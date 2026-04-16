Bahia registra alta no turismo e atrai mais visitantes

De acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS/IBGE), que integra o Boletim de Análise Conjuntural do Turismo na Bahia, publicado no site do governo da Bahia, o setor turístico baiano registrou crescimento de 6,6% em 2025 na comparação com o ano anterior. O resultado colocou a Bahia na sexta posição entre as unidades da federação e marcou o terceiro avanço consecutivo acima da média nacional, que ficou em 4,6%.

O movimento de passageiros nos principais aeroportos baianos (Salvador, Porto Seguro, Ilhéus e Vitória da Conquista) também apresentou expansão. No quarto trimestre de 2025, o fluxo aumentou 8,4% em relação ao mesmo período de 2024, com alta em todos os terminais. Juntos, os terminais movimentaram cerca de 11 milhões de passageiros.

Felipe Oliveira Pedreira, CEO da Bahia Terra Turismo, agência de turismo receptivo que atua no estado, afirma que a valorização de destinos nacionais tem sido apontada como uma tendência nos últimos anos. Nesse contexto, a Bahia tem fortalecido uma estratégia de divulgação mais alinhada com o interesse do turista.

“O objetivo é sempre contar com informação antecipada, pois, dessa forma, o visitante fica bem informado sobre os destinos e consegue planejar a viagem com antecedência”, explica.

Entre os diferenciais que fazem com que o estado continue sendo um dos principais polos turísticos do Brasil, o profissional destaca a diversidade de destinos e a oferta de serviços turísticos, como passeios e transfers. “O serviço de transfer saindo do aeroporto de Salvador teve um crescimento significativo, principalmente para destinos do litoral norte, como Praia do Forte e Costa do Sauípe”, acrescenta.

Segundo o executivo, também houve aumento na procura por deslocamentos para a Ilha de Boipeba, com lancha rápida direta saindo de Salvador, e para Morro de São Paulo, com opções de transporte semi-terrestre e catamarã. Os passeios em Salvador e em todo o estado da Bahia também tiveram alta demanda, principalmente nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro.

“Destinos como Salvador, Ilha de Boipeba e Morro de São Paulo seguem entre os mais procurados pelos visitantes”, observa Pedreira. Na avaliação dele, Salvador se destaca pela diversidade cultural, pela gastronomia típica e pelo fato de ser a capital do estado.

“Já a Ilha de Boipeba é uma pérola do litoral baiano, que vem atraindo cada vez mais turistas em busca de sossego e tranquilidade. Por fim, o Morro de São Paulo é um destino consolidado e bastante frequentado por quem está em Salvador”, analisa.

Crescimento do turismo internacional

Ainda de acordo com a matéria publicada no site do governo da Bahia, o estado nordestino também apresentou desempenho expressivo no mercado internacional. As chegadas de turistas estrangeiros cresceram 23,2% no quarto trimestre, garantindo à Bahia a sexta maior taxa de expansão entre os principais destinos do país, conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

No período, foram registrados mais de 80 mil desembarques, concentrados principalmente em Salvador e Porto Seguro. Ao longo de 2025, o estado alcançou a quinta maior alta nacional, com crescimento de 37,1% e aproximadamente 279 mil visitantes internacionais.

Para o CEO da Bahia Terra Turismo, tanto o público internacional quanto o nacional têm contribuído de forma significativa para o crescimento da Bahia no cenário turístico brasileiro. A retomada do fluxo de visitantes estrangeiros, explica, tem sido acompanhada pelo fortalecimento do turismo doméstico, o que indica uma expansão equilibrada da demanda e reforça a posição do estado entre os principais destinos do país.

“A expectativa para os próximos anos é grande, principalmente para destinos ainda pouco conhecidos e que vêm ganhando visibilidade, como Ibicoara e Catolés, na região da Chapada Diamantina”, conclui.

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