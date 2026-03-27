Fernando de Noronha divulga calendário de eventos 2026
Programação reúne esportes, cultura, gastronomia e grandes celebrações ao longo dos próximos meses na ilha
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Fernando de Noronha já está preparado para um 2026 movimentado. A Superintendência de Turismo, Cultura e Esportes do arquipélago acaba de divulgar o calendário oficial de eventos, reforçando o destino como uma opção completa para quem busca experiências ao longo de todo o ano, muito além das paisagens paradisíacas que consagraram a ilha internacionalmente.
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A programação reúne uma combinação de eventos esportivos, culturais, gastronômicos e celebrações tradicionais, distribuídos ao longo dos meses e pensados para diferentes perfis de visitantes. Entre os destaques a tradicional Paixão de Cristo, em abril, que movimenta a comunidade local e visitantes.
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Agenda cheia
Ao longo do ano, a agenda inclui festivais culturais como a Semana dos Museus, em maio, e o Literarte, em junho, além de eventos esportivos que já fazem parte do calendário da ilha, como corridas, competições de futevôlei e encontros voltados ao bem-estar e à natureza. Em setembro, o destino ganha ainda mais visibilidade com o Noronha Weekend e eventos como o Above Noronha, voltado ao paraquedismo.
No segundo semestre, datas comemorativas e experiências temáticas reforçam o charme da ilha, como o aniversário de Fernando de Noronha em agosto, o festival Love Noronha, entre outubro e novembro, e a programação de fim de ano, que inclui o tradicional Réveillon da ilha e o concorrido Réveillon Zé Maria.
Para o superintendente de Turismo, Cultura e Esportes de Fernando de Noronha, Paulo Henrique Guerra, o calendário é uma ferramenta estratégica para o destino. “A construção de um calendário estruturado permite organizar melhor o fluxo turístico ao longo do ano, valorizar a cultura local e ampliar as oportunidades econômicas para a ilha. Nosso objetivo é mostrar que Noronha pode ser visitada em diferentes épocas, sempre com experiências relevantes para o visitante”, frisa.
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Mercado global
Além da programação de eventos, a Superintendência vem intensificando sua atuação na promoção do destino em feiras de turismo nacionais e internacionais, com foco na ampliação da presença de visitantes estrangeiros. Segundo dados do setor, a participação internacional no fluxo turístico da ilha cresceu de 4% para 9% em 2025, e a meta é alcançar 20% neste ano de 2026. Essa estratégia é conduzida em parceria com órgãos e entidades do setor, fortalecendo o posicionamento de Fernando de Noronha no mercado global e ampliando a diversificação da demanda turística.
Além de diversificar a oferta turística, a programação também contribui para a redução da sazonalidade e o fortalecimento da economia local, envolvendo diferentes setores da cadeia produtiva. Para Hayrton Almeida, presidente do Fernando de Noronha Convention & Visitors Bureau (Visite Noronha), o calendário amplia o posicionamento do destino. “Quando o visitante encontra uma agenda de eventos bem distribuída ao longo do ano, ele passa a enxergar Noronha não só como um destino de contemplação, mas também de experiências. Isso aumenta o tempo de permanência, estimula o retorno e fortalece toda a cadeia do turismo”, destaca.
Confira abaixo o calendário completo de eventos:
Abril
• Copa Noronha de Futevôlei
• Paixão de Cristo
Maio
• A Fantástica Ilha da Alegria
• Festival Viva Mainha
• Semana dos Museus
Junho
• Literarte
• São João da Ilha
• Arraiá das Madeiras
• São Pedro
Julho
• Participação na Fenearte (com artesãos de Noronha)
Agosto
• Corrida René Jerônimo
• Aniversário de Fernando de Noronha
• Corrida “Correndo com ED”
• Dia de Nossa Senhora dos Remédios
Setembro
• Noronha Weekend
• Above Noronha (paraquedismo)
• Corrida Mountain Do
• Desfile Cívico
• Abertura do Verão
• CFUT Noronha
• Refeno
• Primavera dos Museus
Outubro
• Dia das Crianças
• Love Noronha
Novembro
• Dia da Consciência Negra
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Dezembro
• Corrida 21K Noronha
• Ciclo Natalino
• Réveillon Zé Maria
• Réveillon da Ilha