Poucos lugares no mundo têm a capacidade de traduzir a diversidade em cores, música, encontros e manifestações de liberdade como o Brasil. Um país de tantas identidades, culturas, sotaques e formas de amar, que encontra justamente na pluralidade uma de suas maiores riquezas. É esse Brasil que queremos mostrar ao mundo — um país que celebra diferenças, promove o respeito e tem orgulho de ser território de todos.

É nesse espírito que a Embratur apoia o projeto Brasil Orgulho, iniciativa do Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTQIA+ que transforma o Rio de Janeiro em vitrine internacional do turismo de diversidade. Neste domingo (22/11), a Praia de Copacabana recebe a 31ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ Rio, um dos eventos mais emblemáticos da cidade, que une celebração, cultura, visibilidade e reivindicação de direitos em um cenário que já é símbolo mundial da alegria brasileira.

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A iniciativa vai além da festa. Ao associar turismo, cultura e direitos humanos, o projeto busca fortalecer a imagem do Brasil como um destino onde a diversidade faz parte da identidade nacional e também da experiência de viajar. O apoio da Embratur contempla ações de promoção internacional das edições de 2026 e 2027 da Parada, ampliando a presença do Rio de Janeiro em mercados estrangeiros e aproximando o destino de viajantes, profissionais do turismo e formadores de opinião.

Em um mundo no qual a escolha de um destino também passa pela sensação de segurança, liberdade e pertencimento, o acolhimento tornou-se um diferencial competitivo. Uma pesquisa realizada em 2024 pela UFSCar em parceria com a IGLTA aponta que 87,2% dos entrevistados consideram a segurança muito relevante na escolha da hospedagem. Já 80,5% preferem se hospedar em bairros reconhecidamente acolhedores para o público LGBTQIA+ ou próximos à cena cultural da comunidade.

O turismo de diversidade representa, assim, muito mais do que um segmento de mercado. É uma oportunidade de movimentar destinos, valorizar manifestações culturais, gerar emprego e renda e, sobretudo, mostrar que o Brasil tem na sua diversidade uma potência que merece ser reconhecida internacionalmente.

“Por meio do apoio a iniciativas como o Brasil Orgulho, a Embratur fortalece a promoção internacional de destinos e experiências que valorizam a diversidade brasileira”, afirma Tania Neres, coordenadora de Afroturismo, Diversidade e Povos Indígenas da agência. Segundo ela, o guia em sete idiomas e a participação de um comunicador internacional ampliam a visibilidade do Rio de Janeiro e qualificam as informações oferecidas aos visitantes estrangeiros. A proposta é consolidar a cidade entre os grandes destinos globais de acolhimento, transformando essa vocação em oportunidades de negócios, emprego e renda para o turismo brasileiro.

Diversidade brasileira, destino para o mundo

Entre as ações do Brasil Orgulho está uma viagem de familiarização de sete dias com um comunicador chileno, que conhecerá atrações turísticas e culturais do Rio de Janeiro e acompanhará a programação da Parada. A experiência deverá render conteúdos para públicos internacionais, levando a paisagem, a cultura e a atmosfera carioca para além das fronteiras.

O projeto também prevê o lançamento de um guia de orientação para turistas LGBTQIA+ em sete idiomas: português, inglês, espanhol, francês, mandarim, alemão e italiano. O material reunirá informações sobre atrações, cultura, direitos, segurança, serviços e acolhimento, contribuindo para que visitantes estrangeiros tenham mais confiança e tranquilidade ao planejar a viagem.

Durante a Parada, serão realizadas ações de promoção turística e distribuição de materiais, enquanto uma campanha digital direcionada a diferentes mercados internacionais ampliará o alcance do projeto antes e depois do evento, já preparando o público para a edição de 2027.

Porque o Brasil não é feito de uma única cor, de um único sotaque ou de uma única maneira de existir. É justamente a mistura, a liberdade de ser, a força de sua cultura e a capacidade de acolher que fazem deste país um lugar tão singular.

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Mostrar essa riqueza ao mundo é também reafirmar o nosso orgulho. Orgulho da nossa cultura, da nossa gente e de um Brasil que, quando abre os braços, faz da diversidade uma bandeira e do acolhimento um convite para voltar.