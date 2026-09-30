Paixão por carros acelera novos roteiros de viagens de luxo

Para alguns viajantes, conhecer um destino já não é suficiente. É preciso também descobrir como ele se revela pela estrada. A paixão por carros começa a influenciar a escolha de roteiros de luxo, aproximando hotéis, cruzeiros e experiências automotivas em viagens que transformam o próprio deslocamento em atração.

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A tendência acompanha uma mudança no comportamento dos viajantes de alto padrão. Um estudo realizado pelo Boston Consulting Group e pela duPont REGISTRY, publicado em dezembro de 2025, mostrou que quase 95% dos entrevistados consideram as experiências um componente importante da satisfação com uma marca automotiva. Entre as atividades mais valorizadas estão dias de pilotagem em circuitos, visitas a fábricas e cursos de direção.

No turismo, esse interesse ganha outra dimensão. Estradas cênicas, carros clássicos, coleções particulares e visitas a lugares ligados à história do automóvel passam a dividir espaço com restaurantes, hotéis e atrações tradicionais. O resultado são viagens desenhadas em torno de uma paixão específica — e não apenas de um destino.

As experiências ganharam peso na hora de escolher para onde viajar. Uma pesquisa da McKinsey e da Skift mostra que atividades específicas passaram a influenciar a decisão pelo destino, enquanto o Luxury Travel Report 2025, da Preferred Hotels & Resorts em parceria com a The Harris Poll, aponta que mais de quatro em cada cinco viajantes americanos de alta renda consideram as conexões com pessoas capazes de proporcionar acesso privilegiado um dos elementos de suas experiências de viagem mais marcantes.

É nesse cenário que as viagens ao volante encontram espaço no mercado de luxo. O carro passa a ser parte da experiência, ao lado das estradas escolhidas, dos hotéis, da gastronomia e do acesso a lugares que normalmente não fazem parte dos roteiros convencionais. Para quem tem interesse pelo universo automotivo, dirigir um modelo especial, conhecer uma coleção particular ou percorrer uma estrada emblemática pode ser tão importante quanto o destino final. Hotéis e companhias de cruzeiros já começam a incorporar esse conceito a seus produtos, criando roteiros em que a paixão por carros também determina o caminho.

Pelos Alpes, de carro e com hotéis de luxo

Um dos exemplos vem da Preferred Hotels & Resorts, que em julho de 2026 realizou o The Preferred Experience, uma viagem de cinco dias ao volante pela Alemanha e pela Áustria, em parceria com a InRadius.

Com início e fim em Munique, o roteiro conectou quatro hotéis da marca: Hotel Bayerischer Hof, Interalpen-Hotel Tyrol, IMLAUER Hotel Schloss Pichlarn e Das Achental. Antes de pegar a estrada, os participantes passaram pelo Motorworld Munich, espaço dedicado ao universo automotivo.

A viagem seguiu pelo Tirol, passando pelo Lago Plansee e pelo passo de Hahntennjoch. Depois, o percurso incluiu o passo de Gerlos, as cascatas de Krimml e uma parada gastronômica em uma cabana alpina em Maria Alm.

A proposta combina direção, paisagens alpinas, gastronomia e hospedagem. Os valores partiram de € 10.990 por pessoa, em quarto duplo.

Itália ao volante de um Alfa Romeo

O roteiro italiano do Anantara, em parceria com a Alfa Romeo, apresenta atualmente uma Giulietta Spider de 1958 em passeios por Roma Wolfango Spaccarelli

Na Itália, a estrada também virou parte importante da experiência. A parceria entre a Anantara e a Alfa Romeo, lançada em setembro de 2026, criou o Dolce Vita Tour, primeiro roteiro do Anantara Grand Tour of Europe.

O percurso de três dias liga o Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel ao Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel, passando pelos Castelli Romani e pelo litoral próximo a Sperlonga, até chegar a Ravello e Amalfi. No caminho, entram almoços à beira-mar, visitas a vinhedos e passeios por Positano.

O viajante pode escolher entre diferentes modelos da Alfa Romeo. A experiência inclui uma Giulietta Spider de 1958 e um Giulia GT Junior de 1970, além dos modelos contemporâneos Giulia e Stelvio Quadrifoglio, conforme disponibilidade.

Os preços variam de acordo com o nível de personalização. A experiência autoguiada parte de aproximadamente € 3.000 por casal, enquanto a opção guiada custa cerca de € 6.300. Para os programas de luxo, os valores chegam a € 10.400 por casal em uma viagem com veículo histórico e € 14 mil em uma experiência guiada e personalizada. Novos roteiros estão previstos para 2027, incluindo a Riviera Francesa e o trecho entre Viena e Budapeste.

Cruzeiro com Porsche, Ferrari e Lamborghini

A proposta da Regent Seven Seas Cruises para 2027: combinar a vida a bordo de seus navios de ultra luxo com alguns dias dedicados à cultura automotiva europeia Regent Seven Seas Cruises/Divulgação

A combinação entre automóveis e viagens de luxo também chegou aos cruzeiros. Para 2027, a Regent Seven Seas Cruises criou programas terrestres em parceria com a Motorsport Lab, conectando algumas de suas viagens marítimas a experiências dedicadas à cultura automotiva europeia.

A proposta permite embarcar em um cruzeiro pelo Mediterrâneo e, antes ou depois da viagem, dirigir carros esportivos, visitar coleções particulares e conhecer locais relacionados à história de grandes fabricantes.

São quatro programas associados a sete viagens. Em Barcelona, por exemplo, o viajante pode escolher entre dirigir Porsches clássicos pelas estradas da Catalunha ou experimentar superesportivos de marcas como Ferrari e Lamborghini, com direito a acesso a uma coleção particular e experiência aérea privativa.

Na Inglaterra, o destino é Goodwood, com atividades no circuito histórico e direção fora de estrada. Já na Itália, o roteiro passa pelo chamado Motor Valley, região que reúne museus da Ferrari, Lamborghini e Pagani. A programação inclui ainda uma experiência ao volante de uma Ferrari em Maranello e uma refeição no Cavallino, restaurante ligado à história da Ferrari e reinterpretado pelo chef Massimo Bottura.

Os programas terrestres custam R$ 45.792 por hóspede em Barcelona e na Itália e R$ 42.893 em Goodwood, em ocupação dupla, valores cobrados separadamente do cruzeiro.

Quando a estrada também é o destino

Mais do que acrescentar carros de luxo ao roteiro, essas experiências mostram uma mudança na maneira de pensar as viagens. O automóvel deixa de ser apenas um meio de transporte e passa a participar da narrativa da viagem.

Nos Alpes, a estrada conecta hotéis e paisagens de montanha. Na Itália, ajuda a contar a história de uma das marcas mais tradicionais do país. No Mediterrâneo, pode ser o ponto de partida para conhecer circuitos, museus e coleções privadas.

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Para quem gosta de carros, a viagem ganha uma nova camada: não se trata apenas de chegar a algum lugar, mas de escolher como chegar — e fazer da estrada uma parte essencial da experiência.