10 destinos de São Paulo para viver o turismo 60+ com mais bem-estar

Viajar depois dos 60 anos ganhou novos significados. Mais do que descansar, o turismo pode ser uma oportunidade para cuidar do corpo e da mente, manter-se ativo, descobrir novos sabores, estar em contato com a natureza e simplesmente aproveitar o tempo com mais liberdade.

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É nesse conceito mais amplo de wellness que São Paulo se destaca. Em um mesmo Estado, é possível encontrar águas termais, montanhas, praias, áreas verdes, gastronomia, vinhos, cultura e atividades ao ar livre — experiências que podem ser combinadas de acordo com o perfil, o condicionamento e o ritmo de cada viajante.

A proposta também rompe com a ideia de que viajar depois dos 60 significa diminuir o ritmo ou abrir mão de experiências. Para a agente de viagens Margarete Gonçalves, que também integra esse público, há uma procura crescente por novas experiências, amizades, gastronomia, cultura, natureza e até atividades mais movimentadas.

O jornalista Irineu Ramos, de 70 anos, reforça essa mudança de perspectiva. Hoje, ele prefere permanecer mais tempo em cada destino, observar as pessoas, conhecer histórias e aproveitar melhor o lugar. Ao mesmo tempo, continua correndo e já participou cinco vezes da São Silvestre. A experiência mostra que wellness também pode significar movimento, vitalidade e disposição para novas descobertas.

Nesse cenário, São Paulo oferece diferentes possibilidades para quem deseja viajar cuidando do bem-estar sem transformar a experiência em uma rotina rígida. Há destinos para desacelerar, caminhar, contemplar, experimentar novos sabores, entrar em contato com a natureza ou simplesmente escolher um ritmo mais tranquilo.

Principais mercados emissores

O Estado tem destinos para todos esses perfis e, para os viajantes do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, muitos deles estão a uma viagem de distância.



O Rio de Janeiro é a principal origem de visitantes que chegam a São Paulo pelos terminais rodoviários e também aparece na liderança do fluxo aeroportuário doméstico em levantamentos recentes do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), vinculado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP). Minas Gerais também está entre os principais mercados emissores.

Em levantamento com hóspedes, os dois estados aparecem entre as principais origens de visitantes de São Paulo. Para quem vem desses mercados, a proximidade e a variedade de experiências tornam o Estado uma opção para viagens curtas ou mais prolongadas. Entre os destinos paulistas, dez se destacam por oferecer experiências que conversam especialmente bem com diferentes perfis de viajantes 60+.



1. Águas de Lindóia: águas termais e relaxamento







Águas de Lindóia (SP) GESP





No Circuito das Águas Paulista, Águas de Lindóia é um dos destinos que melhor traduz a conexão entre viagem e bem-estar. O Balneário Municipal e o Fontanário oferecem experiências associadas ao relaxamento, com banhos e tratamentos. Hotéis, gastronomia e áreas verdes completam uma viagem pensada para desacelerar e cuidar de si.

2. Serra Negra: natureza, gastronomia e clima de montanha

O clima de serra, as áreas naturais e a gastronomia fazem de Serra Negra uma opção para quem busca equilíbrio entre descanso e passeios. A cidade permite uma programação sem grandes deslocamentos, favorecendo viagens mais leves e prazerosas.

3. Socorro: bem-estar em contato com a natureza

Em Socorro, wellness ganha movimento. Trilhas, áreas de descanso, redários e atividades ao ar livre permitem escolher entre contemplação e aventura. No Parque Monjolinho, por exemplo, o visitante pode caminhar, descansar ou simplesmente aproveitar o ambiente natural.

4. Campos do Jordão: sabores, natureza e experiências







Vila Capivari fica lotada na temporada de inverno de Campos do Jordão Carlos Altman/EM





O destino de montanha combina gastronomia, hospedagem, natureza e cultura. Além de passeios pelo Parque Capivari e pelo Morro do Elefante, Campos do Jordão permite construir uma viagem em diferentes ritmos, alternando momentos de lazer, contemplação e boa mesa.

5. Ubatuba: o bem-estar de estar perto do mar

Para quem encontra no litoral uma forma de desacelerar, Ubatuba reúne praias, Mata Atlântica e gastronomia. O roteiro pode ser construído entre dias de descanso e passeios pela natureza, respeitando o condicionamento e o ritmo de cada viajante.

6. Ilhabela: mar, natureza e liberdade







Entre o mar e a Mata Atlântica, a Praia do Perequê é um dos cartões-postais de Ilhabela Ken Shu/Divulgação





Praias, trilhas, passeios de barco e gastronomia fazem de Ilhabela um destino capaz de combinar diferentes dimensões do wellness. O visitante pode escolher entre uma programação mais contemplativa ou atividades de maior intensidade, de acordo com sua disposição.

7. Brotas: movimento, aventura e vitalidade

Brotas amplia o conceito de wellness ao mostrar que bem-estar também pode estar associado à aventura. Ecoturismo, natureza e atividades ao ar livre podem ser adaptados às condições e aos interesses de cada visitante, inclusive do público 60+.

8. Olímpia: lazer, água e descanso

Com parques aquáticos e ampla estrutura hoteleira, Olímpia permite combinar momentos de lazer com descanso e gastronomia. É uma alternativa para quem busca uma viagem confortável, com opções para diferentes gerações e ritmos.

9. São Roque: vinho, gastronomia e turismo rural







Em São Roque, o Roteiro do Vinho combina paisagens, gastronomia, turismo rural e, claro, bons vinhos Sérgio Luiz Jorge/Divulgação





O enoturismo também pode fazer parte de uma experiência de wellness. Em São Roque, vinhos, gastronomia, natureza e turismo rural podem ser combinados em um roteiro de curta duração, sem exigir grandes deslocamentos.

10. São Paulo: cultura como forma de bem-estar

Na capital, o wellness aparece de uma maneira diferente. Museus, teatros, restaurantes, parques, centros culturais e bairros históricos permitem construir experiências urbanas personalizadas. Para quem gosta de caminhar, descobrir novos lugares, apreciar arte ou experimentar a gastronomia, a própria cidade pode ser um destino de bem-estar.

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No fim, a principal tendência do turismo 60+ talvez seja justamente a liberdade de escolher. Wellness não significa apenas parar e descansar, mas encontrar experiências que façam sentido para o corpo, a mente e os desejos de cada viajante. Em São Paulo, essa escolha pode passar por uma água termal, uma caminhada na montanha, um mergulho no mar, uma taça de vinho, uma boa refeição, uma atividade de aventura ou simplesmente algumas horas contemplando a paisagem.