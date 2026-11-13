Monte Verde supera Gramado e Campos do Jordão em 2026

Gramado e Campos do Jordão são referências no turismo de inverno brasileiro. Em 2026, Monte Verde, no sul de Minas Gerais, conquistou o primeiro lugar na categoria Melhor Destino de Inverno do prêmio O Melhor do Turismo Brasileiro, promovido pelo Viagem Estadão.

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O distrito mineiro reúne atrações em meio à natureza, gastronomia, passeios e atividades turísticas que vão além da temporada de frio. Essa diversidade também se reflete na rede hoteleira, onde hotéis e pousadas investem em experiências próprias, com passeios, estruturas de lazer e atividades que passam a fazer parte da programação dos visitantes. A combinação contribui para posicionar Monte Verde como um destino turístico durante todo o ano, e não apenas no inverno.

Entre as opções de hospedagem estão o Roots Resort, a Fazenda Castanheira e a Pousada Villa Barril, três estabelecimentos com propostas distintas de acomodação, infraestrutura e lazer.

Roots Resort

Localizado na avenida principal de Monte Verde, o Roots Resort reúne hospedagem, lazer e serviços de bem-estar em uma propriedade próxima ao centro comercial do distrito. A estrutura conta com piscinas, spa, lago, jardins e espaços de convivência. O estabelecimento também dispõe de heliponto próprio e áreas destinadas ao descanso e às atividades de lazer dos hóspedes.

A localização permite acesso às lojas, restaurantes e demais atrações da avenida principal, enquanto a estrutura interna concentra diferentes opções de entretenimento e serviços. O resort registra nota 4,8/5 no Google e 9,6/10 no Booking, em consulta realizada em novembro de 2026.

Fazenda Castanheira

Distante da agitação do centrinho de Monte Verde, a Fazenda Castanheira funciona como um hotel fazenda boutique voltado ao descanso e ao contato com a natureza. A propriedade oferece hospedagem em meio às paisagens da Serra da Mantiqueira, com áreas verdes e espaços destinados ao lazer. Um dos elementos da propriedade é a cascata cenográfica, integrada ao projeto paisagístico dos jardins e do lago. O local também conta com vista para a Serra da Mantiqueira.

A estrutura inclui piscina aquecida com hidromassagem e vista para as montanhas. Entre as atividades oferecidas aos hóspedes está um passeio de 4x4 pela fazenda e por cachoeiras da região, disponibilizado como cortesia. O salão de jogos conta com bilhar, fliperama, karaokê e bar. O hotel fazenda boutique registra nota 5,0/5 no Google e 9,9/10 no Booking, em consulta realizada em novembro de 2026.

Pousada Villa Barril

A Pousada Villa Barril apresenta uma modalidade de hospedagem diferenciada em Monte Verde, acomodações construídas no formato de barril. A proposta utiliza o formato arquitetônico como característica central dos chalés, que recebem principalmente casais e visitantes interessados em uma opção de hospedagem fora do padrão convencional de pousadas e hotéis.

O empreendimento amplia a variedade de acomodações disponíveis no distrito, que reúne desde estabelecimentos tradicionais até propriedades com formatos específicos de hospedagem. A pousada registra nota 4,9/5 no Google e 9,7/10 no Booking, em consulta realizada em novembro de 2026.

Monte Verde mantém opções turísticas durante todo o ano

A conquista do primeiro lugar na categoria Melhor Destino de Inverno do Brasil em 2026 amplia a visibilidade de Monte Verde no turismo nacional. Embora o clima frio seja um dos principais atrativos durante os meses de inverno, o distrito também recebe visitantes em outras épocas do ano. A oferta turística inclui trilhas, passeios em meio à natureza, gastronomia, comércio e diferentes modalidades de hospedagem.

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A rede hoteleira faz parte dessa estrutura, com estabelecimentos que oferecem desde acomodações convencionais até propostas específicas, como hospedagem em barris e hotéis fazenda com atividades rurais. A diversidade de atrações e serviços permite que Monte Verde receba visitantes em diferentes períodos do ano, não apenas durante a temporada de inverno.