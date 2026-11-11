Retiros com alma: 7 hospedagens para viver o aconchego da Serra Catarinense

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A Serra Catarinense não é apenas um destino para conhecer de passagem. É uma região que merece ser vivida com tempo, aproveitando cada amanhecer entre as montanhas, os passeios a cavalo, os banhos de cachoeira e os fins de tarde que parecem feitos para contemplação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

As hospedagens fazem parte dessa experiência. Há propriedades que preservam o cotidiano das fazendas, refúgios que apostam no bem-estar e na conexão com a natureza e hotéis que transformam o pôr do Sol em um espetáculo particular.

Existe um detalhe que torna a experiência nas hospedagens da Serra Catarinense ainda mais especial: a recepção dos pets. Em todas as propriedades visitadas, os hóspedes são recebidos por animaizinhos que parecem entender a alegria de quem acaba de chegar. Com os rabinhos balançando, olhares curiosos e muita disposição para receber carinho, eles logo conquistam os visitantes.

São animais adotados pelos empreendedores, que encontraram nessas propriedades não apenas um lar, mas também um ambiente onde podem compartilhar afeto. Eles alegram quem chega, circulam pelos espaços e acompanham os visitantes durante toda a estada, criando uma relação espontânea de companhia e carinho.

É um gesto simples, mas que revela muito sobre o jeito de acolher da Serra Catarinense. A iniciativa dos empreendedores mostra uma região diferenciada, onde a hospitalidade vai além do conforto, da paisagem e da boa gastronomia. Também se expressa no cuidado com os animais e na troca de afeto que transforma a hospedagem em uma experiência ainda mais especial. Na hora de partir, não é raro levar na bagagem a saudade desses anfitriões de quatro patas. Conheça seis hospedagens que valem por toda viagem à Serra Catarinense.

1. Fazenda Favorita: uma pausa para reconectar corpo, mente e natureza

Fazenda Favorita apresenta uma proposta de hospedagem que combina conforto, privacidade e contato com a natureza VELHOESTE AUDIOVISUAL

Em Bom Retiro, a Fazenda Favorita apresenta uma proposta de hospedagem que combina conforto, privacidade e contato com a natureza. A antiga propriedade dedicada à criação de gado Hereford abriu suas porteiras para receber visitantes em cabanas de altitude, projetadas para aproveitar a paisagem serrana.

As acomodações têm nomes inspirados em variedades de uvas: Merlot, Chardonnay e Tannat. Cada uma apresenta características próprias, mas todas seguem a proposta de oferecer uma experiência de refúgio. Lareiras, hidromassagens, ofurôs, decks e vistas para lagos, parreirais e montanhas compõem o cenário.

Mas a experiência não termina na cabana. A fazenda convida a caminhar pelos campos, conhecer os vinhedos, observar os animais e percorrer trilhas que levam às cachoeiras da propriedade. O banho de cachoeira ganha um significado especial nesse contexto: é uma oportunidade de desacelerar, sentir a água, respirar o ar puro e se reconectar com o ambiente natural.

Para Rosângela Neckel, que administra a propriedade ao lado do marido, Cláudio, a Fazenda Favorita é um lugar muito especial, onde natureza e espiritualidade se encontram de maneira leve e espontânea. “Junto com meu marido, buscamos transformar a propriedade em um espaço de acolhimento, tranquilidade e reconexão. Acreditamos que a própria natureza tem o poder de proporcionar uma experiência holística: ela nos convida a desacelerar, silenciar a mente e reencontrar nossa essência”.

Rosângela destaca as cachoeiras do lugar com um local de reconexão: “queremos que nossos hóspedes vivenciem muito mais do que conforto e belas paisagens. Que possam contemplar as montanhas, conhecer as cachoeiras, ouvir o som das águas entre as pedras, o canto dos pássaros e sentir a energia desse ambiente. As cachoeiras, especialmente, transmitem uma sensação de renovação, convidando cada pessoa a respirar fundo e simplesmente estar presente”.

