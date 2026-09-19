Espanha muito além de Madri e Barcelona: 3 cidades que vão te surpreender 

Quando se fala em Espanha, Madri e Barcelona costumam aparecer primeiro no imaginário dos viajantes. Mas basta sair desse eixo para descobrir um país ainda mais diverso, onde cidades históricas, praias, gastronomia, arte, arquitetura e tradições regionais criam experiências completamente diferentes.

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A própria plataforma oficial de turismo da Espanha destaca destinos como Valência, Sevilha, Salamanca, Málaga, Bilbao, Santiago de Compostela e Cáceres, mostrando que o país oferece muito mais do que suas duas cidades mais conhecidas.

Para quem planeja viajar, estudar ou até mesmo morar na Espanha em 2026, três cidades se destacam por reunir história, cultura, qualidade de vida e diferentes maneiras de experimentar o país: Valência, Salamanca e Sevilha.

Valência: Mediterrâneo, arquitetura futurista e paella

Cidade das Artes e Ciências - Valência - Espanha. É um complexo arquitetônico e cultural, inaugurado em 2000. Inclui o Oceanográfico, o maior aquário da Europa, o Museu de Ciências Príncipe Felipe, o Hemisférico, um cinema IMAX, e o Palácio das Artes Reina Sofia, dedicado à ópera e concertos. Com seu design futurista e inovador, o complexo é um importante destino turístico e cultural em Valência. Bybbisch94, Christian Gebhardt/Wikimédia Commons

Às margens do Mediterrâneo, Valência combina duas Espanhas aparentemente opostas: de um lado, ruas históricas, mercados, igrejas e construções que contam séculos de história; de outro, uma arquitetura futurista que transformou a paisagem urbana.

É justamente esse contraste que faz da cidade um destino tão interessante. O centro histórico pode ser percorrido a pé, enquanto os antigos jardins do rio Turia formam um grande corredor verde que atravessa a cidade. No extremo desse percurso está a Cidade das Artes e das Ciências, complexo projetado por Santiago Calatrava e Félix Candela que reúne espaços dedicados à ciência, à cultura, à música e à vida marinha.

Valência também tem mar. Suas praias e a proximidade com o Parque Natural da Albufera permitem combinar turismo urbano com natureza. É na região da Albufera, inclusive, que nasceu uma das grandes referências da gastronomia espanhola: a paella valenciana.

A cidade ainda ganha uma dimensão especial durante as Fallas, tradicional celebração realizada em março, quando enormes esculturas são instaladas pelas ruas e posteriormente queimadas em uma das festas mais emblemáticas do calendário espanhol.

Para Renata Barbalho, CEO da Espanha Fácil e brasileira que vive no país há mais de 20 anos, Valência também vem despertando o interesse de brasileiros que procuram uma alternativa aos grandes centros. “A cidade tem ganhado cada vez mais destaque entre os brasileiros por oferecer excelente qualidade de vida, praias, custo de vida mais equilibrado e um ritmo menos acelerado que Madrid e Barcelona”, explica.

