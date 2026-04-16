Rio de Janeiro lidera turismo internacional no 1º trimestre de 2026

O Rio de Janeiro assumiu a liderança nacional na recepção de viajantes estrangeiros no primeiro trimestre de 2026. Entre janeiro e março, o estado contabilizou 884.535 desembarques internacionais, superando destinos tradicionais como São Paulo (866.751) e Rio Grande do Sul (764.598).

Os números representam um salto de 18,8% na comparação com o mesmo período do ano anterior. O desempenho fluminense ganha relevância diante do cenário nacional, que registrou avanço de apenas 0,07% no trimestre, enquanto São Paulo cresceu 7,4%.

A movimentação foi impulsionada por altas consistentes em todos os meses do período. Janeiro registrou 289.255 visitantes, fevereiro subiu para 310.654 e março encerrou o ciclo com 284.626 entradas de turistas vindos do exterior.

O secretário estadual de Turismo, Lucas Alves, atribui os recordes a uma estratégia de promoção iniciada nos últimos cinco anos. Ele destacou que o estado se consolidou como a principal porta de entrada do país.

"Somos o principal portão de entrada do Brasil e seguimos batendo recordes", afirmou o secretário, ressaltando que o resultado é fruto de um trabalho contínuo de divulgação dos destinos em mercados globais.

A trajetória de crescimento do turismo no Rio é acentuada desde 2022, quando o estado recebia 652 mil estrangeiros. Após atingir a marca histórica de 2,19 milhões em 2025, a meta oficial para este ano é atrair 2,5 milhões de visitantes internacionais.

Ações de promoção na WTM Latin America

O fortalecimento da imagem do estado também é foco na WTM Latin America, feira do setor que acontece em São Paulo. O Governo do Estado montou uma estrutura de 120 metros quadrados para conectar 50 expositores locais com o mercado global.

O espaço funciona como um ponto de encontro entre o poder público e a iniciativa privada. O objetivo é dar visibilidade integrada aos diversos municípios fluminenses, atraindo novos investimentos e parcerias comerciais para o setor.

Rio de Janeiro no Topo do Turismo Internacional Confira os números que consolidam o Rio como principal porta de entrada do Brasil. Chegadas no 1º Trimestre de 2026: O Rio de Janeiro registrou 884.535 turistas internacionais, superando São Paulo.