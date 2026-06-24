Mala de mão: o que pode e o que não pode levar na cabine do avião

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Arrumar a mala de mão pode se transformar em uma dor de cabeça para muitos viajantes. As regras da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e das companhias aéreas costumam gerar dúvidas, principalmente na hora de passar pelo controle de segurança do aeroporto. Para evitar surpresas desagradáveis e o descarte de itens no raio-x, é fundamental conhecer o que pode ou não ser levado na cabine do avião.

Atenção às mudanças futuras: É importante notar que as regras de bagagem aérea no Brasil estão em discussão. O Projeto de Lei 5041/2025, que prevê o retorno do despacho gratuito de uma mala de até 23kg, já foi aprovado pela Câmara e aguarda votação no Senado. Enquanto a nova legislação não entra em vigor, as regras atuais continuam valendo, com fiscalização cada vez mais rigorosa da ANAC nos aeroportos.

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Dimensões, Peso e Item Pessoal

Antes de tudo, é preciso se atentar às medidas. A ANAC garante ao passageiro o direito de levar gratuitamente na cabine uma bagagem de mão de até 10 kg. As dimensões, no entanto, podem variar. Embora o padrão de 55 cm de altura, 35 cm de largura e 25 cm de profundidade seja comum entre as companhias, a regra oficial da ANAC determina que a soma das três dimensões não ultrapasse 115 cm. Contudo, vale o alerta: como os gabaritos dos aeroportos são caixas rígidas baseadas no padrão 55x35x25 cm, malas com formatos muito fora desse padrão podem não encaixar, mesmo somando menos de 115 cm. Dica: sempre confirme as regras específicas da sua companhia aérea e utilize os gabaritos de medição disponíveis nos aeroportos.

A Regra dos Líquidos: Diferenças Cruciais Entre Voos Nacionais e Internacionais

Este é um dos pontos que mais causam confusão, e as regras são completamente diferentes dependendo do seu destino. É essencial não confundir as normas para não ter seus pertences descartados no raio-x.

Voos Nacionais

Para viagens dentro do Brasil, as regras são mais flexíveis. Você pode levar líquidos, géis e aerossóis, como perfumes e produtos de higiene, seguindo os seguintes limites:

Os frascos devem ter capacidade de até 300 ml ou 300 g cada.

A soma total de todos os líquidos na mala não pode ultrapassar 1,2 litro ou 1,2 kg por passageiro.

Para aerossóis e sprays (como desodorante aerossol), o limite máximo é de 4 frascos por pessoa, e todos devem obrigatoriamente ter tampa protetora.

Não há necessidade de colocá-los em uma embalagem plástica transparente.

Voos Internacionais

Aqui, as normas de segurança são rígidas e seguem um padrão global. Todo líquido, gel, creme, pasta ou aerossol deve seguir a regra à risca:

Os frascos devem ter capacidade máxima de 100 ml cada.

Todos os frascos devem ser acondicionados em uma única embalagem plástica transparente, vedada (do tipo zip lock), com capacidade máxima de 1 litro.

Apenas uma embalagem plástica por passageiro é permitida.

Importante: Medicamentos com prescrição médica, alimentos para bebês e líquidos de dietas especiais geralmente são exceções, mas devem ser declarados no momento da inspeção de segurança. Leve sempre a receita ou laudo médico para comprovação.

Itens estritamente proibidos na cabine

Por questões de segurança, alguns itens são completamente proibidos na cabine e devem ser despachados ou deixados em casa. A lista inclui objetos que podem ser usados como armas ou que representam risco de incêndio ou contaminação. Fique atento aos principais:

Objetos cortantes ou perfurantes: facas, canivetes, tesouras de ponta fina e ferramentas. Pequenos alicates de unha e tesouras sem ponta geralmente são liberados. Importante: tesouras e canivetes são permitidos na cabine desde que a lâmina tenha menos de 6 cm de comprimento a partir do eixo. Ferramentas de trabalho (como chaves de fenda e martelos) são proibidas independentemente do tamanho por segurança.

Armas de fogo: qualquer tipo, incluindo réplicas, armas de brinquedo e isqueiros em formato de arma.

Substâncias explosivas ou inflamáveis: fogos de artifício, isqueiros do tipo maçarico, aerossóis inflamáveis e líquidos combustíveis.

Produtos químicos e tóxicos: alvejantes, venenos e materiais radioativos.

O que mais pode levar?

Aparelhos eletrônicos como notebooks, celulares e tablets são permitidos e devem ser levados na mala de mão. Carregadores portáteis (power banks) também devem ir obrigatoriamente na cabine, nunca na bagagem despachada, mas fique atento às regras estritas da ANAC: cada passageiro pode levar no máximo 2 aparelhos, com potência de até 100 Wh (watts-hora) sem aprovação prévia (modelos entre 100 Wh e 160 Wh exigem autorização da companhia) e acima de 160 Wh são proibidos. Além disso, é proibido usar ou recarregar os power banks a bordo do avião durante o voo. Alimentos sólidos, como sanduíches e frutas, costumam ser liberados em voos domésticos, mas voos internacionais exigem atenção às regras alfandegárias do país de destino. Medicamentos de uso contínuo são permitidos, mas é altamente recomendável levar a receita médica para evitar qualquer problema.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.