Os turistas que visitam a cidade de Sevilha, na Espanha, nunca deixam de passar pela Plaza de España. A praça integra um complexo que foi construído em 1929 para a Exposição Ibero-Americana com o objetivo de ressaltar a arquitetura espanhola e sua decoração com azulejos. Jagv1966 wikimedia commons A praça é um dos locais mais importantes na cultura local, palco de espetáculos e desfiles de moda a céu aberto. Sevilha é a terceira cidade mais visitada da Espanha. Lobillo, Nachbearbeitung: wikimedia commons Tem 700 mil habitantes e recebe, anualmente mais de 3 milhões de turistas. Há quem tema que a cobrança seja um desestímulo que afete esse importante ativo da cidade. Frobles - wikimedia commons É em Sevilha que estão sepultados os restos mortais de Cristóvão Colombo (1451-1506). A conquista do Novo Mundo em 1492 pelo desbravador italiano foi muito significativa para a cidade, dona do primeiro porto de saída europeu para a América. No fim do século 16, Sevilha era um dos principais portos castelhanos no comércio com a Inglaterra, Flandres e Gênova. Joan Oger Unsplash Um dos maiores atrativos da cidade é a Catedral de Sevilha. Quem entra se impressiona com suas dimensões: 126 m de comprimento, 76 m de largura, 42 m de altura e 11 520 metros quadrados de área total. Foi declarada Património da Humanidade pela UNESCO em 1987. Ingo Mehling - wikimedia commons Na Espanha, aliás, as praças são lugares de grande relevância. Geralmente amplas e centralizadas, atraem os moradores para atividades do dia a dia e os turistas para lazer e integração com a cultura regional. O próprio nome - Plaza de España - existe em algumas cidades Author Sebastian Dubiel wikimedia commons Inclusive a capital, Madrid, tem a sua Plaza de España, no Centro da cidade. É da praça que sai a principal rua da cidade, a Gran Via. E nessa área ficam duas importantes construções: o Edifício España e a Torre de Madrid. - Carlos Delgado wikimedia commons Barcelona também tem a sua Plaza d'Espanya, com grafia diferente porque fica na Catalunha, onde o povo se identifica com o idioma catalão (Espanya em vez de España). A praça ocupa uma área de 32 mil m² e fica no cruzamento de importantes vias da cidade, com um chafariz no centro e as imponentes Torres Venezianas. Ao fundo, o Museu Nacional de Arte da Catalunha. Canaan - wikimedia commons Outro nome comum para praças na Espanha é "Mayor" (maior, em português). Rodeada para sobrados de três andares, a Plaza Mayor, em Madri, é retangular, com 129m de comprimento por 94m de largura, e tem 237 varandas. Sua origem remonta ao século 15. E o Arco de Cuchilleros é o pórtico mais conhecido da praça. Draceane wikimedia commons A cidade de Plasencia, na província de Cáceres, comunidade autônoma da Estremadura, também tem uma Plaza Mayor. Datada do século 12, ainda preserva uma atmosfera medieval. Da praça saem 7 ruas e cada uma delas faz ligação com uma porta da muralha que protegia a cidade de invasores. Anual wikimedia commons Salamanca também tem a sua Plaza Mayor. O município faz parte da província homônima, na comunidade autónoma de Castela e Leão, uma área habitada desde o primeiro milênio antes de Cristo. Em estilo barroco, a praça fica no coração da cidade e é o ponto de encontro de todos. Alfontinto - wikimedia commons Também na comunidade de Castela e Leão fica Segóvia. A cidade tem o título de Patrimônio da Humanidade, concedido pela Unesco em 1985. É conhecida internacionalmente pelo aqueduto romano. E a sua Plaza Mayor concentra importantes construções, como o Teatro Juan Bravo, a Igreja de São Miguel e a catedral metropolitana. Sanmiecascha wikimedia commons Em Valencia, a Plaza_del_Ayuntamiento (Praça da Câmara Municipal) tem edifícios em estilo eclético erguidos na primeira metade do século 20, inclusive a Câmara Legislativa da cidade. E ali destacam-se ainda uma fonte circular e esculturas. I, Demiannnn wikimedia commons Na cidade de Badajoz, a maior da região da Estremadura, fica a Praça Alta, cuja arquitetura e estilo de decoração preservam características de sua origem . A cidadela foi construída durante o domínio muçulmano há mais de mil anos. Takashi kurita. wikimedia commons Em Granada, comunidade autônoma da Andaluzia, fica a cidade de Guadix, um dos locais mais antigos de ocupação na Península Ibérica. E ali destaca-se a Praça da Constituição, com edifícios históricos, local de encontro dos moradores e de visitação turística. Enrique Íñiguez Rodríguez (Qoan) wikimedia commons Na cidade de Pontevedra, na Galicia, a Praça Curros Enríquez chama atenção por sua origem medieval. Os primeiros relatos datam do século 14 e seus edifícios são em estilo de arquitetura vernacular. O caminho português de Santiago passa pela praça, da rua Soportales à rua Real. Luis Miguel Bugallo Sánchez wikimedia commons Também em Pontevedra, na Galicia, a Praça da Ferraria recebeu esse nome por causa das forjas que ali existiam na Idade Média. Na época, Reis Católicos baixaram decretos para armar os cavaleiros espanhóis com armas de Pontevedra e Oviedo. A praç ocupa 2 mil m² no interior de grandes muralhas da cidade. LBM1948 - wikimedia commons E, ainda em Pontevedra, na Galicia, a Plaza da LeÃ±a tem um ar pitoresco. Na Idade MÃ©dia, ali eram vendidas lenha e pinhas para abastecer os fornos de cozinha, lareiras e antigos sistemas de aquecimento das casas da cidade. Os tropeiros locais reuniam-se ali com carroÃ§as cheias de lenha. Luis Miguel Bugallo SÃ¡nchez wikimedia commons E fechando as praças de Pontevedra, a Plaza de la Verdura era o local do antigo mercado de hortaliças, frutas e castanhas. Daí seu nome. O mercado funcionava todas as manhãs, exceto aos domingos e feriados. Jmblanco74 - wikimedia commons Voltar Próximo

Salamanca: uma viagem pela história e pelo conhecimento

Salamanca também tem a sua Plaza Mayor. O município faz parte da província homônima, na comunidade autónoma de Castela e Leão, uma área habitada desde o primeiro milênio antes de Cristo. Em estilo barroco, a praça fica no coração da cidade e é o ponto de encontro de todos. Alfontinto - wikimedia commons

Se Valência olha para o futuro, Salamanca parece ter feito um acordo com o passado.