A Fazenda Favorita se inspira na conexão holística. Imagem de Buda e cristais promovem limpeza espiritual VELHOESTE AUDIOVISUAL

“Minha trajetória com o Reiki, a yoga, a meditação e a espiritualidade também ampliou minha maneira de olhar para a fazenda. Já realizamos algumas vivências de conexão com a natureza por aqui, mas essas práticas não fazem parte dos serviços oferecidos nas hospedagens. Acreditamos que cada pessoa tem sua própria maneira de sentir e se conectar, independentemente de crenças ou experiências”, admira.

“Para nós, a verdadeira experiência holística está na simplicidade: permitir que cada um encontre na natureza aquilo de que precisa naquele momento. A Fazenda Favorita não é apenas um lugar para descansar, mas um convite para desacelerar, sentir e se reconectar consigo mesmo e com o mundo ao redor”, finaliza.

O que dizem os hóspedes: no site oficial, uma visitante identificada como Aniete Maria Sehn resume sua experiência: “Amamos a cabana e o lugar é incrivelmente lindo. Em breve voltaremos”. Outra hóspede, Paula Goert, escreve: “Tudo perfeito!! Melhor fazenda que ficamos!!”.

Os depoimentos revelam que o diferencial está justamente na combinação entre privacidade, paisagem e acolhimento. É um destino para quem deseja transformar alguns dias de descanso em uma experiência de reconexão.

Serviço

Endereço: Área Rural de Bom Retiro – SC

Telefone/WhatsApp: (48) 99971-0635.

Instagram: @fazenda.favorita

Site: fazendafavorita.com.br

2. Hotel Fazenda Cerro Azul: o espetáculo do pôr do Sol

O Hotel Fazenda Cerro Azul reúne aproximadamente 700 hectares de fazenda ativa, com criação de gado, cavalos Quarto de Milha, ovelhas, pomares e vinhedos Carlos Altman/EM

Na imensidão da Coxilha Rica/ Capão Alto, o Hotel Fazenda Cerro Azul oferece uma experiência em que a paisagem é parte fundamental da hospedagem. A propriedade reúne aproximadamente 700 hectares de fazenda ativa, com criação de gado, cavalos Quarto de Milha, ovelhas, pomares e vinhedos.

Um dos grandes momentos da estada é contemplar o pôr do sol. A propriedade criou espaços especialmente voltados à contemplação, como a Sala Pôr do Sol, além de um balanço infinito que proporciona uma perspectiva privilegiada dos campos. A hidromassagem com vista para a Coxilha Rica também é um convite à pausa.

A experiência rural aparece nas cavalgadas acompanhadas por campeiros e recreadores, passeios de trator, trilhas pelos bosques e pomares e interação com os animais. O hotel também oferece atividades de lazer, pub, observatório para contemplar as estrelas e ambientes aconchegantes para os dias mais frios.

Em 2009, os proprietários adquiriram a fazenda na Coxilha Rica, inicialmente com o propósito de dar continuidade à criação de gado. Encantados pelas paisagens da região e por sua riqueza histórica, decidiram transformar o lugar em um empreendimento que unisse a experiência rural ao conforto e à sofisticação. O sonho ganhou forma em 2021, com a inauguração do Cerro Azul Hotel Fazenda, um projeto de arquitetura exclusiva que combina natureza, luxo, hospitalidade e contato com a vida no campo.

Mais do que uma hospedagem, o Cerro Azul mantém uma fazenda em plena atividade, com criação de gado, cavalos e ovelhas, permitindo aos hóspedes vivenciar a rotina rural. A experiência fica ainda mais especial com a presença dos mascotes da propriedade: Bóris, o brincalhão Border Collie; Paddy e Dunga, cavalos da raça Gypsy Cob; Kaon, um dócil touro Nelore de 1.100 quilos; e Mileide, a charmosa ovelha que conquista os visitantes.

Um dos grandes momentos da estada no Hotel Fazenda Cerro Azul é contemplar o pôr do Sol Carlos Altman/EM

O que dizem os hóspedes: no Booking.com, o hotel aparece com nota 9,6/10, baseada em 196 avaliações. Maurício destaca uma experiência que foge do cotidiano: “O ponto alto foi a sapecada (passeio de cavalo)”. Já Bruna elogia o conjunto da hospedagem, mencionando as refeições, as atividades e a estrutura para famílias.

