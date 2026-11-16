Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

O turismo de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, acaba de conquistar reconhecimento internacional. O catálogo Céu de Montanhas venceu o Global Responsible Tourism Awards 2026, na categoria Benefício Econômico Local (Local Economic Benefit), uma das premiações mais importantes do segmento de turismo responsável. O resultado foi anunciado em 2 de novembro, em Londres, durante o ICRT Global Summit and Responsible Tourism Awards.

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A premiação reconhece iniciativas capazes de fazer com que os recursos movimentados pelo turismo permaneçam no próprio território, fortalecendo pequenos empreendimentos, estimulando o consumo de produtos e serviços locais e criando oportunidades de trabalho para os moradores. Antes de alcançar o título mundial, o Céu de Montanhas já havia conquistado a medalha de ouro na etapa latino-americana, em junho deste ano.

Na disputa internacional, o projeto de Brumadinho foi o único representante da América Latina entre os oito finalistas da categoria. Concorreu com iniciativas da Índia, Itália, Paquistão, Japão, Tailândia e África do Sul.

“Esse prêmio é um reconhecimento ao trabalho que os empreendedores do Céu de Montanhas vêm desenvolvendo para fazer do turismo uma oportunidade concreta de geração de renda, fortalecimento dos negócios locais e valorização das comunidades de Brumadinho. Conquistar a etapa mundial amplia a visibilidade do nosso território e mostra que é possível desenvolver um turismo sustentável, responsável e conectado com quem vive aqui”, afirma Bárbara Pessali Marques, presidente da Associação Céu de Montanhas.

Experiências que aproximam o visitante da comunidade

Pôr do Sol visto da Pousada Estalagem de Minas, no alto da Serra da Moeda, em Brumadinho Carlos Altman/EM No Espaçp Viverde, em Brumadinho, riacho se transforma em trilha para quem busca autoconhecimento Carlos Altman/EM Em uma das experiências do catálogo Céu de Montanhas, em Brumadinho, o visitante percorre quilombos e se depara com os cânticos da benzedeira Dona Nair, do Quilombo de Marinhos, tem poder cura Carlos Altman/EM Dona Nair, benzedeira do Quilombo dos Marinhos, em Brumadinho comando o ritual de cura em projeto que tem parceria com o Céu de Montanhas na cidade mineira Carlos Altman Céu de Montanhas Marcelo Belém/ Instituto Rede Terra Céu de Montanhas Carlos Altman/EM Voltar Próximo

Lançado em 2022, o catálogo reúne experiências turísticas conduzidas pelos próprios moradores, que compartilham com os visitantes aspectos da cultura, dos saberes e do cotidiano de Brumadinho. A coletânea contempla atividades ligadas à culinária tradicional, ao trabalho no campo, ao artesanato, à saúde e ao bem-estar, além de vivências em comunidades quilombolas.

Grande parte das experiências acontece nas casas e propriedades dos anfitriões, proporcionando uma aproximação genuína entre turistas e moradores. A proposta vai além da visitação convencional: valoriza histórias, tradições e conhecimentos locais, ao mesmo tempo que transforma a atividade turística em fonte de renda para quem vive no território.

O catálogo é uma iniciativa da Vale, em parceria com a Rede Terra. Em 2025, os empreendedores participantes fundaram a Associação Céu de Montanhas, que assumiu a gestão da coletânea e passou a conduzir o trabalho de forma coletiva.

“Essa conquista representa escuta, participação, colaboração e construção coletiva. Mais do que um prêmio, ela celebra as pessoas: empreendedores, lideranças comunitárias, parceiros e moradores que acreditaram na força do turismo para transformar realidades”, destaca Daniele Teixeira, analista de Sustentabilidade da Vale e coordenadora do Programa de Turismo de Brumadinho.

Turismo que gera renda e oportunidades

Os resultados ajudam a dimensionar o impacto econômico e social da iniciativa. Em 2025, os negócios integrantes do catálogo registraram faturamento de aproximadamente US$ 1,1 milhão, com cerca de US$ 261 mil em renda direta destinada aos participantes. A atividade também contribuiu para a geração de 148 postos de trabalho. Outro dado relevante é o protagonismo feminino: 75% dos empreendimentos participantes são liderados por mulheres.

O reconhecimento internacional se soma a uma trajetória de premiações. Em 2025, o Céu de Montanhas conquistou o primeiro lugar no Prêmio Nacional do Turismo, na categoria Economia Criativa e Produção Associada ao Turismo. Já em 2026, recebeu o terceiro lugar no Prêmio WTM Latin America, na categoria Melhores Iniciativas para o Turismo Indígena e/ou Comunidades Tradicionais, entre outras distinções.

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A conquista em Londres projeta Brumadinho no cenário mundial do turismo responsável e reforça o potencial de iniciativas que colocam as comunidades no centro do desenvolvimento turístico, conciliando geração de renda, preservação cultural e valorização do território.