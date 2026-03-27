Fernando de Noronha divulga calendário de eventos 2026

Fernando de Noronha já está preparado para um 2026 movimentado. A Superintendência de Turismo, Cultura e Esportes do arquipélago acaba de divulgar o calendário oficial de eventos, reforçando o destino como uma opção completa para quem busca experiências ao longo de todo o ano, muito além das paisagens paradisíacas que consagraram a ilha internacionalmente.

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A programação reúne uma combinação de eventos esportivos, culturais, gastronômicos e celebrações tradicionais, distribuídos ao longo dos meses e pensados para diferentes perfis de visitantes. Entre os destaques a tradicional Paixão de Cristo, em abril, que movimenta a comunidade local e visitantes.

Agenda cheia

Fernando de Noronha (PE) Global_Pics de Getty Images Signature A beleza intocada de ilhas brasileiras aguarda milionários para experiências exclusivas e memórias inesquecíveis, como em Fernando de Noronha. Canindé Soares/ Wikimedia Commons As paisagens paradisíacas de Fernando de Noronha refletem o compromisso do arquipélago em equilibrar o turismo com a preservação ambiental. Evandro Kluge/ Pexels Fernando de Noronha (PE) MaRabelo de Getty Images Hoje, a ilha de Fernando de Noronha Ã© um dos destinos turÃ­sticos mais famosos do Brasil e abriga algumas das praias mais bonitas do mundo! Snow-surf - WikimÃ©dia Commons A ilha voltou a fazer parte de Pernambuco após a promulgação da Constituição de 1988, que encerrou o status de Território Federal de Fernando de Noronha. Acervo ICMBio Nos século 19 e 20, Fernando de Noronha, conhecida também como a "ilha Fora do Mundo", abrigava prisões com celas estreitas que nem sequer protegiam contra o clima extremo do lugar. Divulgação Governo de Pernanbuco 6ª) Fernando de Noronha (Pernambuco) - Área: 18,609 km² | População: 3 mil habitantes | Densidade populacional: 170,2 hab./km². Mar de Esmeraldas em Fernando de Noronha (PE) - Mais de 230 espécies vivem nesse ponto de mergulho com visibilidade de 50m. São 10 tipos de tubarões e 15 corais. Ali ficam as carcaças dos navios Corveta Ipiranga (brasileiro, afundou em 1983) e Eleni Stathatos (grego, naufragou em 1930). facebook.com/@noronhadivers Voltar Próximo

Ao longo do ano, a agenda inclui festivais culturais como a Semana dos Museus, em maio, e o Literarte, em junho, além de eventos esportivos que já fazem parte do calendário da ilha, como corridas, competições de futevôlei e encontros voltados ao bem-estar e à natureza. Em setembro, o destino ganha ainda mais visibilidade com o Noronha Weekend e eventos como o Above Noronha, voltado ao paraquedismo.

No segundo semestre, datas comemorativas e experiências temáticas reforçam o charme da ilha, como o aniversário de Fernando de Noronha em agosto, o festival Love Noronha, entre outubro e novembro, e a programação de fim de ano, que inclui o tradicional Réveillon da ilha e o concorrido Réveillon Zé Maria.

Para o superintendente de Turismo, Cultura e Esportes de Fernando de Noronha, Paulo Henrique Guerra, o calendário é uma ferramenta estratégica para o destino. “A construção de um calendário estruturado permite organizar melhor o fluxo turístico ao longo do ano, valorizar a cultura local e ampliar as oportunidades econômicas para a ilha. Nosso objetivo é mostrar que Noronha pode ser visitada em diferentes épocas, sempre com experiências relevantes para o visitante”, frisa.

Mercado global

Além da programação de eventos, a Superintendência vem intensificando sua atuação na promoção do destino em feiras de turismo nacionais e internacionais, com foco na ampliação da presença de visitantes estrangeiros. Segundo dados do setor, a participação internacional no fluxo turístico da ilha cresceu de 4% para 9% em 2025, e a meta é alcançar 20% neste ano de 2026. Essa estratégia é conduzida em parceria com órgãos e entidades do setor, fortalecendo o posicionamento de Fernando de Noronha no mercado global e ampliando a diversificação da demanda turística.

Além de diversificar a oferta turística, a programação também contribui para a redução da sazonalidade e o fortalecimento da economia local, envolvendo diferentes setores da cadeia produtiva. Para Hayrton Almeida, presidente do Fernando de Noronha Convention & Visitors Bureau (Visite Noronha), o calendário amplia o posicionamento do destino. “Quando o visitante encontra uma agenda de eventos bem distribuída ao longo do ano, ele passa a enxergar Noronha não só como um destino de contemplação, mas também de experiências. Isso aumenta o tempo de permanência, estimula o retorno e fortalece toda a cadeia do turismo”, destaca.

Confira abaixo o calendário completo de eventos:





Abril

• Copa Noronha de Futevôlei

• Paixão de Cristo

Maio

• A Fantástica Ilha da Alegria

• Festival Viva Mainha

• Semana dos Museus

Junho

• Literarte

• São João da Ilha

• Arraiá das Madeiras

• São Pedro

Julho

• Participação na Fenearte (com artesãos de Noronha)

Agosto

• Corrida René Jerônimo

• Aniversário de Fernando de Noronha

• Corrida “Correndo com ED”

• Dia de Nossa Senhora dos Remédios

Setembro

• Noronha Weekend

• Above Noronha (paraquedismo)

• Corrida Mountain Do

• Desfile Cívico

• Abertura do Verão

• CFUT Noronha

• Refeno

• Primavera dos Museus

Outubro

• Dia das Crianças

• Love Noronha

Novembro

• Dia da Consciência Negra

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Dezembro

• Corrida 21K Noronha

• Ciclo Natalino

• Réveillon Zé Maria

• Réveillon da Ilha