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Itália suspende espaço de livre circulação com Espanha após crise migratória

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Repórter
31/07/2026 15:05

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A Itália fechou temporariamente à Espanha o espaço Schengen, a zona de livre circulação da União Europeia, após a chegada em massa de migrantes vindos do Marrocos ao enclave espanhol de Ceuta, anunciou nesta sexta-feira (31) o ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani. 

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"A suspensão temporária do espaço Schengen com a Espanha é uma decisão necessária para proteger a segurança dos nossos cidadãos e defender as fronteiras da Europa. É uma medida prevista pelos tratados e que agora se tornou inevitável", escreveu Tajani em comunicado.

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ams/erl/ahg/aa

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