Localizada na região de Castela e Leão, a cidade é conhecida como uma das grandes capitais universitárias da Europa. Sua universidade, fundada no século XIII, continua atraindo estudantes de diferentes partes do mundo, enquanto seu centro histórico, declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO, transforma uma caminhada pelas ruas em uma verdadeira aula de história.

A pedra dourada característica dos edifícios ganhou até um apelido para a cidade: Salamanca é conhecida como a “cidade dourada”. No fim da tarde, quando a luz do sol incide sobre as construções, essa tonalidade fica ainda mais evidente.

O passeio pode começar pela Plaza Mayor, um dos espaços mais emblemáticos da cidade, e seguir pelas duas catedrais — a Velha e a Nova —, pela universidade e por palácios, igrejas e ruas estreitas que revelam diferentes períodos da história espanhola.

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Mas Salamanca não vive apenas de passado. A presença de milhares de estudantes cria uma atmosfera jovem, movimentada e multicultural, especialmente ao anoitecer.

Para brasileiros interessados em intercâmbio, a cidade também aparece como uma alternativa para combinar formação acadêmica, aprendizado do espanhol e experiência internacional.

“Salamanca acaba sendo uma opção bastante interessante para quem busca essa combinação entre formação acadêmica, experiência internacional e qualidade de vida”, afirma Renata.

Sevilha: onde a Espanha parece dançar

Sevilha: um roteiro pela cidade espanhola Sevilha: um roteiro pela cidade espanhola

Poucas cidades traduzem tão bem o imaginário espanhol quanto Sevilha.

Capital da Andaluzia, a cidade reúne arquitetura monumental, pátios floridos, laranjeiras, tapas, festas populares e uma das manifestações culturais mais associadas à Espanha: o flamenco.

O centro histórico concentra alguns dos maiores símbolos de Sevilha. A Catedral, a Giralda e o Real Alcázar estão praticamente lado a lado e ajudam a contar uma história marcada pelo encontro de diferentes culturas. O Alcázar, declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO, reúne elementos islâmicos, mudéjares, góticos, renascentistas e barrocos em palácios, pátios e jardins.

Mas é caminhando por bairros como Triana que outra Sevilha aparece. O bairro, associado historicamente ao flamenco e à cultura popular, ajuda a entender uma cidade que não está apenas nos monumentos, mas também na música, na gastronomia e na vida das ruas.

O flamenco, aliás, ocupa um lugar especial na identidade local. A cidade abriga tablaos, peñas, academias e eventos dedicados à manifestação artística, reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. A Bienal de Flamenco, realizada a cada dois anos, reúne importantes nomes da arte.

“É uma imersão na cultura espanhola raiz”, resume Renata Barbalho.

Sevilha também pode ser uma alternativa para quem procura viver em uma grande cidade espanhola sem necessariamente escolher Madri ou Barcelona. Para turistas, entretanto, a principal atração é outra: experimentar a cidade sem pressa, entre uma praça e outra, uma tapa e outra, enquanto o som do flamenco aparece ao fundo.

Uma Espanha para além do óbvio

Valência, Salamanca e Sevilha mostram apenas três das muitas possibilidades.

O mapa turístico espanhol inclui ainda Bilbao, no País Basco, conhecida por sua arquitetura contemporânea e pela transformação urbana; Málaga, na Costa del Sol, que combina praias, cultura e gastronomia; Santiago de Compostela, destino final do Caminho de Santiago; Zaragoza, com seu patrimônio histórico; e Cáceres, onde o centro medieval parece cenário de cinema.

É justamente essa diversidade que torna a Espanha um destino para voltar várias vezes. Cada região preserva sotaques, sabores, festas, paisagens e tradições próprias.

Para quem chega pela primeira vez, Madri e Barcelona continuam sendo grandes portas de entrada. Mas quem decide seguir viagem encontra uma Espanha menos óbvia — e, muitas vezes, ainda mais surpreendente.

E para quem pensa em ficar?

A Espanha também tem atraído brasileiros interessados não apenas em turismo, mas em estudo e residência. Existem diferentes modalidades de autorização e visto para quem pretende permanecer no país por períodos mais longos, incluindo alternativas relacionadas a estudos, residência não lucrativa e trabalho remoto.

Como os requisitos dependem do objetivo, da situação individual e das regras vigentes no momento da solicitação, a recomendação é consultar as fontes oficiais espanholas e, quando necessário, buscar orientação especializada antes de iniciar o processo. O portal oficial de turismo espanhol também mantém informações práticas sobre entrada no país, passaporte e vistos.

Sobre a Espanha Fácil

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Fundada em 2007 por Renata Barbalho, a Espanha Fácil atua com brasileiros interessados em processos relacionados à imigração para a Espanha. Segundo informações fornecidas pela empresa, são mais de 175 serviços personalizados, uma equipe com mais de 100 especialistas e mais de 160 mil clientes atendidos.