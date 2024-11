Luiza Cabral, de 19 anos, faz parte do grupo de jovens que escolheram não seguir no agro, embora sua trajetória tenha sido ligada ao meio rural até então. A estudante conta que cresceu no campo, filha de um fazendeiro em Santo Antônio do Jacinto, no Vale do Jequitinhonha, e cursou o ensino médio com técnico em zootecnia no Instituto Federal de Almenara.

“Ao longo do curso, eu me afastei da fazenda do meu pai e passei a me concentrar mais na escola. Houve um desinteresse”, conta Luiza. Ela também menciona que a perspectiva do retorno financeiro no campo foi um fator importante para decidir seguir outro caminho. A família de Luiza também a incentivava a explorar outras áreas. “Meu pai dizia que uma médica pode ser médica e fazendeira, mas uma fazendeira não pode ser médica”, relata.

Atualmente, Luiza presta vestibular para Medicina, mas não descarta a vida no campo em seu futuro. Sua expectativa é conseguir conciliar a medicina e a fazenda, inclusive por meio de investimentos no agro. “Não é porque decidi não fazer uma faculdade nesse ramo agora que, no futuro, não possa retornar. Eu vim dele e gosto muito”, afirma.

A trajetória de Giovana Oliveira, de 18 anos, é semelhante à de Luiza. A jovem cresceu imersa no agro, em razão da fazenda do pai, localizada a 3 km de Palmópolis, município na Região do Vale do Jequitinhonha, onde morava. Aos 15 anos, também se deslocou para Almenara para cursar técnico em zootecnia no Instituto Federal.

Diferente de Luiza, com os estudos, Giovana afirma que “a paixão só aumentou. Fui adquirindo aprendizados e colocando-os em prática”. Atualmente, ela cursa o segundo semestre de Medicina Veterinária em Vitória da Conquista, na Bahia, e vê seu futuro no universo agro.