Entrando na Europa em 2026: novas regras digitais para brasileiros explicadas de forma simples

A partir de 2026, brasileiros que pretendem viajar a turismo para países do Espaço Schengen continuam isentos de visto para estadas de até 90 dias. No entanto, esses viajantes passam a enfrentar um cenário de controle migratório mais tecnológico. A principal mudança substitui de forma progressiva o carimbo manual por sistemas digitais. Entre eles, destacam-se o EES (Entry/Exit System) e o ETIAS, que registram de forma automatizada a movimentação de entrada e saída nas fronteiras externas da União Europeia.

Na prática, a viagem de curta duração continua possível sem visto tradicional colado no passaporte. Porém, surgem novas etapas obrigatórias. Antes do embarque, o viajante precisa obter uma autorização eletrônica via ETIAS. Além disso, na chegada, o passageiro deve passar por quiosques de autoatendimento para coleta de dados biométricos e verificação eletrônica do passaporte. Essas mudanças padronizam o controle de fronteiras, reduzem fraudes e organizam melhor o fluxo de turistas, inclusive brasileiros. Além disso, as autoridades europeias ganham respostas mais rápidas sobre quem entra e sai, o que aumenta a segurança geral.

O que muda com o EES: como funcionam os quiosques digitais na chegada?

O Entry/Exit System consiste em um banco de dados europeu que substitui o registro manual de carimbos no passaporte por um sistema informatizado. Assim que o passageiro chega a um aeroporto, porto ou fronteira terrestre do Espaço Schengen, ele passa por quiosques digitais. Nesses equipamentos, o sistema faz a leitura do passaporte e registra automaticamente data e local de entrada e, quando aplicável, também de saída. Em seguida, o sistema cruza essas informações para controlar o limite de permanência de até 90 dias em um período de 180 dias.

Para brasileiros, o EES exige a coleta de dados biométricos, normalmente impressão digital e fotografia facial. Em muitos aeroportos, totens de autoatendimento realizam esse procedimento. Os operadores posicionam esses totens antes do balcão de controle de passaportes. O viajante segue as instruções na tela, insere o documento e confirma dados pessoais. Depois, ele posiciona o rosto e os dedos conforme a orientação. Em seguida, dirige-se ao agente de fronteira, que acessa as informações já registradas no sistema e não precisa fazer anotações manuais.

Esse modelo reduz erros na contagem de dias de estadia e facilita a identificação de permanências irregulares. Além disso, o sistema acelera futuras entradas do mesmo viajante, pois reaproveita parte dos dados. Ao mesmo tempo, o passageiro precisa manter o passaporte em boas condições, com chip legível quando o documento for biométrico. Por isso, o viajante deve chegar ao aeroporto com antecedência extra, especialmente em 2026. O processo digital ainda pode gerar filas nos primeiros meses de implantação, enquanto passageiros e agentes se adaptam.

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ETIAS: o que é a autorização eletrônica obrigatória para brasileiros?

O ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) corresponde a uma autorização eletrônica obrigatória para cidadãos de países atualmente isentos de visto, como o Brasil, em viagens de curta duração ao Espaço Schengen. Esse sistema não equivale a um visto tradicional, e sim a um cadastro prévio, pago e totalmente online. As autoridades europeias analisam o cadastro antes da viagem, para verificar em bases de dados de segurança e migração se o passageiro apresenta algum impedimento.

O processo inclui um formulário eletrônico com dados pessoais, informações do passaporte, detalhes da viagem e respostas a perguntas de segurança. A taxa, cobrada em euros, exige pagamento com cartão internacional. Na maioria dos casos, o sistema libera a resposta em minutos ou poucas horas. Porém, quando surge alguma inconsistência, as autoridades realizam análises mais longas e podem solicitar documentos adicionais. A autorização, uma vez concedida, costuma ter validade de vários anos, limitada pela validade do passaporte utilizado na solicitação. Assim, quem renova o passaporte também precisa solicitar um novo ETIAS.

