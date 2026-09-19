Espanha muito além de Madri e Barcelona: 3 cidades que vão te surpreender
De praias mediterrâneas a cidades universitárias e capitais onde o flamenco, a arquitetura e a gastronomia fazem parte da vida cotidiana, a Espanha revela outros destinos que merecem entrar no roteiro de 2026
compartilhe
Quando se fala em Espanha, Madri e Barcelona costumam aparecer primeiro no imaginário dos viajantes. Mas basta sair desse eixo para descobrir um país ainda mais diverso, onde cidades históricas, praias, gastronomia, arte, arquitetura e tradições regionais criam experiências completamente diferentes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A própria plataforma oficial de turismo da Espanha destaca destinos como Valência, Sevilha, Salamanca, Málaga, Bilbao, Santiago de Compostela e Cáceres, mostrando que o país oferece muito mais do que suas duas cidades mais conhecidas.
Para quem planeja viajar, estudar ou até mesmo morar na Espanha em 2026, três cidades se destacam por reunir história, cultura, qualidade de vida e diferentes maneiras de experimentar o país: Valência, Salamanca e Sevilha.
Valência: Mediterrâneo, arquitetura futurista e paella
Às margens do Mediterrâneo, Valência combina duas Espanhas aparentemente opostas: de um lado, ruas históricas, mercados, igrejas e construções que contam séculos de história; de outro, uma arquitetura futurista que transformou a paisagem urbana.
É justamente esse contraste que faz da cidade um destino tão interessante. O centro histórico pode ser percorrido a pé, enquanto os antigos jardins do rio Turia formam um grande corredor verde que atravessa a cidade. No extremo desse percurso está a Cidade das Artes e das Ciências, complexo projetado por Santiago Calatrava e Félix Candela que reúne espaços dedicados à ciência, à cultura, à música e à vida marinha.
Valência também tem mar. Suas praias e a proximidade com o Parque Natural da Albufera permitem combinar turismo urbano com natureza. É na região da Albufera, inclusive, que nasceu uma das grandes referências da gastronomia espanhola: a paella valenciana.
A cidade ainda ganha uma dimensão especial durante as Fallas, tradicional celebração realizada em março, quando enormes esculturas são instaladas pelas ruas e posteriormente queimadas em uma das festas mais emblemáticas do calendário espanhol.
Para Renata Barbalho, CEO da Espanha Fácil e brasileira que vive no país há mais de 20 anos, Valência também vem despertando o interesse de brasileiros que procuram uma alternativa aos grandes centros. “A cidade tem ganhado cada vez mais destaque entre os brasileiros por oferecer excelente qualidade de vida, praias, custo de vida mais equilibrado e um ritmo menos acelerado que Madrid e Barcelona”, explica.
Salamanca: uma viagem pela história e pelo conhecimento
Se Valência olha para o futuro, Salamanca parece ter feito um acordo com o passado.
Localizada na região de Castela e Leão, a cidade é conhecida como uma das grandes capitais universitárias da Europa. Sua universidade, fundada no século XIII, continua atraindo estudantes de diferentes partes do mundo, enquanto seu centro histórico, declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO, transforma uma caminhada pelas ruas em uma verdadeira aula de história.
A pedra dourada característica dos edifícios ganhou até um apelido para a cidade: Salamanca é conhecida como a “cidade dourada”. No fim da tarde, quando a luz do sol incide sobre as construções, essa tonalidade fica ainda mais evidente.
O passeio pode começar pela Plaza Mayor, um dos espaços mais emblemáticos da cidade, e seguir pelas duas catedrais — a Velha e a Nova —, pela universidade e por palácios, igrejas e ruas estreitas que revelam diferentes períodos da história espanhola.
Ver esse post no Instagram
Mas Salamanca não vive apenas de passado. A presença de milhares de estudantes cria uma atmosfera jovem, movimentada e multicultural, especialmente ao anoitecer.
Para brasileiros interessados em intercâmbio, a cidade também aparece como uma alternativa para combinar formação acadêmica, aprendizado do espanhol e experiência internacional.
“Salamanca acaba sendo uma opção bastante interessante para quem busca essa combinação entre formação acadêmica, experiência internacional e qualidade de vida”, afirma Renata.
Sevilha: onde a Espanha parece dançar
Poucas cidades traduzem tão bem o imaginário espanhol quanto Sevilha.
Capital da Andaluzia, a cidade reúne arquitetura monumental, pátios floridos, laranjeiras, tapas, festas populares e uma das manifestações culturais mais associadas à Espanha: o flamenco.
O centro histórico concentra alguns dos maiores símbolos de Sevilha. A Catedral, a Giralda e o Real Alcázar estão praticamente lado a lado e ajudam a contar uma história marcada pelo encontro de diferentes culturas. O Alcázar, declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO, reúne elementos islâmicos, mudéjares, góticos, renascentistas e barrocos em palácios, pátios e jardins.
Mas é caminhando por bairros como Triana que outra Sevilha aparece. O bairro, associado historicamente ao flamenco e à cultura popular, ajuda a entender uma cidade que não está apenas nos monumentos, mas também na música, na gastronomia e na vida das ruas.
O flamenco, aliás, ocupa um lugar especial na identidade local. A cidade abriga tablaos, peñas, academias e eventos dedicados à manifestação artística, reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. A Bienal de Flamenco, realizada a cada dois anos, reúne importantes nomes da arte.
“É uma imersão na cultura espanhola raiz”, resume Renata Barbalho.
Sevilha também pode ser uma alternativa para quem procura viver em uma grande cidade espanhola sem necessariamente escolher Madri ou Barcelona. Para turistas, entretanto, a principal atração é outra: experimentar a cidade sem pressa, entre uma praça e outra, uma tapa e outra, enquanto o som do flamenco aparece ao fundo.
Uma Espanha para além do óbvio
Valência, Salamanca e Sevilha mostram apenas três das muitas possibilidades.
O mapa turístico espanhol inclui ainda Bilbao, no País Basco, conhecida por sua arquitetura contemporânea e pela transformação urbana; Málaga, na Costa del Sol, que combina praias, cultura e gastronomia; Santiago de Compostela, destino final do Caminho de Santiago; Zaragoza, com seu patrimônio histórico; e Cáceres, onde o centro medieval parece cenário de cinema.
É justamente essa diversidade que torna a Espanha um destino para voltar várias vezes. Cada região preserva sotaques, sabores, festas, paisagens e tradições próprias.
Para quem chega pela primeira vez, Madri e Barcelona continuam sendo grandes portas de entrada. Mas quem decide seguir viagem encontra uma Espanha menos óbvia — e, muitas vezes, ainda mais surpreendente.
E para quem pensa em ficar?
A Espanha também tem atraído brasileiros interessados não apenas em turismo, mas em estudo e residência. Existem diferentes modalidades de autorização e visto para quem pretende permanecer no país por períodos mais longos, incluindo alternativas relacionadas a estudos, residência não lucrativa e trabalho remoto.
Como os requisitos dependem do objetivo, da situação individual e das regras vigentes no momento da solicitação, a recomendação é consultar as fontes oficiais espanholas e, quando necessário, buscar orientação especializada antes de iniciar o processo. O portal oficial de turismo espanhol também mantém informações práticas sobre entrada no país, passaporte e vistos.
Sobre a Espanha Fácil
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Fundada em 2007 por Renata Barbalho, a Espanha Fácil atua com brasileiros interessados em processos relacionados à imigração para a Espanha. Segundo informações fornecidas pela empresa, são mais de 175 serviços personalizados, uma equipe com mais de 100 especialistas e mais de 160 mil clientes atendidos.