Viajantes brasileiros enfrentaram filas extras em voos entre Itália e Espanha

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Viajantes brasileiros que passaram pela Europa em setembro de 2026 precisaram de atenção e paciência extras. A rotina em aeroportos, especificamente em voos e balsas entre a Itália e a Espanha, foi alterada devido ao restabelecimento temporário de controles de fronteira, resultando em filas mais longas e processos de imigração demorados.

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Por que os controles foram implementados?

O aumento das filas ocorreu devido à decisão da Itália e da Espanha de reintroduzirem, de forma recíproca, os controles em suas fronteiras internas do Espaço Schengen. A medida foi uma resposta direta à crise migratória em Ceuta, em julho de 2026, quando dezenas de milhares de pessoas cruzaram a fronteira do Marrocos para o enclave espanhol, e visou reforçar a segurança interna.

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Essa ação significou que viajantes, principalmente cidadãos de fora da União Europeia, que antes circulavam livremente entre os dois países, tiveram que passar por verificações de passaporte. Cidadãos da UE, em geral, não foram afetados por estas verificações adicionais.

Como a medida afetou os viajantes brasileiros?

O principal impacto para quem viajou do Brasil para a Europa com trechos entre Itália e Espanha foi a necessidade de um planejamento mais cuidadoso. Os passageiros precisaram ficar atentos aos seguintes pontos:

Voos diretos e balsas: Os controles foram aplicados justamente em voos diretos e travessias de balsa entre os dois países, que normalmente não teriam controle de fronteira.

Tempo de conexão: Escalas em aeroportos italianos para voos com destino à Espanha (ou vice-versa) se tornaram mais arriscadas, exigindo um intervalo maior para evitar a perda do voo seguinte.

Filas de imigração: A verificação de documentos, que não existia para esses trechos dentro do Espaço Schengen, criou novas e extensas filas, impactando o tempo de trânsito nos aeroportos.

Recomendações para futuras viagens

Embora estes controles específicos estejam terminando, a situação serve de alerta. Para garantir tranquilidade em futuras viagens pela Europa, onde controles temporários podem ser reintroduzidos, adote algumas medidas preventivas:

Aumente o tempo de conexão: Ao comprar passagens com escalas, principalmente em países que têm controles temporários ativos, opte por intervalos de, no mínimo, três horas entre os voos. Chegue mais cedo ao aeroporto: Mesmo para voos internos na Europa, a recomendação é chegar com maior antecedência para passar por todos os controles sem pressa. Mantenha documentos acessíveis: Deixe o passaporte, comprovantes de hospedagem e outros documentos importantes sempre à mão para agilizar o processo. Consulte fontes oficiais: Antes de viajar, verifique o site da Comissão Europeia e da companhia aérea para confirmar se há algum controle de fronteira temporário ativo na sua rota.

Até quando os controles vão continuar?

A medida não tem data definida para terminar. A Itália reintroduziu os controles em 1º de agosto de 2026, com prorrogações sucessivas — a mais recente anunciada em 15 de setembro, estendendo a medida por mais 15 dias.

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A Espanha responde de forma recíproca a cada prorrogação italiana, com os controles atualmente previstos para vigorar pelo menos até o início de outubro. A situação demonstra que o cenário no Espaço Schengen pode se prolongar além do esperado, reforçando a necessidade de os viajantes se manterem informados antes de embarcar."