Companhia aérea vai oferecer assentos que viram "sofá" na classe econômica

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A United Airlines, uma das maiores companhias aéreas dos Estados Unidos, anunciou uma novidade que promete melhorar significativamente o conforto em voos de longa distância na classe econômica. A partir de 2027, a empresa começará a instalar o que batizou de United Relax Row: uma fileira de três assentos que pode ser transformada em um espaço semelhante a um colchão ou sofá reclinável.

O conceito funciona da seguinte forma: após a decolagem, os apoios de pernas dos assentos se elevam até um ângulo de 90 graus, criando uma superfície plana e mais ampla para que os passageiros possam se esticar e descansar melhor. A fileira ainda receberá um protetor de colchão, mantas, travesseiros extras e, para quem viaja com crianças pequenas, um bichinho de pelúcia como cortesia.

Mais conforto

Localizada entre a classe econômica tradicional e a econômica premium, a United Relax Row foi pensada especialmente para famílias com crianças, casais e viajantes solo que querem um pouco mais de conforto sem pagar o preço da executiva. Cada aeronave equipada poderá ter até 12 fileiras desse tipo.

A novidade chegará inicialmente nos modelos Boeing 777 e Boeing 787 da frota da United. A companhia pretende implementar o sistema em mais de 200 aeronaves até 2030, sempre em rotas de longa distância. Com isso, a United se tornará a primeira grande companhia da América do Norte a oferecer esse tipo de configuração na classe econômica.

Relax total

A ideia não é totalmente nova no mercado mundial. Outras empresas já testam conceitos semelhantes há alguns anos:

A Air New Zealand oferece o “Skycouch”, no qual os apoios de pernas também sobem para formar uma superfície plana de aproximadamente 1,55 m de comprimento por 74 cm de largura, acompanhada de roupa de cama extra.

A Lufthansa tem o “Sleeper’s Row” , disponível em voos de 11 horas ou mais, com reserva feita diretamente no aeroporto e taxa adicional que varia entre cerca de 169 e 249 euros por trecho.

A All Nippon Airways (ANA), do Japão, conta com o “Couchii” em seu Airbus A380 na rota entre Tóquio (Narita) e Honolulu, no Havaí.

A tendência reflete uma busca crescente das companhias por opções intermediárias de conforto, especialmente em voos longos, onde o bem-estar dos passageiros na classe econômica se tornou um diferencial importante.

A United Airlines, sediada em Chicago, ainda não divulgou detalhes sobre o valor do suplemento para reservar a Relax Row, mas a expectativa é que seja uma opção acessível dentro da econômica.

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Com a novidade, a companhia reforça sua aposta em inovar dentro da classe mais procurada pelos viajantes, oferecendo uma alternativa prática e confortável para quem não abre mão de economizar, mas deseja descansar melhor durante viagens intercontinentais.