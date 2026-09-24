Sabe aquela viagem que tinha tudo para dar errado? Deu e virou livro

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

O que acontece quando três universitários sem condições financeiras decidem atravessar a América Latina de moto para chegar a Cuba? Quinze anos após a viagem que o levou de Foz do Iguaçu (PR) até a terra natal de Fidel Castro, Ary Neto resgata a expedição que se transformou em uma aventura bem diferente da que imaginavam. No livro Expresso Havana (LC Books), o autor revisita essa jornada marcada por panes, altitudes extremas, doenças, conflitos e decisões que colocaram à prova os limites físicos e emocionais do trio.

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Ary e dois amigos da faculdade cruzaram oito países a bordo de duas Suzuki Intruder 125 — motocicletas simples, projetadas para entregas, batizadas de Formiga e Pantera. O objetivo era participar do 8º Congresso Internacional de Educação Superior, em Havana. O caminho, porém, reservava desafios muito maiores do que os previstos. Entre o calor do Chaco argentino, o ar rarefeito da Cordilheira dos Andes e as limitações de motos feitas para o asfalto urbano, a viagem acumulou quebras, improvisos e episódios que colocaram em dúvida não só a continuidade da expedição, mas a própria amizade entre os estudantes.

Perdidos na selva

Um dos momentos mais marcantes ocorre na região de Darién, entre Colômbia e Panamá, onde a Rodovia Pan-Americana é interrompida pela floresta tropical e a travessia só é possível pelo ar ou pela água. Sem dinheiro para alternativas mais seguras e determinados a seguir, os três decidem enfrentar a selva por terra. O terreno intransitável, a falta de suprimentos e a exaustão forçam o abandono das motos no meio da mata. Foi nesse trecho que o autor contraiu malária — doença só diagnosticada semanas depois, já no Brasil, após sucessivas crises de febre alta.

Os obstáculos não ficaram restritos à estrada. Depois de mais de dois meses, o desgaste da convivência gerou desavenças, divergências de rota e decisões que abalaram o companheirismo do trio. Quando finalmente chegam a Havana, os problemas acumulados tornam impossível o retorno por conta própria. O fim da jornada envolve rompimentos e a intervenção da Embaixada do Brasil em Havana, que viabiliza a repatriação dos universitários.

Em Expresso Havana, Ary Neto constrói um enredo que se afasta do heroísmo tradicional das histórias de viagem. Com mapas desenhados na abertura de cada capítulo, o autor ajuda o leitor a se localizar no percurso entre Brasil, Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Panamá e Cuba. Em vez de celebrar conquistas, o livro registra erros, fracassos, encontros inesperados e os gestos de solidariedade que permitiram que a expedição continuasse.

Ficha técnica

Título: Expresso Havana

Autor: Ary Neto

Editora: LC Books

ISBN: 978-65-84222-57-1

Páginas: 180

Preço: R$ 59,90 (físico) | R$ 34,90 (eBook) | R$ 44,90 (audiolivro)

Onde encontrar: Amazon | Mercado Livre

Sobre o autor

Ary Neto é escritor e criador do canal Partiu Universidade, dedicado à divulgação das Ciências Humanas, com mais de 1,6 milhão de inscritos no YouTube. Graduado em Lazer e Turismo pela Universidade de São Paulo (USP), pesquisou literatura marginal e cultura periférica, com estudos sobre obras de Ferréz e Paulo Lins. Estreou na literatura como coautor de Se liga nessa história do Brasil (Outro Planeta, 2019). Em Expresso Havana, seu primeiro livro solo, transforma em narrativa a viagem de motocicleta que realizou com dois amigos entre Foz do Iguaçu e Cuba, atravessando oito países da América Latina.

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