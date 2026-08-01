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mais de mil visitantes

Após duas décadas, torre histórica de Campos do Jordão reabre e encanta

Exposição "Marco Zero" transforma a visita ao Boulevard Genève em uma viagem pela história da cidade e ganha novas datas até o fim de agosto

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Carlos Altman
Carlos Altman
Repórter
Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais
01/08/2026 15:34 - atualizado em 01/08/2026 15:35

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Mais de mil pessoas subiram à icônica torre do Boulevard Genève, na Vila Capivari, em Campos do Jordão
Mais de mil pessoas subiram à icônica torre do Boulevard Genève, na Vila Capivari, em Campos do Jordão crédito: Carlos Altman/EM

Fechada por mais de 20 anos, uma das construções mais emblemáticas de Campos do Jordão voltou a receber visitantes — e a resposta do público foi imediata. Em apenas uma semana, mais de mil pessoas subiram à icônica torre do Boulevard Genève para conhecer a exposição Marco Zero, uma experiência imersiva que resgata as origens do turismo na cidade e revela como o empreendimento ajudou a construir a identidade da chamada "Suíça Brasileira".

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O sucesso foi tão expressivo que a mostra passa agora a integrar oficialmente o programa de visitas guiadas gratuitas do Boulevard Genève, que teve sua programação estendida até o fim de agosto. A iniciativa permite que turistas e moradores descubram, em um único passeio, curiosidades sobre a evolução urbana de Campos do Jordão, sua arquitetura característica e a importância histórica do maior edifício em enxaimel da América Latina.

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Uma viagem pela memória de Campos do Jordão

Mais do que uma exposição, Marco Zero propõe um mergulho na história da cidade. Ao percorrer a torre, os visitantes conhecem registros, imagens e narrativas que mostram como o Boulevard Genève se tornou um dos grandes símbolos de Campos do Jordão, influenciando a arquitetura local e consolidando o destino como referência do turismo de inverno no Brasil.

As visitas são conduzidas por uma guia turística jordanense, que compartilha histórias e curiosidades sobre o empreendimento e a transformação da cidade ao longo das décadas. As sessões acontecem aos sábados e domingos, às 16h, 17h e 18h, com grupos de até 20 participantes, proporcionando uma experiência intimista e enriquecedora.

"A torre permaneceu mais de 20 anos fechada ao público, e a receptividade com a reabertura, aliada à experiência proporcionada pela exposição Marco Zero, superou nossas expectativas. Esse retorno mostra a força de iniciativas que aproximam as pessoas da história e da identidade de Campos do Jordão. O Boulevard Genève tem um papel de destaque no turismo da cidade e busca continuamente valorizar esse legado, criando novas formas de conexão entre visitantes, arquitetura e memória", destaca Carol Alves, superintendente do Boulevard Genève.

Serviço

Visitação guiada ao Boulevard Genève e acesso à torre histórica com a exposição Marco Zero

Datas: 1º, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de agosto

Horários: 16h, 17h e 18h

Participação: gratuita, com vagas limitadas

Inscrições: boulevardgeneve.com/visita-guiada

Endereço: Rua Djalma Forjaz, 93 – Capivari, Campos do Jordão (SP)

Um patrimônio da arquitetura brasileira

Considerado o marco zero do turismo de Campos do Jordão, o Boulevard Genève é um dos cartões-postais mais conhecidos da cidade. Inaugurado há quatro décadas, abriga o maior prédio em enxaimel da América Latina e foi responsável por popularizar a arquitetura inspirada nos Alpes europeus, que hoje faz parte da identidade visual do destino.

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Além de seu valor histórico, o complexo reúne 25 lojas, restaurantes e cafés, entre eles a tradicional Choperia Baden Baden e o Matterhorn Empório e Restaurante, recebendo, em média, mais de um milhão de visitantes por mês e consolidando-se como um dos principais centros de experiências da Serra da Mantiqueira.

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