A avaliação de uma visitante publicada no site do próprio hotel também chama atenção para a paisagem: “Por do sol mais lindo que já vi”.

Serviço:

Endereço: Rodovia SC-390, Km 261, Capão Alto – SC

Telefone: (49) 3249-1097.

Instagram: @cerroazulhotelfazenda

Site: cerroazulhotelfazenda.com.br

3. Boqueirão Hotel Fazenda: tradição campeira, cavalos e vida no campo

Boqueirão Hotel Fazenda combina a atmosfera de uma fazenda em funcionamento com estrutura de resort de campo Carlos Altman/EM

Em Lages, o Boqueirão Hotel Fazenda é um convite para experimentar o cotidiano rural com conforto e uma programação diversificada. A propriedade combina a atmosfera de uma fazenda em funcionamento com estrutura de resort de campo, mantendo viva a tradição campeira.

As cavalgadas são uma das experiências mais procuradas. Percorrer os campos a cavalo, acompanhado por guias experientes, permite observar de perto a paisagem serrana. Há também trilhas, pescaria, passeios no Tatu Mulita, veículo que leva os visitantes até a Fazendinha, onde estão os animais e a horta que abastece o restaurante.

A gastronomia também ajuda a contar a história regional. O Café Camargo, servido tradicionalmente com leite fresco, e a costela campeira assada na brasa são experiências que aproximam o visitante dos costumes locais. Na época do pinhão, a sapecada acrescenta um sabor especial à programação.

A estrutura inclui piscinas, inclusive térmica, spa, sauna, espaços esportivos e recreação para crianças e adultos.

O que dizem os hóspedes: o Tripadvisor registra nota 4,5/5, com 355 avaliações, e o Booking.com apresenta nota 9,0/10 em sua página de reservas.

Henrique S., em avaliação de julho de 2026, destaca as paisagens e a qualidade das atividades: “Vistas, paisagens, passeios, trilhas, cavalgadas impressionantes”. Outro visitante, Paulo Manoel Dias, relata que estava na terceira passagem pelo hotel e destaca a dedicação da equipe e a gastronomia.

As cavalgadas são uma das experiências mais procuradas no Boqueirão Hotel Fazenda Carlos Altman/EM

É uma hospedagem especialmente interessante para famílias, mas também para quem deseja conhecer um pouco mais da cultura campeira e experimentar a rotina de uma fazenda sem abrir mão do conforto.

Serviço:



Endereço: BR-282, Km 228, Boqueirão, Lages – SC

Telefone/WhatsApp: (49) 99131-0550.

Telefone fixo: (49) 3289-0700.

Instagram: @boqueiraohotelfazenda

Site: boqueiraohotelfazenda.com.br







4. Pousada Recanto dos Pôneis: o encanto da vida no sítio

Em Rio Rufino, a Pousada Recanto dos Pôneis aposta na simplicidade acolhedora do turismo rural Carlos Altman/EM

Em Rio Rufino, a Pousada Recanto dos Pôneis aposta na simplicidade acolhedora do turismo rural. É o tipo de lugar em que a hospedagem também se transforma em atração, especialmente para famílias com crianças.

Os chalés são distribuídos pela propriedade, proporcionando privacidade e contato com a paisagem. Lareiras, cozinhas equipadas e ambientes aconchegantes ajudam a criar o clima de refúgio serrano. Entre as atividades estão passeios a cavalo e de pônei, pescaria, quadriciclo, bicicletas, piqueniques e contato direto com os animais da propriedade.

Um detalhe interessante é a possibilidade de participar da alimentação dos animais, aproximando as crianças da rotina do campo. Galinhas, ovelhas, cavalos, pôneis e outros moradores da propriedade fazem parte desse universo.

O que dizem os hóspedes: a pousada apresenta nota 9,7/10 no Booking.com, com 20 avaliações. Maria destaca: “Local agradável, cabana confortável e principalmente a atenção e o carinho de todos que nos atenderam”. Leonardo, que retornou pela segunda vez, cita os passeios a cavalo, o quadriciclo, a pescaria e a beleza da propriedade.

