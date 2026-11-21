Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Há lugares em que a gente chega e, sem perceber, desacelera. O barulho do mundo parece perder força, os pensamentos encontram espaço e o corpo finalmente entende que pode descansar. Na Chapada Diamantina, esse sentimento tem endereço, mas também tem som: o das águas correndo sobre as pedras, atravessando paisagens e seguindo seu curso sem pressa.

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Em Lençóis, o Rio Lençóis faz parte da vida da cidade e também da experiência de quem a visita. Entre corredeiras, pedras, vegetação e pequenas quedas d'água, o rio desenha uma paisagem que convida a contemplar, respirar fundo e simplesmente estar presente. É daqueles cenários em que a natureza não precisa de grandes explicações para despertar sentimentos. Basta sentar, observar e deixar que o tempo passe de outra maneira.

É nesse encontro entre natureza, acolhimento e história que está o Hotel Canto das Águas, instalado às margens do rio, no coração do Centro Histórico de Lençóis. A hospedagem permite viver uma experiência singular: adormecer e despertar com o som das águas, enquanto a cidade, com seus casarões coloniais, ruas de pedra, cafés, restaurantes, lojas e ateliês, permanece a poucos passos.

A sensação é de ter a natureza como companhia permanente. O rio está ali, próximo, lembrando que o descanso também pode ser uma experiência sensorial. Seu movimento contínuo, quase como uma música, cria uma atmosfera de tranquilidade que acolhe quem chega depois de um dia explorando trilhas, cachoeiras, grutas e os cenários monumentais da Chapada Diamantina.

O rio como companhia

Restaurante Azul, cuja varanda é voltada para o rio e o cardápio reúne referências das cozinhas baiana, africana e nordestina Hotel Canto das Águas/Divulgação

A proximidade com o Rio Lençóis é um dos encantos da hospedagem. Em vez de apenas servir como cenário, ele se torna parte da rotina. A paisagem acompanha o café da manhã, os momentos de pausa, as conversas, o almoço e até o silêncio. Há algo profundamente restaurador em observar a água seguindo seu caminho, sem interrupções, como se ela nos lembrasse que nem tudo precisa ser controlado ou resolvido imediatamente.

O contato com a natureza tem essa capacidade de nos devolver ao essencial. O som da água, a sombra das árvores, a brisa e a presença de uma paisagem viva ajudam a aliviar a tensão, renovar os pensamentos e despertar uma sensação de bem-estar. Em Lençóis, essa conexão acontece de maneira espontânea, sem precisar se afastar da cidade ou abrir mão da comodidade.

A varanda do Restaurante Azul, voltada para o rio, prolonga essa experiência. Aberto também ao público, o restaurante oferece almoço e jantar com ingredientes locais e referências das cozinhas baiana, africana e nordestina. Comer olhando para as águas é mais do que uma pausa gastronômica: é uma oportunidade de fazer da contemplação parte do roteiro.

A natureza encontra a história

A experiência no Canto das Águas também permite descobrir Lençóis de uma forma diferente. Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1973, o conjunto arquitetônico e paisagístico da cidade guarda marcas de um passado ligado ao ciclo do garimpo, mas hoje abriga uma atmosfera criativa, com galerias, livrarias, cafés, restaurantes e pequenos negócios que valorizam a cultura local.

A localização do hotel favorece caminhadas sem compromisso. Basta deixar o carro na garagem e sair pelas ruas para descobrir o cotidiano da cidade, visitar ateliês, conversar com artistas, provar sabores regionais ou escolher um restaurante para a noite. A Rua da Baderna, a praça central e os caminhos que levam à ponte sobre o rio fazem parte desse roteiro que se constrói ao sabor da vontade.

Para quem gosta de conhecer o destino além das paisagens, o City Tour Histórico com Dida Murta, concierge do hotel, é uma oportunidade de descobrir histórias, curiosidades e personagens de Lençóis. Oferecido gratuitamente aos hóspedes às quintas-feiras e domingos, o passeio ajuda a compreender a cidade e a perceber detalhes que muitas vezes passam despercebidos por quem apenas circula por suas ruas.

Uma hospedagem que valoriza o lugar

A proposta do Hotel Canto das Águas vai além da localização privilegiada. A arquitetura, os jardins, os espaços de convivência e as obras de arte espalhadas pelo hotel dialogam com o ambiente e com a identidade de Lençóis. O lugar também funciona como uma galeria viva, reunindo trabalhos de artistas como Jota Cê, Silvia Lopes, Luiz Raymundo, Alcino Caetano e Remi, aproximando o hóspede da produção artística regional.

A conexão com a comunidade está presente também na equipe, formada por moradores locais, e nas iniciativas de responsabilidade social e ambiental. O hotel incorpora práticas sustentáveis, como energia renovável, aquecimento solar e redução de resíduos, reforçando a importância de preservar o destino que recebe seus visitantes.

O concierge ainda ajuda a organizar passeios pela Chapada Diamantina, desde visitas a cachoeiras e grutas até experiências em meio às paisagens naturais que fazem da região um dos destinos mais fascinantes da Bahia.

Quando descansar também é uma viagem

Viajar para a Chapada Diamantina é, muitas vezes, uma busca por paisagens grandiosas, trilhas, banhos de cachoeira e aventuras. Mas Lençóis também oferece outra possibilidade: a de simplesmente parar. De deixar a agenda mais leve, caminhar sem destino, sentar perto do rio e permitir que a natureza faça o que sabe fazer de melhor — nos reconectar com aquilo que, na correria cotidiana, tantas vezes esquecemos.

No Canto das Águas, o Rio Lençóis não é apenas parte da paisagem. É presença, companhia e convite. Um lembrete de que o bem-estar pode estar em coisas simples, como ouvir a água correr, sentir a brisa e perceber que, por alguns instantes, não há necessidade de ir a lugar algum.

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Às vezes, a melhor viagem é aquela que não apenas nos leva para longe, mas que nos devolve a nós mesmos.