Para embarcar rumo ao Espaço Schengen, a companhia aérea confere se o passageiro brasileiro possui um ETIAS válido. Sem essa autorização ativa no sistema, a companhia pode negar o embarque ainda no Brasil. Portanto, especialistas em mobilidade internacional recomendam solicitar o ETIAS com antecedência. O viajante não deve deixar o procedimento para a última semana antes da viagem, principalmente em períodos de alta temporada. Além disso, o passageiro deve guardar o comprovante da autorização, mesmo que o sistema registre tudo de forma eletrônica.

Quais documentos continuam obrigatórios para entrar no Espaço Schengen?

Mesmo com a digitalização do controle de fronteiras, as autoridades europeias mantêm exigências tradicionais para turistas brasileiros. A principal exige atenção à validade do passaporte. Em geral, especialistas recomendam que o documento tenha pelo menos três meses de validade além da data prevista de saída do Espaço Schengen. Além disso, o passaporte precisa de páginas livres para registros quando necessários. Passaportes danificados ou com leitura eletrônica comprometida podem atrasar o processo ou gerar questionamentos na imigração.

Outro ponto que continua obrigatório envolve o seguro-viagem com cobertura mínima de 30.000 euros para despesas médicas e hospitalares. A apólice deve valer para toda a área Schengen e para todo o período da estada. Embora os agentes nem sempre confiram o seguro em todas as entradas, eles possuem competência para solicitá-lo, principalmente em casos de triagem mais detalhada. A falta dessa apólice aumenta o risco de negativa de entrada em situações específicas. Portanto, o viajante prudente imprime a apólice e também guarda uma cópia digital.

As autoridades continuam exigindo comprovantes financeiros, como extratos bancários recentes, limites de cartão de crédito, comprovantes de renda ou dinheiro em espécie. Além disso, o passageiro deve levar documentos que demonstrem o propósito da viagem. Entre eles, destaque para:

Reserva de hospedagem ou carta-convite de residente no país de destino;

Bilhetes de ida e volta ou de prosseguimento da viagem;

Roteiro básico com datas e locais planejados;

Eventuais comprovantes de matrícula em cursos de curta duração ou participação em eventos.

Esses elementos ajudam o agente de fronteira a verificar se a visita permanece realmente temporária e se o viajante possui condições de se manter durante a estadia, dentro do limite de 90 dias. Além disso, uma documentação bem organizada transmite segurança e reduz a chance de perguntas adicionais.

Como evitar filas e imprevistos na imigração europeia em 2026?

Com a implementação do EES e do ETIAS, a preparação prévia ganha peso ainda maior no planejamento da viagem. Uma forma prática de reduzir filas consiste em realizar a solicitação do ETIAS com bastante antecedência. O viajante deve guardar o comprovante da autorização, em formato impresso ou digital, e conferir se inseriu corretamente todos os dados do passaporte. Em caso de passaporte prestes a vencer, a recomendação consiste em renová-lo antes de pedir a autorização. Dessa forma, o viajante não reduz a validade do ETIAS.

No dia do embarque, o passageiro prudente chega ao aeroporto mais cedo do que o habitual, principalmente em 2026, período de adaptação aos novos sistemas. Em muitos terminais, os passageiros passam por dois momentos de checagem. Primeiro, a companhia aérea verifica passaporte, ETIAS e eventuais documentos complementares. Depois, na chegada à Europa, o viajante passa pelos quiosques do EES e, em seguida, pelos agentes de fronteira. Uma margem de tempo confortável reduz o risco de perder conexões ou enfrentar situações de estresse.

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Organizar uma pasta, física ou digital, com passaporte, apólice de seguro, reservas, comprovantes financeiros e eventuais cartas-convite facilita a apresentação rápida dos documentos em caso de questionamento. Além disso, o viajante deve conhecer de antemão as regras específicas do país de primeira entrada no Espaço Schengen. Essa pesquisa ajuda a entender eventuais pedidos adicionais na imigração. Em um contexto cada vez mais digital, a combinação de informação atualizada, planejamento e atenção aos prazos torna a passagem pela fronteira europeia mais previsível e menos sujeita a imprevistos.