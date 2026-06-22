Turismo Rural: onde a verdadeira mineiridade mostra seu valor

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Dizem que em Minas Gerais o amanhecer é um acontecimento sagrado. Começa no canto ancestral dos galos e no estalar do assoalho de madeira de uma fazenda centenária — um som que ecoa como o pulso de antigas gerações que ali pisaram. Abrir as 'bandas' de uma janela colonial é inaugurar o mundo.

No peitoril, a namoradeira de barro testemunha o bailado frenético dos beija-flores e a sinfonia da passarinhada que acorda o jardim. Há uma melodia que dita o ritmo do lugar: o sussurro do chafariz que se funde ao pranto manso da bica d'água desaguando no açude. À mesa, o café da manhã não é mera refeição, mas uma liturgia de afetos e quitandas, onde a fartura celebra a identidade da terra.

Essa experiência, que outrora moldou a infância de tantos mineiros, hoje atua como um farol de memória afetiva para quem se exilou no concreto das metrópoles e acabou se afastando da própria história.

Mas o chamado de Minas vai além: ele magnetiza quem nunca viveu essa realidade, mas carrega no peito uma urgência contemporânea — a necessidade vital de silenciar o ruído exterior, desacelerar o passo, aquietar o espírito e redescobrir o mundo com os pés descalços, fincados no chão.

Mais do que cruzar fronteiras geográficas, viajar por Minas Gerais tornou-se uma busca por um estado de espírito. A mineiridade — essa síntese única de hospitalidade, conexão com a natureza e busca pelo bem-estar — transformou-se no novo artigo de luxo de um mundo saturado. Os empreendedores locais compreenderam que a verdadeira sofisticação reside na preservação da autenticidade e no respeito às nossas raízes.

Aconchego

O maior manifesto dessa filosofia ganha vida na Fazenda Hiáia. Sob a condução sensível do casal Hélida Mendonça e Adolfo Nunes, o casarão histórico reabre suas portas não apenas para oferecer leitos, mas para inaugurar um refúgio dedicado ao Turismo de Natureza, de Experiência e, fundamentalmente, de Acolhimento. É a celebração do patrimônio material e imaterial que recoloca o Estado na vanguarda dos roteiros de bem-estar para viajantes do mundo inteiro.

“A Fazenda Hiáia surge com a proposta de oferecer o acolhimento de uma casa de família, com o conforto de uma típica fazenda mineira colonial, restaurada por nós. Estamos preparando tudo para receber pessoas que buscam vivências únicas de pausa, conexão e regeneração na natureza”, explica Hélida.

A empresária, que por décadas alimentou o corpo dos brasileiros como uma das fundadoras da icônica marca Forno de Minas, agora se volta à alquimia de nutrir a alma. Ao lado de Adolfo, ela prova que o turismo em Minas não é sobre visitar um lugar; é sobre permitir que a força da terra mude a nossa forma de habitar o tempo.

Turismo Rural







Em um mundo cada vez mais acelerado e digital, o turismo rural emerge como uma das principais tendências de viagem para 2026. Viajantes brasileiros e estrangeiros buscam cada vez mais experiências autênticas, imersivas e regeneradoras, trocando o agito das grandes cidades pelo silêncio do campo, o canto dos pássaros e o contato direto com a natureza. Esse movimento não é apenas uma fuga temporária: é uma reconexão com o essencial, com a história pessoal, a cultura local e o bem-estar físico e mental.

Em Minas Gerais, esse fenômeno ganha força especial. O estado, que já se consolidou como o segundo destino mais procurado do Brasil, transforma suas “mineiridades” — hospitalidade genuína, gastronomia afetiva, patrimônio histórico e riqueza natural — em um dos principais motores do turismo de experiências.







Despertar para a natureza







Um dos grandes destaques da propriedade é o birdwatching (observação de aves). O local possui mais de 150 espécies mapeadas e foi preparado especialmente para essa prática, que pode ser feita com binóculos, câmeras ou simplesmente pela escuta. Segundo o Diagnóstico de Políticas Públicas do Turismo de Observação de Aves no Brasil (MTur e Unesco, 2025), esse segmento deve representar 8,2% do PIB brasileiro nos próximos dez anos. No mercado global de safári e turismo de natureza, o crescimento projetado até 2035 é de 7,2%, com forte participação de turistas estrangeiros. A Fazenda Hiáia transforma essa vocação natural em programação rica e variada, alinhada às principais tendências mundiais.

Mineiridades

O conceito de “mineiridades” — hospitalidade calorosa, sabores da terra, cultura barroca, fé e natureza exuberante dos biomas Mata Atlântica e Cerrado — impulsiona o crescimento do turismo mineiro. Entre 2014 e 2024, Minas registrou aumento de 33% no volume de visitantes, saltando de 24 para 33 milhões. Em 2025, o estado viveu seu melhor ano internacional da série histórica, com salto de 74% nas reservas estrangeiras e redução da dependência de São Paulo como emissor principal.

A gastronomia mineira, reconhecida pela Condé Nast Traveler como um dos principais destinos gastronômicos do mundo para 2026, ganha protagonismo na fazenda. Um dos destaques é a vivência com D. Dalva Mendonça, matriarca da família e criadora da receita original de pão de queijo da Forno de Minas.

Programação 2026: Experiências que Inspiram

A agenda da Fazenda Hiáia para 2026 já conta com vivências temáticas guiadas por especialistas:

27 e 28 de junho — Cozinha Mineira de Raiz

Julho — Passarinhada de férias (observação de aves em família)

Agosto — Yoga na natureza para mulheres

Agosto — Passarinhada Feminina

Setembro — Fotografia de natureza e escrita criativa na natureza para Mulheres

Cada pacote inclui transfer de Belo Horizonte, hospedagem na casa-sede colonial restaurada, pensão completa com ingredientes frescos da fazenda e experiências guiadas. A propriedade também recebe eventos corporativos, workshops e retiros.

Arquitetura, paisagismo e acolhimento

A casa-sede de mais de 120 anos, restaurada com madeira de demolição, forro de taquara e elementos afetivos da cultura mineira, recebe assinatura de decoradoras como Regina Valadares e Beth Njem. O paisagismo de Ana Paula Fonte Boa integra pomar, horta e jardins atrativos para aves, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e a beleza natural.

Localizada na Estrada da Bandeira, na rota da Estrada Real, entre Piranga e Ouro Preto, a Fazenda Hiáia fortalece o turismo descentralizado, beneficiando o interior mineiro e distribuindo melhor o fluxo de visitantes entre as cidades históricas.

Por que o turismo rural é o futuro?

O perfil do viajante contemporâneo valoriza o “whycation” — viagens com propósito, bem-estar, sustentabilidade e autenticidade. Roteiros “fora do feed”, em contato com a natureza, com hospitalidade genuína e experiências sensoriais profundas. A Fazenda Hiáia exemplifica perfeitamente esse movimento: não é apenas uma hospedagem, é um convite para regenerar, reconectar e redescobrir o valor das coisas simples.

Em tempos de esgotamento urbano e busca por significado, o turismo rural em contato com a natureza não é luxo. É necessidade. E Minas Gerais, com sua rica oferta de fazendas, vilarejos e biomas preservados, está na vanguarda dessa transformação positiva.

Serviço

Fazenda Hiáia

Endereço: Estrada da Bandeira (entre Santa Rita de Ouro Preto e Piranga) – Santo Antônio do Pirapetinga – Piranga/MG

WhatsApp: (31) 99292-7073

Site: https://fazendahiaia.com.br

Instagram: @fazendahiaia_

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