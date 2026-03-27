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Fernando de Noronha divulga calendário de eventos 2026

Programação reúne esportes, cultura, gastronomia e grandes celebrações ao longo dos próximos meses na ilha

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Carlos Altman
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Repórter
27/03/2026 14:31

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A beleza intocada de ilhas brasileiras aguarda milionários para experiências exclusivas e memórias inesquecíveis, como em Fernando de Noronha. crédito: Canindé Soares/ Wikimedia Commons

Fernando de Noronha já está preparado para um 2026 movimentado. A Superintendência de Turismo, Cultura e Esportes do arquipélago acaba de divulgar o calendário oficial de eventos, reforçando o destino como uma opção completa para quem busca experiências ao longo de todo o ano, muito além das paisagens paradisíacas que consagraram a ilha internacionalmente.

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A programação reúne uma combinação de eventos esportivos, culturais, gastronômicos e celebrações tradicionais, distribuídos ao longo dos meses e pensados para diferentes perfis de visitantes. Entre os destaques a tradicional Paixão de Cristo, em abril, que movimenta a comunidade local e visitantes.

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Agenda cheia

Fernando de Noronha (PE)-Global_Pics de Getty Images Signature
Fernando de Noronha (PE) Global_Pics de Getty Images Signature
A beleza intocada de ilhas brasileiras aguarda milionários para experiências exclusivas e memórias inesquecíveis, como em Fernando de Noronha.-Canindé Soares/ Wikimedia Commons
A beleza intocada de ilhas brasileiras aguarda milionários para experiências exclusivas e memórias inesquecíveis, como em Fernando de Noronha. Canindé Soares/ Wikimedia Commons
As paisagens paradisíacas de Fernando de Noronha refletem o compromisso do arquipélago em equilibrar o turismo com a preservação ambiental.- Evandro Kluge/ Pexels
As paisagens paradisíacas de Fernando de Noronha refletem o compromisso do arquipélago em equilibrar o turismo com a preservação ambiental. Evandro Kluge/ Pexels
Fernando de Noronha (PE)-MaRabelo de Getty Images
Fernando de Noronha (PE) MaRabelo de Getty Images
Hoje, a ilha de Fernando de Noronha Ã© um dos destinos turÃ­sticos mais famosos do Brasil e abriga algumas das praias mais bonitas do mundo!-Snow-surf - WikimÃ©dia Commons
Hoje, a ilha de Fernando de Noronha Ã© um dos destinos turÃ­sticos mais famosos do Brasil e abriga algumas das praias mais bonitas do mundo! Snow-surf - WikimÃ©dia Commons
A ilha voltou a fazer parte de Pernambuco após a promulgação da Constituição de 1988, que encerrou o status de Território Federal de Fernando de Noronha.- Acervo ICMBio
A ilha voltou a fazer parte de Pernambuco após a promulgação da Constituição de 1988, que encerrou o status de Território Federal de Fernando de Noronha. Acervo ICMBio
Nos século 19 e 20, Fernando de Noronha, conhecida também como a
Nos século 19 e 20, Fernando de Noronha, conhecida também como a "ilha Fora do Mundo", abrigava prisões com celas estreitas que nem sequer protegiam contra o clima extremo do lugar. Divulgação Governo de Pernanbuco
6ª) Fernando de Noronha (Pernambuco) - Área: 18,609 km² | População: 3 mil habitantes | Densidade populacional: 170,2 hab./km².-
6ª) Fernando de Noronha (Pernambuco) - Área: 18,609 km² | População: 3 mil habitantes | Densidade populacional: 170,2 hab./km².
Mar de Esmeraldas em Fernando de Noronha (PE) - Mais de 230 espécies vivem nesse ponto de mergulho com visibilidade de 50m. São 10 tipos de tubarões e 15 corais. Ali ficam as carcaças dos navios Corveta Ipiranga (brasileiro, afundou em 1983) e Eleni Stathatos (grego, naufragou em 1930). -facebook.com/@noronhadivers
Mar de Esmeraldas em Fernando de Noronha (PE) - Mais de 230 espécies vivem nesse ponto de mergulho com visibilidade de 50m. São 10 tipos de tubarões e 15 corais. Ali ficam as carcaças dos navios Corveta Ipiranga (brasileiro, afundou em 1983) e Eleni Stathatos (grego, naufragou em 1930). facebook.com/@noronhadivers

