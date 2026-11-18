Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A festa já começou! Desde a última sexta-feira (13/11), Monte Verde está iluminada e vive a magia da edição de 2026 do Natal nas Montanhas – Contando Histórias. Com o tema “Quatro Estações”, o evento foi oficialmente aberto em cerimônia no portal do distrito de Camanducaia e agora segue com um diversificado calendário de exibições artísticas e musicais gratuitas ao público até 25 de dezembro. Ao todo, são quase 40 atrações distribuídas em 16 datas, além da já inaugurada Casa do Noel, instalada na entrada do tradicional destino do Sul de Minas, que permanece aberta à visitação neste mês e ao longo de dezembro.

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Na noite de abertura oficial da festividade, o Papai Noel recebeu as chaves da cidade das mãos do prefeito de Camanducaia, Rodrigo Alves de Oliveira, no ato simbólico que marcou a abertura de sua casa para o público. A cerimônia contou com as boas-vindas dos realizadores, parceiros e patrocinadores, além do “Encontro Mágico”, em que os personagens e sua trupe apresentaram o espetáculo desta edição aos presentes. O encerramento da primeira noite foi embalado por um show especial dos músicos Francis Rosa e Zé Geraldo.

Com investimento estimado em cerca de R$2,5 milhões, o Natal nas Montanhas é viabilizado pelas leis federal e estadual de Incentivo à Cultura, contando também com apoio e patrocínio de empresas e empresários da região. Realizado pela MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região), em parceria com a Prefeitura de Camanducaia e a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, o evento transformou o destino mineiro em um cenário lúdico por meio de uma decoração temática especial. A ornamentação ficará montada até 31 de janeiro de 2027 e se estende também à sede do município de Camanducaia e ao distrito de São Mateus.

Quatro estações, uma só magia: conheça as mascotes de 2026

Em sentido horário, Papai Noel e as mascotes Vagalume Anita, Floquinho, Esquilo Nelson e Maquinista de Luz MOVE/Divulgação

Nesta edição de 2026, o Natal nas Montanhas traz atrações itinerantes pela primeira vez, com performances artísticas que percorrem a avenida principal e se estendem pelas galerias laterais. Com produção artística das companhias de teatro Mas Por Quê? e Giralua e projeto cenográfico assinado pela Pangeia, a concepção visual celebra o acolhimento de Monte Verde durante o ano inteiro, traduzindo cada estação em uma narrativa que culmina no encanto natalino. Para dar vida a essa proposta, as mascotes tradicionais representam os quatro períodos do calendário:

Esquilo Nelson: caracterizado com um termômetro, simboliza “O Encanto Gelado” do inverno.

Floquinho: retrata “O Aconchego da Mantiqueira” no outono.

Vagalume Anita: traduz “O Despertar” na primavera.

Maquinista de Luz: personifica “A Energia da Vida” no verão.

Cenário de conto de fadas até o fim de janeiro

Monte Verde promete repetir a magia do Natal nas Montanhas com muita luz e encanto MOVE/Divulgação

Ao longo da programação, o público poderá acompanhar apresentações do espetáculo Despertar das Luzes, cantatas de Natal, contações de histórias e performances teatrais — incluindo a encenação “A Origem”, que encerrará a agenda artística no dia 25 de dezembro abordando o nascimento e a história de Monte Verde. Mesmo após o Natal, a visita ao distrito continua valendo a pena até o fim de janeiro, enquanto toda a decoração permanece iluminada. Ao cruzar o portal de entrada na avenida Monte Verde, os visitantes percorrem um caminho enfeitado com guirlandas, arcos luminosos dividindo as quatro estações temáticas, personagens cenográficos de cerca de 1,80 m de altura e uma árvore de Natal em madeira com iluminação interna representando as estações do ano, além da Casinha de Natal “instagramável” e da Casa do Noel.

Destino que abraça o visitante o ano inteiro

“Estamos muito felizes em dar início a mais uma edição do Natal nas Montanhas, proporcionando uma agenda cultural gratuita e cheia de atrações para os turistas que visitam Monte Verde. A decoração do evento, montada com grande capricho, garante uma atmosfera mágica e inesquecível para todos que passam pelo destino durante a festividade”, ressalta Rebecca Wagner, presidente da MOVE.