Entre as atividades na Pousada Recanto dos Pôneis estão passeios a cavalo, pescaria, quadriciclo, bicicletas, piqueniques e contato direto com os animais da propriedade Carlos Altman/EM

No site oficial, Jéssica conta que os filhos aproveitaram os passeios de pônei, a lareira e o acolhimento dos funcionários. Lucia Fagundes também relata a experiência da filha com os animais e destaca a hospitalidade dos anfitriões Alcides e Elizângela.

O Recanto dos Pôneis mostra que nem sempre é preciso percorrer grandes distâncias para encontrar diversão. Às vezes, basta chegar a uma fazenda, desacelerar e aproveitar as pequenas descobertas.

Serviço:

Endereço: SC-370, Km 34, Rio do Tigre, Rio Rufino – SC

Telefone/WhatsApp: (49) 3512-7136.

Instagram: @pousadarecantodosponeis

Site: recantodosponeis.com.br

5. Vistas de Mantiqueira: o luxo de ouvir o silêncio e contemplar cachoeiras

Os chalés do Vistas de Mantiqueira são um refúgio para quem valoriza privacidade, conforto e paisagens naturais Carlos Altman/EM

Em Bom Jardim da Serra, o Vistas de Mantiqueira é um refúgio para quem valoriza privacidade, conforto e paisagens naturais. Com cabanas contemporâneas, lareiras, banheiras e ambientes cuidadosamente planejados, a hospedagem oferece uma experiência intimista em meio às montanhas.

Um dos grandes diferenciais é a presença de cachoeiras e cursos d'água dentro da propriedade. Algumas acomodações permitem contemplar a queda-d'água diretamente da cabana, criando uma experiência bastante particular. Trilhas, piscina aquecida e gastronomia também integram a proposta.

O restaurante merece atenção especial. Os relatos dos hóspedes destacam a qualidade dos pratos, o cuidado na apresentação e o atendimento da equipe.

Hóspedes destacam a qualidade dos pratos servidos no Vistas de Mantiqueira Carlos Altman/EM

O que dizem os hóspedes: a propriedade aparece com nota 9,7/10 no Booking.com, com 39 avaliações. Uma hóspede identificada como Monica relata: “Foi tudo perfeito. O atendimento, a instalação é primorosa, a comida é excelente”. Ela também destaca a cachoeira dentro do terreno e conta que ficou emocionada ao deixar o hotel.

Em outra avaliação, Ênio, em outubro de 2026, descreveu a estadia como uma das melhores experiências de viagem que já teve, destacando a cabana com hidromassagem, as lareiras e a vista para a cachoeira.

É uma hospedagem que traduz bem a ideia de luxo contemporâneo na Serra: menos excesso, mais natureza, conforto e atenção aos detalhes.

Serviço:



Endereço: Rodovia SC-390, Km 372, Mantiqueira, Bom Jardim da Serra – SC, CEP 88640-000.

Telefone/WhatsApp: (49) 3240-0229.

Instagram: @vistasdemantiqueira

Site: vistasdemantiqueira.com.br

6. Rio do Rastro Eco Resort: uma experiência de montanha com paisagens monumentais

O Rio do Rastro Eco Resort é um dos empreendimentos mais conhecidos da hotelaria de charme catarinense Rio do Rastro Eco Resort

Localizado a aproximadamente 1.500 metros de altitude, no alto da Serra do Rio do Rastro, o Rio do Rastro Eco Resort é um dos empreendimentos mais conhecidos da hotelaria de charme catarinense.

A propriedade combina chalés e acomodações confortáveis com uma paisagem marcada por montanhas, campos, lagos e animais. O contato com a natureza acontece em diferentes momentos: nas cavalgadas, nas caminhadas, na observação dos animais, nos passeios e nas experiências gastronômicas.

Um dos atrativos especiais é o Sunset Cânion, passeio que leva os hóspedes em veículo 4x4 para contemplar o pôr do sol nos cânions. Há ainda experiências de café da manhã na borda do cânion e momentos de degustação de vinho diante da paisagem. Essas atividades são organizadas mediante reserva e disponibilidade.

