Serra Catarinense: do 'vinho da Madonna' a uma noite sobre 30 mil garrafas

Celebre o pôr do sol com uma taça de vinho suave, participe de uma degustação guiada em um castelo de inspiração toscana e beba o "vinho da Madonna"; durma sobre uma adega com mais de 30 mil garrafas de vinhos raros e acorde com um espumante rosé. Parece roteiro de filme, mas é uma experiência possível na Serra Catarinense, onde o vinho de altitude ganha protagonismo e transforma a viagem em uma deliciosa celebração dos sentidos.

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Durante nossa passagem pela região — a convite da Gol Linhas Aéreas, AMURES, Conserra e Assimptur —, visitamos vinícolas e hospedagens que revelam diferentes formas de explorar a produção vitivinícola serrana. Muito além da degustação de bons rótulos, vivemos experiências que conectam o visitante à história, às paisagens e às pessoas que transformam o vinho em uma das maiores expressões da identidade local.

No Cerro Azul Hotel Fazenda, jornalistas e representantes das entidades ligadas ao turismo da Serra Catarinese brindam o pôr do Sol Onéris Lopes/Divulgação

A jornada começa no Cerro Azul Hotel Fazenda, em Capão Alto, onde o fim de tarde pede uma taça de vinho e uma pausa para contemplar a paisagem. É aquele momento em que o sol começa a desaparecer no horizonte e a experiência de viajar ganha outro ritmo. Afinal, na Serra Catarinense, brindar ao entardecer é quase um ritual.

Um castelo para celebrar o vinho

Em São Joaquim, a experiência ganha contornos medievais na Vinícola Villa Francioni, pioneira na produção de vinhos finos de altitude em Santa Catarina. Instalada em uma construção de arquitetura inspirada nos castelos europeus, a vinícola nasceu da visão empreendedora de seu fundador, Dilor de Freitas, que acreditou no potencial da região para produzir vinhos de qualidade.

Nela, se produz o famoso "Vinho da Madonna". A bebida ganhou esse apelido icônico em 2009, quando a cantora esteve no Brasil e provou o vinho durante um jantar no restaurante Fasano, em São Paulo, por recomendação do sommelier Manoel Beato. Encantada com o frescor do rótulo — elaborado a partir de um corte inédito de oito uvas tintas e inspirado nos rosés franceses da região de Provence —, Madonna levou diversas garrafas para consumo próprio, transformando o vinho de coloração rosa salmão e notas frutadas em um verdadeiro fenômeno de vendas e referência da vitivinicultura nacional.

O "vinho da Madonna" é o Villa Francioni Rosé (também identificado como VF Rosé) Villa Francioni/Reprodução

O cenário impressiona antes mesmo da primeira taça. A arquitetura imponente, os ambientes cuidadosamente planejados e a atmosfera que remete à Toscana criam o ambiente perfeito para uma degustação guiada. É uma oportunidade de conhecer melhor as características dos vinhos de altitude, compreender seus processos de elaboração e perceber como o clima e o terroir serrano imprimem personalidade aos rótulos.

Uma noite entre 30 mil garrafas de vinhos raros

Na Fazenda Santa Luzia, em Bom Retiro, momento de apreciar um vinho refrecante produzido pela empresária Livia Ferraro Carlos Altman/EM

Na Fazenda Santa Luzia, a experiência assume um caráter ainda mais intimista. No alto do morro dos ventos uivantes, a degustação de um vinho moscato frizante laranja convida a descobrir outras possibilidades da produção vitivinícola. Elaborado a partir de técnicas que valorizam o contato do mosto com as cascas das uvas brancas, esse estilo apresenta características sensoriais próprias e uma coloração que foge ao convencional.

Mas a experiência não termina na taça. A hospedagem surpreende ao oferecer a possibilidade de dormir sobre uma adega com mais de 30 mil garrafas de vinhos raros. É um universo particular, onde cada garrafa guarda uma história e a paixão pelo vinho se revela nos detalhes.

