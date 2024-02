A empresa mineradora de ouro sul-africana AngloGold Ashanti anunciou a abertura do período de inscrições de seu programa de estágio para 2024. São 53 vagas destinadas a pessoas acima de 16 anos, que estejam matriculadas em cursos de ensino superior ou técnicos, com previsão de formatura entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 25 de março.

A carga horária de trabalho é de seis horas e as vagas são para formatos de trabalho presencial e híbrido. Os candidatos às oportunidades presenciais devem ser residentes na cidade da vaga ou municípios próximos. Podem se inscrever candidatos acima de 16 anos, preferencialmente pessoas com deficiência (PCDs) e mulheres, sendo que o público feminino deve representar no mínimo 50% dos participantes do processo de seleção. As vagas são para unidades em Minas Gerais e Goiás. Das 53 oportunidades, 41 são para a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Como se inscrever

Os interessados em participar devem acessar a página do programa de estágio da empresa, preencher os dados pessoais e enviar o currículo. Além disso, os estudantes também precisam apresentar a declaração da instituição de ensino autorizando a realização do estágio.

Os detalhes sobre cada vaga, modalidade e local de trabalho também estão disponíveis no site. Após a inscrição, os candidatos passam pelas etapas de triagem de currículos, teste de comportamento e desempenho, dinâmica de grupo, entrevista com gestores, envio de carta oferta e admissão.

Além da trilha de desenvolvimento exclusiva, os selecionados vão receber bolsa-auxílio mensal de R$ 1.302 para ensino superior e de R$ 975 aos de ensino técnico; plano de saúde e odontológico; cartão Gympass, com coparticipação em academias e estúdios de atividade física; vale-transporte ou transporte fretado e seguro de vida.

Confira a lista de cursos

Dentre os cursos superiores, há oportunidades para estudantes de:

- Administração

- Ciências Biológicas

- Ciências Contábeis

- Comunicação (Jornalismo; Publicidade e Propaganda; Relações Públicas)

- Ciências Econômicas

- Direito

- Engenharias (Ambiental, Biológica, Civil, da Computação, de Controle e Automação, de Minas, de Produção, Elétrica, Eletrônica, Florestal, Geológica, Mecânica, Metalúrgica, Química)

- Geografia

- Geologia

- Pedagogia

-Psicologia.

Cursos técnicos:

- Mecânica

- Elétrica

- Eletrotécnica

- Eletrônica

- Eletromecânica

Distribuição das vagas por unidade:

Escritório - Nova Lima: 15

Planta Queiroz - Nova Lima: 11

Serra Grande - Crixás: 10

Mina Lamego - Sabará: 8

Mina Cuiabá - Sabará: 7

Santa Bárbara: 2

