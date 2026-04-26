Minas para o mundo: novas rotas turísticas valorizam a alma da mineiridade
De dinossauros a fé ancestral: governo mineiro supera seus horizontes e metas ao convidar o viajante a descobrir um estado que é puro sentimento
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Viajar por Minas Gerais é mergulhar em uma narrativa onde o tempo parece ditar o próprio ritmo. É um território que se reinventa sem perder a essência, onde a natureza espetacular serve de moldura para a gastronomia mais premiada do Brasil. Se no Sudoeste a Serra da Canastra nos presenteia com o berço do Rio São Francisco e queijos que conquistam o mundo, ao Norte, o Parque Nacional do Peruaçu revela um santuário de arte rupestre e fendas monumentais que parecem de outro planeta.
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É nesse cenário de contrastes — entre montanhas que tocam o céu e vales que guardam segredos ancestrais — que o Governo de Minas, via Secult-MG e em parceria com o Sebrae Minas, lançou durante o Minas Travel Market (MTM) uma nova fase para o turismo mineiro. Mais do que rotas, o que se entrega são pontes para a vivência do "jeito mineiro": aquele povo acolhedor que transforma uma visita em um encontro e um café em um banquete.
O sucesso da estratégia foi tão contundente que o planejamento para 2026 precisou ser recalculado. A meta original de 16 rotas estruturadas ficou para trás, dando lugar a um novo e ambicioso objetivo: 22 rotas estratégicas que conectam o patrimônio histórico à aventura extrema e ao agroturismo de luxo. Ao todo são cinco novos roteiros: Vale Além do Aço, Rota Caminho de Nossa Senhora da Lapa (Vazante), Rota Turística Geoparque de Uberaba, Rotas Natureza e Aventura nas Grutas e Rota Azeites no Sul de Minas.
“O que estamos apresentando aqui é resultado de uma política estruturada de diversificação da oferta turística em Minas Gerais. Isso significa mais oportunidades para os territórios, mais geração de renda e um turismo cada vez mais conectado com a identidade e a vocação de cada região do estado”, celebra o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira.
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Mapa do novo tesouro mineiro
Confira os destinos que acabam de entrar para a sua lista de desejos:
Caminho de Nossa Senhora da Lapa
Outro lançamento de destaque é o Caminho de Nossa Senhora da Lapa, em Vazante, um percurso de 23 quilômetros voltado a peregrinos e ciclistas. O trajeto passa por estradas rurais e pontos de acolhimento comunitário, oferecendo uma experiência que integra fé, tradição e hospitalidade mineira.
Geoparque de Uberaba
A Rota Turística Geoparque de Uberaba destaca um território que integra ciência, história e espiritualidade. O roteiro articula três grandes pilares: a paleontologia, com destaque para fósseis de dinossauros; o agronegócio, com a tradição do gado zebu; e a religiosidade, marcada pela presença de Chico Xavier.
Vale Além do Aço
Entre os principais destaques do dia 23/4 está o lançamento do conjunto Vale Além do Aço, que apresenta três novos roteiros turísticos na região: Ipatinga Rural, Vale dos Tropeiros e Serra dos Cocais. As iniciativas conectam natureza, história, gastronomia e experiências imersivas em uma das regiões mais dinâmicas do estado.
Natureza, aventura e sabores
A Rota Natureza e Aventura nas Grutas, no entorno de Belo Horizonte, valoriza o patrimônio natural do Circuito das Grutas. O roteiro reúne experiências como trekking, mountain bike, rapel e caminhadas ecológicas.
Já a Rota Azeites no Sul de Minas, no Circuito Caminhos da Mantiqueira, posiciona a região como um dos principais polos brasileiros de olivicultura de alta qualidade. A experiência combina gastronomia, produção artesanal e turismo rural.
Rota dos Quilombos de Paracatu
Com destaque para o Quilombo São Domingos, território com mais de dois séculos de história, a experiência valoriza o protagonismo das comunidades quilombolas, especialmente das mulheres, e integra cultura, memória e gastronomia, com vivências ligadas às tradições locais.
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Impulso Estratégico
Toda essa estruturação foi lapidada pelo projeto Check-in Turismo, do Sebrae Minas. Como destaca Marcelo de Souza e Silva, presidente do Conselho do Sebrae, o foco é fortalecer quem faz o turismo acontecer na ponta: o empreendedor local e a governança das cidades. Minas Gerais te espera. Qual dessas rotas será o seu próximo ponto de partida?