Já pensou em dormir sobre uma adega com 30 mil garrafas, sendo que alguns rótulos são raros? Na Fazenda Santa Luzia é possível. Carlos Altman/EM

A noite ganha uma trilha sonora especial, cuidadosamente escolhida pela proprietária, Lívia Ferraro. Entre rótulos, aromas e música, o visitante encontra uma atmosfera singular, daquelas que fazem a gente esquecer por algumas horas a pressa do cotidiano.

Fazenda Favorita: vinhos que contam histórias de família

Na Cabana Grand Reserva, uma variedade de vinhos estão disponíveis aos hóspedes VELHOESTE AUDIOVISUAL

Para fechar o roteiro, a Fazenda Favorita transforma a produção de vinhos em uma história de amizade, afeto e descobertas. A propriedade, que tem uma trajetória ligada à agricultura e à pecuária, encontrou na vitivinicultura uma nova maneira de expressar sua relação com a terra.

O projeto começou em 2019, a partir de uma conversa despretensiosa entre o proprietário Ricardo Cruz e o amigo Ivens. Enquanto compartilhavam uma garrafa de vinho e conversavam sobre variedades de uvas, surgiu a ideia de produzir os próprios rótulos na fazenda.

Em uma área de aproximadamente um hectare, foram plantadas as variedades Cabernet Franc, Merlot e Cabernet Sauvignon. A primeira safra, em 2022, trouxe uma surpresa: em vez de um vinho tinto convencional, a sugestão da vinícola parceira foi elaborar um espumante rosé.

A experiência deu origem ao Wives, primeiro rótulo da propriedade, produzido pelo método Sur Lie, no qual o vinho permanece em contato com as leveduras após a fermentação, contribuindo para sua textura e complexidade. O nome é uma homenagem às esposas dos idealizadores, Rosângela e Marion.

A história ganhou um segundo capítulo com o Cur de Rose, vinho rosé que homenageia a nova geração das famílias. O nome, inspirado no francês, pode ser interpretado como Coração de Rosa.

Ricardo Cruz, da Fazenfa Favorita, conta que a primeira garrafa do Wives, numerada como número 1, permanece preservada em um estojo de acrílico na adega da fazenda Fazenda Favorita/Divulgação

Ricardo conta que a primeira garrafa do Wives, numerada como número 1, permanece preservada em um estojo de acrílico na adega da fazenda. Mais do que uma lembrança, ela representa o início de um projeto que cresceu naturalmente, envolvendo amigos e familiares.

"Começamos com a ideia de produzir nosso próprio vinho, depois veio a oportunidade de fazer um espumante, em seguida um rosé e agora estamos experimentando também a vinificação em ânfora. Tudo isso sempre com muita curiosidade, buscando orientação técnica e procurando aprender com cada safra", explica Ricardo Cruz.

A Fazenda Favorita também investe em experiências com vinho de ânfora, uma técnica milenar de fermentação e maturação em recipientes de barro. A primeira produção experimental, feita com Cabernet Franc, resultou em apenas 80 garrafas, que permanecem guardadas na adega à espera do momento ideal para serem abertas.

Para Ricardo, o mais interessante é perceber como uma conversa entre dois amigos acabou se transformando em um projeto que envolve as famílias e cria uma identidade própria para cada rótulo. A intenção é continuar aprimorando a produção, respeitando as características da região e descobrindo novas possibilidades a cada safra.

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Quatro experiências, diferentes histórias e uma mesma paixão: o vinho de altitude. Na Serra Catarinense, ele não está apenas nas garrafas. Está nas paisagens, na arquitetura, nas conversas ao redor da mesa e na hospitalidade de quem escolheu transformar a relação com a terra em uma experiência para compartilhar. Porque, por ali, apreciar um bom vinho é também descobrir um território. E cada brinde revela um novo motivo para voltar.