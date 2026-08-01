Após duas décadas, torre histórica de Campos do Jordão reabre e encanta

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Fechada por mais de 20 anos, uma das construções mais emblemáticas de Campos do Jordão voltou a receber visitantes — e a resposta do público foi imediata. Em apenas uma semana, mais de mil pessoas subiram à icônica torre do Boulevard Genève para conhecer a exposição Marco Zero, uma experiência imersiva que resgata as origens do turismo na cidade e revela como o empreendimento ajudou a construir a identidade da chamada "Suíça Brasileira".

O sucesso foi tão expressivo que a mostra passa agora a integrar oficialmente o programa de visitas guiadas gratuitas do Boulevard Genève, que teve sua programação estendida até o fim de agosto. A iniciativa permite que turistas e moradores descubram, em um único passeio, curiosidades sobre a evolução urbana de Campos do Jordão, sua arquitetura característica e a importância histórica do maior edifício em enxaimel da América Latina.

Uma viagem pela memória de Campos do Jordão

Mais do que uma exposição, Marco Zero propõe um mergulho na história da cidade. Ao percorrer a torre, os visitantes conhecem registros, imagens e narrativas que mostram como o Boulevard Genève se tornou um dos grandes símbolos de Campos do Jordão, influenciando a arquitetura local e consolidando o destino como referência do turismo de inverno no Brasil.

As visitas são conduzidas por uma guia turística jordanense, que compartilha histórias e curiosidades sobre o empreendimento e a transformação da cidade ao longo das décadas. As sessões acontecem aos sábados e domingos, às 16h, 17h e 18h, com grupos de até 20 participantes, proporcionando uma experiência intimista e enriquecedora.

"A torre permaneceu mais de 20 anos fechada ao público, e a receptividade com a reabertura, aliada à experiência proporcionada pela exposição Marco Zero, superou nossas expectativas. Esse retorno mostra a força de iniciativas que aproximam as pessoas da história e da identidade de Campos do Jordão. O Boulevard Genève tem um papel de destaque no turismo da cidade e busca continuamente valorizar esse legado, criando novas formas de conexão entre visitantes, arquitetura e memória", destaca Carol Alves, superintendente do Boulevard Genève.

Serviço

Visitação guiada ao Boulevard Genève e acesso à torre histórica com a exposição Marco Zero

Datas: 1º, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de agosto

Horários: 16h, 17h e 18h

Participação: gratuita, com vagas limitadas

Inscrições: boulevardgeneve.com/visita-guiada

Endereço: Rua Djalma Forjaz, 93 – Capivari, Campos do Jordão (SP)

Um patrimônio da arquitetura brasileira

Considerado o marco zero do turismo de Campos do Jordão, o Boulevard Genève é um dos cartões-postais mais conhecidos da cidade. Inaugurado há quatro décadas, abriga o maior prédio em enxaimel da América Latina e foi responsável por popularizar a arquitetura inspirada nos Alpes europeus, que hoje faz parte da identidade visual do destino.

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Além de seu valor histórico, o complexo reúne 25 lojas, restaurantes e cafés, entre eles a tradicional Choperia Baden Baden e o Matterhorn Empório e Restaurante, recebendo, em média, mais de um milhão de visitantes por mês e consolidando-se como um dos principais centros de experiências da Serra da Mantiqueira.