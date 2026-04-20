Fim do papel em hotéis: check-in digital passa a ser obrigatório

Estabelecimentos de hospedagem - hotéis, pousadas, hostels e outros - têm até esta segunda-feira (20/4) para aderir à Ficha Nacional de Hóspedes (FNRH) Digital, conhecido como check-in digital.

O novo modelo foi implementado gradativamente pelo Ministério do Turismo desde novembro de 2025 e elimina o uso de formulários em papel no processo de check-in, pretende agilizar a recepção de viajantes e reduzir os custos operacionais das empresas do ramo.

Segundo o governo federal, a utilização do formulário digital será obrigatória. "A FNRH Digital permite que o turista realize o preenchimento antecipado e automático de dados por meio do sistema gov.br. O registro pode ser finalizado em segundos, a partir de um QR Code do hotel, de um link compartilhado ou de um dispositivo oferecido pelo estabelecimento", destaca o Ministério do Turismo, em nota.

No caso de estrangeiros, a nova FNRH Digital não exigirá a necessidade de uma conta gov.br. Para menores de 18 anos de idade ou de pessoas incapazes, brasileiros ou estrangeiros, o registro será associado à FNRH do responsável legal.

Segundo o governo, o sistema está previsto na nova Lei Geral do Turismo (2025) e cumpre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). "O Ministério do Turismo reforça que a adesão à plataforma requer adaptações por parte de hotéis e pousadas, independentemente de utilizarem sistemas de gestão próprios. A fim de auxiliar na preparação, o órgão organizou várias ações de orientação, como a publicação de um vídeo com as etapas do processo", destacou a pasta. As orientações completas do ministério podem ser vistas aqui.

Abaixo, um passo a passo prático para você realizar o check-in online:

1. Acesse o link de confirmação: após reservar a hospedagem (via site, app ou agência), você receberá um e-mail ou notificação no app da plataforma com um link específico para o check-in. No caso da FNRH Digital, acesse o portal gov.br com sua conta Gov.br (crie uma se não tiver, usando CPF e validação por biometria ou certificado digital).

2. Insira os dados da reserva: digite o código da reserva (locator ou número de confirmação), datas de check-in e check-out, e selecione o tipo de hospedagem (hotel, pousada etc.). Confirme os detalhes da sua estadia.

3. Preencha seus dados pessoais: forneça informações como nome completo, CPF ou passaporte, e-mail, telefone e, em alguns casos, motivo da viagem ou meio de transporte usado. Anexe ou escaneie uma foto do seu documento de identidade (RG ou passaporte) – muitos sistemas usam IA para validar automaticamente.

4. Adicione detalhes: informe preferências como tipo de quarto, necessidades especiais (ex.: acessibilidade) ou forma de pagamento (pré-autorização de cartão de crédito para garantir a reserva). Aceite os termos de uso, política de privacidade e regras da hospedagem.

5. Confirme e envie: revise tudo e clique em "Enviar" ou "Confirmar check-in". Você receberá um e-mail ou QR code de confirmação. Em alguns hotéis, isso libera a chave digital do quarto via app.

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6. Chegue à hospedagem: no dia da chegada, apresente o QR code ou e-mail na recepção para uma validação rápida (geralmente em menos de 1 minuto). Se o hotel usar totens de autoatendimento, escaneie o código ali mesmo para imprimir a chave ou chaveiro RFID.

Dicas importantes: