar. Em vez disso, devemos praticar a aceitação e o autocuidado, permitindo-nos sentir todas as emoções, sem julgamento, e encontrar maneiras saudáveis %u200B%u200Bde lidar com elas. É fundamental também cuidar de si mesmo, tanto mental quanto fisicamente, e buscar ajuda profissional se necessário.





Isso nos permitirá viver uma vida plena e significativa, em vez de sermos reféns da tirania da felicidade.





"A busca pela felicidade não deve ser uma obsessão, mas sim um processo de crescimento pessoal que envolve tanto momentos felizes como momentos difíceis." (Martin Seligman)