Ao longo do ano, a agenda inclui festivais culturais como a Semana dos Museus, em maio, e o Literarte, em junho, além de eventos esportivos que já fazem parte do calendário da ilha, como corridas, competições de futevôlei e encontros voltados ao bem-estar e à natureza. Em setembro, o destino ganha ainda mais visibilidade com o Noronha Weekend e eventos como o Above Noronha, voltado ao paraquedismo.

No segundo semestre, datas comemorativas e experiências temáticas reforçam o charme da ilha, como o aniversário de Fernando de Noronha em agosto, o festival Love Noronha, entre outubro e novembro, e a programação de fim de ano, que inclui o tradicional Réveillon da ilha e o concorrido Réveillon Zé Maria.

Para o superintendente de Turismo, Cultura e Esportes de Fernando de Noronha, Paulo Henrique Guerra, o calendário é uma ferramenta estratégica para o destino. “A construção de um calendário estruturado permite organizar melhor o fluxo turístico ao longo do ano, valorizar a cultura local e ampliar as oportunidades econômicas para a ilha. Nosso objetivo é mostrar que Noronha pode ser visitada em diferentes épocas, sempre com experiências relevantes para o visitante”, frisa. 

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Mercado global

Além da programação de eventos, a Superintendência vem intensificando sua atuação na promoção do destino em feiras de turismo nacionais e internacionais, com foco na ampliação da presença de visitantes estrangeiros. Segundo dados do setor, a participação internacional no fluxo turístico da ilha cresceu de 4% para 9% em 2025, e a meta é alcançar 20% neste ano de 2026. Essa estratégia é conduzida em parceria com órgãos e entidades do setor, fortalecendo o posicionamento de Fernando de Noronha no mercado global e ampliando a diversificação da demanda turística.

Além de diversificar a oferta turística, a programação também contribui para a redução da sazonalidade e o fortalecimento da economia local, envolvendo diferentes setores da cadeia produtiva. Para Hayrton Almeida, presidente do Fernando de Noronha Convention & Visitors Bureau (Visite Noronha), o calendário amplia o posicionamento do destino. “Quando o visitante encontra uma agenda de eventos bem distribuída ao longo do ano, ele passa a enxergar Noronha não só como um destino de contemplação, mas também de experiências. Isso aumenta o tempo de permanência, estimula o retorno e fortalece toda a cadeia do turismo”, destaca.

Confira abaixo o calendário completo de eventos:



Abril
• Copa Noronha de Futevôlei
• Paixão de Cristo

Maio
• A Fantástica Ilha da Alegria
• Festival Viva Mainha
• Semana dos Museus

Junho
• Literarte
• São João da Ilha
• Arraiá das Madeiras
• São Pedro

Julho
• Participação na Fenearte (com artesãos de Noronha)

Agosto
• Corrida René Jerônimo
• Aniversário de Fernando de Noronha
• Corrida “Correndo com ED”
• Dia de Nossa Senhora dos Remédios

Setembro
• Noronha Weekend
• Above Noronha (paraquedismo)
• Corrida Mountain Do
• Desfile Cívico
• Abertura do Verão
• CFUT Noronha
• Refeno
• Primavera dos Museus

Outubro
• Dia das Crianças
• Love Noronha

Novembro
• Dia da Consciência Negra

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Dezembro
• Corrida 21K Noronha
• Ciclo Natalino
• Réveillon Zé Maria
• Réveillon da Ilha

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