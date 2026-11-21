Quem nunca chegou à Europa depois de um voo longo e encontrou uma fila interminável na imigração? A expectativa de que a tecnologia coloque fim a essa espera ainda está longe de se concretizar. A digitalização do controle de fronteiras europeias já começou, mas, em vez de acelerar a entrada de turistas, a novidade tem provocado congestionamentos em aeroportos e aumentado a preocupação de quem pretende viajar nos próximos meses.

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Desde 10 de abril de 2026, brasileiros que visitam os países participantes do sistema europeu de controle de fronteiras estão sujeitos ao Entry/Exit System (EES). A plataforma substitui os tradicionais carimbos no passaporte pelo registro eletrônico de entradas e saídas, com fotografia facial e coleta de impressões digitais. A proposta é modernizar a fiscalização, identificar com mais precisão os visitantes e tornar os procedimentos mais eficientes.

Na prática, entretanto, a adaptação tem sido turbulenta. Em 12 de outubro, a ACI Europe, que representa os aeroportos europeus, e a Airlines for Europe (A4E), associação de companhias aéreas, cobraram providências urgentes para corrigir problemas operacionais. Os relatos apontam esperas frequentemente superiores a duas horas, com situações em que a fila chega a cinco horas nos períodos de maior movimento.

E há outra mudança no horizonte. O ETIAS, autorização eletrônica que também será exigida dos brasileiros antes da viagem, ainda não tem data oficial de lançamento. A confusão entre os dois mecanismos tem levado muitos passageiros a procurar informações e até encontrar sites que já oferecem a emissão de uma autorização que, oficialmente, ainda não pode ser solicitada.

Na Mundo dos Vistos, empresa especializada em vistos e documentação internacional, essa é uma das principais dúvidas dos clientes. “A principal confusão é tratar EES e ETIAS como se fossem a mesma exigência”, explica Marcelo Pinto, CEO da empresa.

Primeiro, a biometria: o que muda na imigração

O EES já é uma realidade para brasileiros em viagens de curta duração. No primeiro registro, o passageiro fornece uma fotografia facial e quatro impressões digitais. Crianças menores de 12 anos precisam apenas da fotografia.

Nas viagens seguintes, a tendência é que o procedimento seja mais rápido, uma vez que os dados já estarão armazenados. Passageiros com passaporte biométrico também poderão utilizar os equipamentos de autoatendimento disponíveis em determinados aeroportos, embora a autoridade migratória possa solicitar nova coleta.

O registro é gratuito e não exige qualquer solicitação antecipada. Existe ainda o aplicativo oficial Travel to Europe, que permite adiantar algumas informações até 72 horas antes da chegada. Sua utilização, porém, é limitada: está disponível na Suécia e, em Portugal, apenas para o preenchimento do questionário de entrada. O aplicativo exige passaporte biométrico e não elimina a passagem pelo controle de fronteira.

Segundo Marcelo Pinto, os principais problemas relatados pelos viajantes estão relacionados ao tempo de espera, à organização das filas e a dificuldades operacionais. A experiência muda conforme o aeroporto, o horário e o volume de passageiros.

ETIAS: cuidado com sites que prometem autorização

Se o EES já está em funcionamento, o ETIAS pertence ao capítulo seguinte dessa transformação. A autorização será exigida de brasileiros e outros cidadãos de países que atualmente não precisam de visto para viagens de curta duração à Europa.

A previsão é de uma taxa de 20 euros por solicitação. Mas atenção: o sistema ainda não está recebendo pedidos. A União Europeia informa que a data de início será anunciada com vários meses de antecedência.

“Estamos aguardando informações oficiais da União Europeia sobre quando o ETIAS será implantado. Não trabalhamos com uma nova data como confirmada”, afirma o executivo.

Portanto, qualquer site que prometa emitir agora uma autorização ETIAS válida merece desconfiança. A própria União Europeia alerta que plataformas intermediárias podem cobrar valores adicionais e recomenda cuidado com o fornecimento de dados pessoais e informações de pagamento.

Quando o sistema estiver disponível, empresas e agências poderão auxiliar no preenchimento do pedido, desde que autorizadas pelo viajante. Isso não significa, entretanto, que já seja possível antecipar a solicitação ou garantir uma aprovação.

Como evitar problemas na próxima viagem

Enquanto a tecnologia não entrega a prometida agilidade, o passageiro precisa fazer sua parte. Uma conexão apertada pode se transformar em dor de cabeça diante de uma fila inesperada na imigração. Por isso, vale reservar uma margem confortável entre voos, especialmente quando houver troca de terminal ou necessidade de retirar bagagem.

Também é importante conferir a validade do passaporte. Para entrar no Espaço Schengen, o documento deve ter sido emitido há menos de dez anos e permanecer válido por pelo menos três meses depois da data prevista de saída.

Comprovantes de hospedagem ou carta-convite, passagem de volta ou continuação da viagem e demonstração de recursos financeiros para custear a estadia também devem estar acessíveis, caso sejam solicitados pelas autoridades migratórias.

Uma particularidade merece atenção: brasileiros que possuem cidadania italiana ou de outro país da União Europeia não estão sujeitos ao EES nem precisarão do ETIAS, desde que viajem com passaporte europeu válido, apresentado à companhia aérea e às autoridades de fronteira. Nesses casos, devem utilizar as filas destinadas aos cidadãos da União Europeia, do Espaço Econômico Europeu e da Suíça.

Tecnologia vai acabar com a espera?

A promessa é tentadora: menos carimbos, menos papelada, mais segurança e uma passagem mais rápida pela imigração. Mas a experiência inicial do EES mostra que a modernização das fronteiras depende também de infraestrutura, equipamentos, treinamento das equipes e capacidade de atendimento nos horários de pico.

Com as viagens de fim de ano e as férias de janeiro se aproximando, a recomendação é acompanhar as informações oficiais antes do embarque e não confundir anúncios e previsões com regras já em vigor.

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O futuro da imigração europeia será cada vez mais digital. Resta saber quando essa transformação deixará de representar mais uma fila para, finalmente, significar menos tempo de espera para quem chega ao continente.