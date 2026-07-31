Itália suspende espaço de livre circulação com Espanha após crise migratória

A Itália fechou temporariamente à Espanha o espaço Schengen, a zona de livre circulação da União Europeia, após a chegada em massa de migrantes vindos do Marrocos ao enclave espanhol de Ceuta, anunciou nesta sexta-feira (31) o ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani.

"A suspensão temporária do espaço Schengen com a Espanha é uma decisão necessária para proteger a segurança dos nossos cidadãos e defender as fronteiras da Europa. É uma medida prevista pelos tratados e que agora se tornou inevitável", escreveu Tajani em comunicado.

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