O secretário de Turismo de Camanducaia, Leandro Schultz, reforça a relevância da celebração para o município e destaca como o tema deste ano traduz a vocação acolhedora do vilarejo: “O tema de 2026 sintetiza tudo o que Monte Verde oferece o ano inteiro, ao longo das quatro estações, como um verdadeiro destino que abraça os seus visitantes. Consolidado como um dos principais eventos natalinos do Brasil na atualidade, o Natal nas Montanhas é fundamental para impulsionar o turismo e a economia local neste período de fim de ano. É preciso elogiar a coragem e a iniciativa da MOVE de liderar a organização de uma atração tão grandiosa”, destaca.

O Natal nas Montanhas é apresentado pelos patrocinadores Instituto Motiva, Motiva Minas_SP, Energisa, Rede Dom Pedro, Melhoramentos e Grupo Passalacqua, com apoio do Sindicato Patronal Serras Verdes, Home Fibra, Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e Polícia Militar de Camanducaia. A AZA Soluções assina a montagem oficial do evento, que conta com gestão cultural da Qualitá, compliance da empresa Pomar e apoio cultural do Instituto Energisa. Mais informações estão disponíveis no site oficial e nos perfis do Visite Monte Verde e do evento no Instagram.

Programe-se: agenda cultural e horários da Casa do Noel

Monte Verde

20/11 (sexta-feira)

19h30 – Cantata Natalina (Itinerante, pela avenida Monte Verde)

21/11 (sábado)

Contação de Histórias: As 4 Estações (Galerias da avenida Monte Verde): 13h30 (Primavera: O Segredo das Luzes) | 14h30 (Verão: O Calor Mágico) | 15h30 (Outono: Memórias da Montanha) | 16h30 (Inverno: A Magia da Esperança)



17h – Sessão de fotos com os personagens (Galerias da avenida Monte Verde)



19h – Desfile “O Despertar das Luzes” (Avenida Monte Verde)

3/12 (quinta-feira)

Manhã – Ação Natal nas Escolas: Apresentação Teatral Giralua – A Lapinha do Natal (Creche Sônia Maria)

4/12 (sexta-feira)

19h30 – Cantata Natalina (Itinerante, pela avenida Monte Verde)

5/12 (sábado)

Contação de Histórias: As 4 Estações (Galerias na avenida Monte Verde): 13h30 (Primavera) | 14h30 (Verão) | 15h30 (Outono) | 16h30 (Inverno)



17h30 – Sessão de fotos com os personagens (Galeria na avenida Monte Verde)



19h – Desfile “O Despertar das Luzes” (Avenida Monte Verde)

8/12 (terça-feira)

19h – Desfile: Trazendo Histórias (Avenida Monte Verde)

11/12 (sexta-feira)

19h30 – Cantata Natalina (Itinerante, pela avenida Monte Verde)

12/12 (sábado)

Contação de Histórias: As 4 Estações (Galerias na avenida Monte Verde): 13h30 (Primavera) | 14h30 (Verão) | 15h30 (Outono) | 16h30 (Inverno)



17h30 – Sessão de fotos com os personagens (Galeria na avenida Monte Verde)



19h – Desfile “O Despertar das Luzes” (Avenida Monte Verde)

18/12 (sexta-feira)

19h30 – Cantata Natalina (Itinerante, pela avenida Monte Verde)

19/12 (sábado)

Contação de Histórias: As 4 Estações (Galerias na avenida Monte Verde): 13h30 (Primavera) | 14h30 (Verão) | 15h30 (Outono) | 16h30 (Inverno)



17h30 – Sessão de fotos com os personagens (Galerias da avenida Monte Verde)



19h – Desfile “O Despertar das Luzes” (Avenida Monte Verde)

23/12 (quarta-feira)

10h – Natal Solidário (ação para a comunidade) (Quadra ao lado do ginásio de esportes)



19h – Desfile: Trazendo Histórias (Avenida Monte Verde)

25/12 (sexta-feira)

19h – Apresentação Teatral: “A Origem” (Local a definir)

Distrito de São Mateus

2/12 (quarta-feira) – 10h: Ação Natal nas Escolas – Apresentação Teatral Giralua – A Lapinha do Natal (Escola Municipal Francisco Leite de Melo)

Camanducaia (Sede)