O que pode e o que não pode levar na bagagem de mão no avião?

Saber o que é permitido levar na bagagem de mão é uma dúvida comum entre viajantes e essencial para evitar imprevistos no aeroporto. As regras, estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), buscam garantir a segurança de todos a bordo e definem limites para peso, tamanho e tipos de itens transportados na cabine.

Para evitar surpresas no momento do embarque, é fundamental conhecer os limites. A organização correta da mala pode poupar tempo e evitar o descarte de itens ou o pagamento de taxas extras. As normas valem para voos nacionais e internacionais, com algumas diferenças importantes.

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Peso e dimensões da bagagem de mão

A regra geral no Brasil, garantida pela ANAC, permite que cada passageiro leve gratuitamente uma bagagem de mão de até 10 kg para a cabine. Além dela, é possível levar um item pessoal, como uma mochila menor ou uma bolsa, que deve ser acomodado sob o assento dianteiro.

As dimensões para a bagagem de mão variam conforme a companhia aérea, mas a medida mais comum é de 55 cm de altura, 35 cm de largura e 25 cm de profundidade, já incluindo alças, bolsos e rodinhas. É fundamental verificar as especificações da empresa aérea antes de ir para o aeroporto, pois cada uma pode estabelecer seus próprios limites.

O que pode e o que não pode levar

Alguns itens geram mais dúvidas e possuem regras específicas. É o caso dos líquidos: em voos internacionais, eles devem estar em frascos com capacidade de até 100 ml cada, acondicionados em uma embalagem plástica transparente. A restrição se aplica ao tamanho do frasco, mesmo que não esteja cheio. Já em voos nacionais, a regra é mais flexível, permitindo frascos de até 500 ml de itens de higiene como desodorantes e xampus, limitados a 2 litros no total por passageiro.

Veja uma lista do que geralmente é permitido ou proibido:

Eletrônicos: notebooks, celulares, câmeras e power banks (baterias externas) são permitidos e devem ser levados na bagagem de mão.

Medicamentos: podem ser transportados, mas é recomendável levar a receita médica, especialmente para os controlados e em viagens internacionais.

Alimentos: alimentos industrializados e lacrados costumam ser permitidos. Frutas e outros produtos frescos podem sofrer restrições, principalmente em voos para outros países.

Objetos cortantes: tesouras pequenas (com lâminas de até 6 cm), alicates de unha e pinças geralmente são liberados. Facas, canivetes e tesouras maiores são proibidos.

Inflamáveis e explosivos: são totalmente proibidos na cabine, incluindo isqueiros com combustível tipo maçarico, alvejantes e fogos de artifício.

Armas: qualquer tipo de arma de fogo ou réplica, além de sprays de pimenta e armas de choque, são vetados na bagagem de mão. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.