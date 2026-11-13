Serra Catarinense: do 'vinho da Madonna' a uma noite sobre 30 mil garrafas
De degustações em vinícolas a noites cercadas por milhares de garrafas raras, a região de montanhas em Santa Catarina revela experiências enogastronômicas surpreendentes
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Celebre o pôr do sol com uma taça de vinho suave, participe de uma degustação guiada em um castelo de inspiração toscana e beba o "vinho da Madonna"; durma sobre uma adega com mais de 30 mil garrafas de vinhos raros e acorde com um espumante rosé. Parece roteiro de filme, mas é uma experiência possível na Serra Catarinense, onde o vinho de altitude ganha protagonismo e transforma a viagem em uma deliciosa celebração dos sentidos.
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Durante nossa passagem pela região — a convite da Gol Linhas Aéreas, AMURES, Conserra e Assimptur —, visitamos vinícolas e hospedagens que revelam diferentes formas de explorar a produção vitivinícola serrana. Muito além da degustação de bons rótulos, vivemos experiências que conectam o visitante à história, às paisagens e às pessoas que transformam o vinho em uma das maiores expressões da identidade local.
A jornada começa no Cerro Azul Hotel Fazenda, em Capão Alto, onde o fim de tarde pede uma taça de vinho e uma pausa para contemplar a paisagem. É aquele momento em que o sol começa a desaparecer no horizonte e a experiência de viajar ganha outro ritmo. Afinal, na Serra Catarinense, brindar ao entardecer é quase um ritual.
Um castelo para celebrar o vinho
Em São Joaquim, a experiência ganha contornos medievais na Vinícola Villa Francioni, pioneira na produção de vinhos finos de altitude em Santa Catarina. Instalada em uma construção de arquitetura inspirada nos castelos europeus, a vinícola nasceu da visão empreendedora de seu fundador, Dilor de Freitas, que acreditou no potencial da região para produzir vinhos de qualidade.
Nela, se produz o famoso "Vinho da Madonna". A bebida ganhou esse apelido icônico em 2009, quando a cantora esteve no Brasil e provou o vinho durante um jantar no restaurante Fasano, em São Paulo, por recomendação do sommelier Manoel Beato. Encantada com o frescor do rótulo — elaborado a partir de um corte inédito de oito uvas tintas e inspirado nos rosés franceses da região de Provence —, Madonna levou diversas garrafas para consumo próprio, transformando o vinho de coloração rosa salmão e notas frutadas em um verdadeiro fenômeno de vendas e referência da vitivinicultura nacional.
O cenário impressiona antes mesmo da primeira taça. A arquitetura imponente, os ambientes cuidadosamente planejados e a atmosfera que remete à Toscana criam o ambiente perfeito para uma degustação guiada. É uma oportunidade de conhecer melhor as características dos vinhos de altitude, compreender seus processos de elaboração e perceber como o clima e o terroir serrano imprimem personalidade aos rótulos.
Uma noite entre 30 mil garrafas de vinhos raros
Na Fazenda Santa Luzia, a experiência assume um caráter ainda mais intimista. No alto do morro dos ventos uivantes, a degustação de um vinho moscato frizante laranja convida a descobrir outras possibilidades da produção vitivinícola. Elaborado a partir de técnicas que valorizam o contato do mosto com as cascas das uvas brancas, esse estilo apresenta características sensoriais próprias e uma coloração que foge ao convencional.
Mas a experiência não termina na taça. A hospedagem surpreende ao oferecer a possibilidade de dormir sobre uma adega com mais de 30 mil garrafas de vinhos raros. É um universo particular, onde cada garrafa guarda uma história e a paixão pelo vinho se revela nos detalhes.
A noite ganha uma trilha sonora especial, cuidadosamente escolhida pela proprietária, Lívia Ferraro. Entre rótulos, aromas e música, o visitante encontra uma atmosfera singular, daquelas que fazem a gente esquecer por algumas horas a pressa do cotidiano.
Fazenda Favorita: vinhos que contam histórias de família
Para fechar o roteiro, a Fazenda Favorita transforma a produção de vinhos em uma história de amizade, afeto e descobertas. A propriedade, que tem uma trajetória ligada à agricultura e à pecuária, encontrou na vitivinicultura uma nova maneira de expressar sua relação com a terra.
O projeto começou em 2019, a partir de uma conversa despretensiosa entre o proprietário Ricardo Cruz e o amigo Ivens. Enquanto compartilhavam uma garrafa de vinho e conversavam sobre variedades de uvas, surgiu a ideia de produzir os próprios rótulos na fazenda.
Em uma área de aproximadamente um hectare, foram plantadas as variedades Cabernet Franc, Merlot e Cabernet Sauvignon. A primeira safra, em 2022, trouxe uma surpresa: em vez de um vinho tinto convencional, a sugestão da vinícola parceira foi elaborar um espumante rosé.
A experiência deu origem ao Wives, primeiro rótulo da propriedade, produzido pelo método Sur Lie, no qual o vinho permanece em contato com as leveduras após a fermentação, contribuindo para sua textura e complexidade. O nome é uma homenagem às esposas dos idealizadores, Rosângela e Marion.
A história ganhou um segundo capítulo com o Cur de Rose, vinho rosé que homenageia a nova geração das famílias. O nome, inspirado no francês, pode ser interpretado como Coração de Rosa.
Ricardo conta que a primeira garrafa do Wives, numerada como número 1, permanece preservada em um estojo de acrílico na adega da fazenda. Mais do que uma lembrança, ela representa o início de um projeto que cresceu naturalmente, envolvendo amigos e familiares.
"Começamos com a ideia de produzir nosso próprio vinho, depois veio a oportunidade de fazer um espumante, em seguida um rosé e agora estamos experimentando também a vinificação em ânfora. Tudo isso sempre com muita curiosidade, buscando orientação técnica e procurando aprender com cada safra", explica Ricardo Cruz.
A Fazenda Favorita também investe em experiências com vinho de ânfora, uma técnica milenar de fermentação e maturação em recipientes de barro. A primeira produção experimental, feita com Cabernet Franc, resultou em apenas 80 garrafas, que permanecem guardadas na adega à espera do momento ideal para serem abertas.
Para Ricardo, o mais interessante é perceber como uma conversa entre dois amigos acabou se transformando em um projeto que envolve as famílias e cria uma identidade própria para cada rótulo. A intenção é continuar aprimorando a produção, respeitando as características da região e descobrindo novas possibilidades a cada safra.
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Quatro experiências, diferentes histórias e uma mesma paixão: o vinho de altitude. Na Serra Catarinense, ele não está apenas nas garrafas. Está nas paisagens, na arquitetura, nas conversas ao redor da mesa e na hospitalidade de quem escolheu transformar a relação com a terra em uma experiência para compartilhar. Porque, por ali, apreciar um bom vinho é também descobrir um território. E cada brinde revela um novo motivo para voltar.