A gastronomia serrana, com toques contemporâneos, é outro destaque. O ambiente do casarão, as lareiras e a estrutura de lazer ajudam a compor uma experiência que pode ser romântica ou familiar.

"Integrante da Associação Roteiros de Charme, o Rio do Rastro Eco Resort oferece, a cada ano, uma receita exclusiva do Prato da Boa Lembrança, acompanhada de uma peça de cerâmica pintada à mão. Neste ano, a criação é o ferscal à encilha, bastante elogiado por hóspedes e visitantes. Nossa proposta é unir rusticidade e sofisticação, proporcionando paz, sossego e contato com a cultura serrana e a natureza. Valorizamos os pequenos detalhes, o silêncio e o atendimento atencioso para tornar a estadia prazerosa. Entre as experiências estão os passeios a cavalo e a alimentação das lhamas, que vivem em área ampla, recebem acompanhamento veterinário e não são exploradas, tendo contato com os visitantes apenas nos momentos de cuidado e alimentação”, destaca Silvio Breda, gerente de reservas do empreendimento.

O Rio do Rastro Eco Resort combina chalés e acomodações confortáveis com uma paisagem marcada por montanhas, campos, lagos e animais Rio do Rastro Eco Resort

O que dizem os hóspedes: o Tripadvisor registra nota 4,6/5, com 923 avaliações. Em outubro de 2026, Ana Paula G. contou que o resort foi cenário de seu pedido de casamento, organizado com a ajuda da equipe depois que a chuva mudou os planos iniciais. Ela destacou a atenção dos funcionários, a gastronomia e as atividades, incluindo a cavalgada e o contato com os animais.

Outro visitante, em maio de 2026, definiu a experiência como “Simplesmente Mágico”, destacando a limpeza, a atenção dos funcionários, as trilhas, a piscina aquecida, a pescaria e os animais da propriedade.

Há também avaliações que apontam pontos de atenção, especialmente em relação aos preços e à prestação de alguns serviços. Por isso, vale conferir previamente o que está incluído na diária e quais experiências são cobradas separadamente.

Serviço:

Endereço: região da Serra do Rio do Rastro, Bom Jardim da Serra – SC

Telefone de reservas: (48) 99135-5079.

Telefone adicional: (48) 99931-6100.

Instagram: @riodorastroecoresort

Site: riodorastro.com.br

7. Pousada Caminhos da Natureza: aposta na conexão com a natureza e no aconchego

A Pousada Caminhos da Natureza é um refúgio charmoso em meio às matas, ideal para quem deseja conexão com o divino Pousada Caminhos da Natureza

Em Urubici, a Pousada Caminhos da Natureza traduz a essência da Serra Catarinense em uma experiência de acolhimento, tranquilidade e conexão com o ambiente natural. Cercada pelo verde das araucárias e pela presença da fauna local, a hospedagem combina o charme rústico da região com o conforto contemporâneo, criando um refúgio para quem deseja diminuir o ritmo e apreciar os pequenos prazeres da vida. As acomodações oferecem privacidade e aconchego tanto para casais quanto para famílias, enquanto a equipe auxilia os visitantes na descoberta dos encantos do município, entre eles o Morro da Igreja, a Pedra Furada, a Cascata do Avencal e os imponentes cânions.

Mais do que oferecer uma hospedagem, a proposta é proporcionar momentos de reconexão com a natureza e consigo mesmo. “Nosso objetivo é que o visitante sinta que está, de fato, se desconectando da rotina acelerada das grandes cidades e se reconectando com os ritmos da natureza”, destaca Andreia Seara Cunha, proprietária da pousada. Uma experiência que ganha ainda mais significado nas noites frias da serra, quando o aconchego da hospedagem convida a apreciar um bom vinho catarinense e a tranquilidade de estar longe da pressa cotidiana.

Serviço:

Pousada Caminhos da Natureza — Urubici (SC).

WhatsApp (49) 99946-2849

Instagram @caminhosdanatureza.urubici





Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia