Guia de Sevilha: o que fazer na cidade espanhola em 3 dias

Sevilha, a capital ensolarada da Andaluzia, na Espanha, é um convite para mergulhar na cultura local. Famosa pelo flamenco, sua arquitetura marcante e festas vibrantes, a cidade oferece uma combinação única de história e modernidade. Um roteiro de três dias é ideal para explorar seus monumentos, bairros charmosos e, claro, sua gastronomia.

Este guia prático foi pensado para quem deseja aproveitar o melhor do destino em pouco tempo, com dicas que vão além dos pontos turísticos óbvios. Prepare-se para caminhadas agradáveis sob o sol andaluz e experiências que ficarão na memória.

Leia Mais

Dia 1: Mergulho na história e realeza

Comece o roteiro pela imponente Catedral de Sevilha, a maior catedral gótica do mundo. Vale a pena subir à Giralda, o antigo minarete da mesquita que hoje funciona como torre do sino, para ter uma vista panorâmica de toda a cidade. A subida é feita por rampas, o que facilita o acesso.

Ao lado, o Real Alcázar espera por você. Este complexo de palácios de origem moura é um espetáculo de arquitetura, com pátios, fontes e jardins deslumbrantes. Fãs de séries podem reconhecer seus cenários, que serviram de locação para “Game of Thrones”.

Termine o dia se perdendo pelas ruas estreitas do Bairro de Santa Cruz, o antigo bairro judeu. É o lugar perfeito para sentir a atmosfera local, com suas casas brancas, varandas floridas e praças escondidas. Aproveite para provar as famosas tapas nos bares da região.

Dia 2: Cores, cerâmica e o rio Guadalquivir

Reserve a manhã para a monumental Plaza de España, um dos cartões-postais de Sevilha. Construída para a Exposição Ibero-Americana de 1929, a praça impressiona por sua grandiosidade, seus bancos de azulejo representando as províncias espanholas e o canal onde é possível passear de barco.

A praça fica dentro do Parque de María Luisa, um oásis verde ideal para uma caminhada tranquila. Em seguida, atravesse a Ponte de Isabel II, conhecida como Ponte de Triana, para explorar o bairro homônimo. Famoso por suas oficinas de cerâmica e por ser um dos berços do flamenco, Triana tem uma identidade própria e uma vida noturna animada.

Dia 3: Vistas modernas e alma flamenca

No último dia, conheça o lado contemporâneo da cidade subindo no Metropol Parasol, uma estrutura de madeira popularmente conhecida como “Las Setas” (os cogumelos). De seu topo, você terá outra perspectiva incrível de Sevilha, contrastando o antigo e o novo.

À noite, a experiência não estaria completa sem um autêntico espetáculo de flamenco. Vários “tablaos” nos bairros de Santa Cruz ou Triana oferecem apresentações intimistas e emocionantes. É recomendável reservar com antecedência para garantir seu lugar. Aproveite para uma última rodada de tapas, experimentando os diferentes sabores que a cidade oferece.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.