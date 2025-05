Araxá sedia concurso internacional de queijos dentro da ExpoQueijo Brasil

De 26 a 29 de junho, a cidade de Araxá, no Triângulo Mineiro, volta a sediar o Concurso Internacional de Queijos dentro da ExpoQueijo Brasil 2025. Em sua 5ª edição, o evento será realizado no Grande Hotel e Termas de Araxá e celebrará o reconhecimento dos Modos de Fazer o Queijo Minas Artesanal como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), decisão anunciada em dezembro do ano passado.

Para Maricell Hussein, organizadora do ExpoQueijo Brasil, esse não se trata de um evento, mas de um movimento de valorização do queijo artesanal e do produtor. “Minas Gerais já é uma referência em queijos, mas os concursos mostram que podemos competir de igual com qualquer queijo do mundo. Estar à mesa com exemplares de outros países eleva o conceito dos nossos produtos que recebem boa classificação no concurso. Não devemos nada para outros queijos do mundo, e isso mostra que nossos produtores são muito perspicazes, vendo a economia como está e a falta de mão de obra. Nosso produtor é pequeno, mas o queijo é gigante”, avaliou.

A última edição do concurso reuniu 1.110 queijos, sendo 602 de Minas Gerais e 297 do restante do país, enquanto 201 foram produzidos fora do Brasil. Ao todo, o evento reuniu queijos de 14 países, e, para este ano, a expectativa é aumentar a diversidade. Em 2024, o grande campeão foi o Queijo 4 Esquinas, da Quesería Ventimiglia, na Argentina. O Brasil nunca ganhou o prêmio principal.

De acordo com Maricell, a intenção do concurso não é a quantidade elevada de queijos em disputa, mas uma boa seleção. Tanto que, este ano, as inscrições foram limitadas a mil competidores. “Limitamos o número de inscritos, medida que, segundo nossa experiência, favorece a diversidade. Estamos consolidando a ExpoQueijo Brasil como uma vitrine global para o queijo artesanal regularizado, um segmento que cresce de forma impressionante”, explicou a organizadora do evento.

A edição 2025 do concurso internacional terá 45 categorias de queijos, com produtos feitos a partir do leite de vaca, cabra, ovelha, búfala e misturas. Os três melhores de cada categoria recebem a classificação ouro, prata e bronze, enquanto o grande campeão é o Super Ouro, disputado pelo melhor de cada categoria.

O concurso tem curadoria da equipe técnica feita pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), por meio do Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT). De acordo com Sebastião Tavares de Rezende, chefe-geral da Epamig ILCT, os queijos serão analisados por um júri com mais de 200 integrantes, considerando sete atributos: aspecto global (aparência), cor, textura, odor, aroma, consistência e sabor. A votação é feita às cegas, ou seja, os juízes não sabem qual queijo estão avaliando, e a apuração é feita por meio de um sistema informatizado.

Programação variada

A programação do ExpoQueijo Brasil 2025 vai homenagear os territórios do Queijo Minas Artesanal com exposições, oficinas, rodas de conversa e experiências sensoriais que visam criar uma conexão entre o público e os modos de fazer que sustentam esse produto. Na parte de capacitação, o Fórum Internacional terá uma agenda de palestras, conferências e mesas de debate sobre inovações, métodos e práticas para melhorar a qualidade e agregar valor comercial ao queijo artesanal.

“Esta será uma edição emblemática. Vamos celebrar o queijo que é símbolo da nossa cultura, das nossas famílias, do nosso jeito de viver. O reconhecimento da Unesco valoriza não só o produto, mas principalmente as pessoas por trás dele: os produtores, suas histórias, sua luta por manter viva uma tradição secular”, afirma Maricell Hussein.

Essa edição do evento terá mais de 100 estandes para que os produtores comercializem seus queijos. Em 2024, mais de 5 toneladas foram vendidas na Feira Internacional de Negócios, que ainda tem vários produtos que harmonizam bem com o queijo, como mel, cachaça, geleia e azeite. A ideia é fortalecer os produtores e a agricultura familiar. Outra atração é a Vila Gastronômica, que vai promover a degustação de queijos artesanais harmonizados e terá música ao vivo.

"A ExpoQueijo é um evento que promove todo o setor de queijos artesanais, e Minas Gerais é o maior produtor deste segmento no país. Na América Latina, é o evento que reúne o maior número de queijos habilitados inscritos em concurso de queijos artesanais e isso mostra a dimensão desse evento. Também é uma oportunidade importante para os produtores comercializarem seus produtos, trazerem visibilidade para seus queijos e trocarem experiências. Então, nada mais justo que Minas Gerais sediar um concurso dessa magnitude, dessa importância", avaliou Thales Fernandes, secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).

Podem participar do concurso produtores de queijos com algum tipo de registro junto às autoridades sanitárias do país de origem. As inscrições vão até 30 de maio, exclusivamente pelo site oficial www.expoqueijobrasil.com.br. O evento é realizado pela Bonare, com apoio do Ministério da Agricultura e Pecuária, por meio da Superintendência Federal de Agricultura MG, do governo de Minas, por meio da Seapa, Secretaria de Cultura e Turismo de MG e Prefeitura de Araxá.

