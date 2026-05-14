O que pode e o que não pode levar na bagagem de mão no avião?
Confira as regras da ANAC para peso, dimensões e itens permitidos para evitar surpresas no embarque
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Saber o que é permitido levar na bagagem de mão é uma dúvida comum entre viajantes e essencial para evitar imprevistos no aeroporto. As regras, estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), buscam garantir a segurança de todos a bordo e definem limites para peso, tamanho e tipos de itens transportados na cabine.
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Para evitar surpresas no momento do embarque, é fundamental conhecer os limites. A organização correta da mala pode poupar tempo e evitar o descarte de itens ou o pagamento de taxas extras. As normas valem para voos nacionais e internacionais, com algumas diferenças importantes.
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Peso e dimensões da bagagem de mão
A regra geral no Brasil, garantida pela ANAC, permite que cada passageiro leve gratuitamente uma bagagem de mão de até 10 kg para a cabine. Além dela, é possível levar um item pessoal, como uma mochila menor ou uma bolsa, que deve ser acomodado sob o assento dianteiro.
As dimensões para a bagagem de mão variam conforme a companhia aérea, mas a medida mais comum é de 55 cm de altura, 35 cm de largura e 25 cm de profundidade, já incluindo alças, bolsos e rodinhas. É fundamental verificar as especificações da empresa aérea antes de ir para o aeroporto, pois cada uma pode estabelecer seus próprios limites.
O que pode e o que não pode levar
Alguns itens geram mais dúvidas e possuem regras específicas. É o caso dos líquidos: em voos internacionais, eles devem estar em frascos com capacidade de até 100 ml cada, acondicionados em uma embalagem plástica transparente. A restrição se aplica ao tamanho do frasco, mesmo que não esteja cheio. Já em voos nacionais, a regra é mais flexível, permitindo frascos de até 500 ml de itens de higiene como desodorantes e xampus, limitados a 2 litros no total por passageiro.
Veja uma lista do que geralmente é permitido ou proibido:
Eletrônicos: notebooks, celulares, câmeras e power banks (baterias externas) são permitidos e devem ser levados na bagagem de mão.
Medicamentos: podem ser transportados, mas é recomendável levar a receita médica, especialmente para os controlados e em viagens internacionais.
Alimentos: alimentos industrializados e lacrados costumam ser permitidos. Frutas e outros produtos frescos podem sofrer restrições, principalmente em voos para outros países.
Objetos cortantes: tesouras pequenas (com lâminas de até 6 cm), alicates de unha e pinças geralmente são liberados. Facas, canivetes e tesouras maiores são proibidos.
Inflamáveis e explosivos: são totalmente proibidos na cabine, incluindo isqueiros com combustível tipo maçarico, alvejantes e fogos de artifício.
Armas: qualquer tipo de arma de fogo ou réplica, além de sprays de pimenta e armas de choque, são vetados na bagagem de mão.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.