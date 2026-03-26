Já pensou em se tornar um guia turístico profissional?

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Governo de Minas lança curso técnico para impulsionar o desenvolvimento do estado e melhorar a experiência dos visitantes

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Carlos Altman
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Repórter
26/03/2026 17:37 - atualizado em 26/03/2026 17:39

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Guia profissional estará preparado para atender as demandas dos turistas por paraísos naturais em Minas
Guia profissional estará preparado para atender as demandas dos turistas por paraísos naturais em Minas crédito: Leandro Couri/EM

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) e da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), anunciou nesta quinta-feira (26/3) o programa "Guia Minas - Qualificando o Turismo". A iniciativa oferece o curso técnico em Guia de Turismo em 63 escolas estaduais, localizadas em 61 municípios, criando novas oportunidades de formação profissional, geração de renda e valorização do turismo mineiro.

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O curso chega em um momento estratégico para fortalecer o setor turístico de Minas Gerais, que tem grande potencial para impulsionar a economia regional. Ao formar profissionais qualificados, o programa contribui diretamente para a criação de empregos, o aumento da renda local e o desenvolvimento sustentável das regiões turísticas do estado.

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Benefícios para Minas Gerais

Para o estado, o curso representa uma importante oportunidade de:

  • Fortalecer a cadeia econômica do turismo, gerando mais empregos qualificados e aumentando a circulação de recursos nos municípios;

  • Valorizar e preservar o rico patrimônio histórico, cultural, arquitetônico e ambiental de Minas Gerais por meio de profissionais capacitados;

  • Promover o turismo sustentável, garantindo que o crescimento do setor respeite as comunidades locais e o meio ambiente;

  • Posicionar Minas como destino ainda mais profissional e atrativo, ampliando sua competitividade no mercado turístico nacional e internacional.

Benefícios para o turista que visita Minas

O turista que chega a Minas Gerais será o grande beneficiado com guias mais bem preparados. O curso forma profissionais capazes de oferecer:

  • Experiências mais ricas, seguras e personalizadas, com interpretações profundas da história, da cultura e das tradições mineiras;

  • Atendimento de qualidade superior, com conhecimento técnico sobre roteiros, logística, segurança e primeiros socorros;

  • Uma vivência autêntica e emocionante, permitindo que o visitante compreenda e se conecte de forma mais intensa com o que Minas tem de melhor — da gastronomia ao patrimônio barroco, das cachoeiras às cidades históricas;

  • Maior tranquilidade e confiança durante a visita, graças a profissionais treinados para organizar e conduzir grupos com excelência.

A secretária de Estado de Cultura e Turismo, Bárbara Botega, destacou a importância dos guias nesse processo: “Cabe a nós preparar o maior número possível de pessoas para que consigam compreender, organizar e comunicar a experiência de estar em Minas Gerais. Os guias de turismo são fundamentais, pois são responsáveis pela vivência e pela forma como os visitantes percebem o nosso estado”.

O secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares, reforçou o papel da educação: “Queremos impulsionar ainda mais o momento que Minas Gerais vive no setor, apoiando o desenvolvimento dessa área, que gera oportunidades e crescimento para todos. A educação terá um papel fundamental nesse processo”.

Localizada no sul de Minas Gerais, Poços de Caldas é uma cidade que vem conquistando cada vez mais brasileiros em busca de qualidade de vida, tranquilidade e um ambiente acolhedor.- Divulgação
Localizada no sul de Minas Gerais, Poços de Caldas é uma cidade que vem conquistando cada vez mais brasileiros em busca de qualidade de vida, tranquilidade e um ambiente acolhedor. Divulgação
Famosa por suas águas termais e clima ameno, a cidade combina tradição, natureza exuberante e infraestrutura urbana, dando uma uma experiência de vida que une o melhor do interior com os benefícios de centros mais desenvolvidos.-Wikimedia Commons/Sturm
Famosa por suas águas termais e clima ameno, a cidade combina tradição, natureza exuberante e infraestrutura urbana, dando uma uma experiência de vida que une o melhor do interior com os benefícios de centros mais desenvolvidos. Wikimedia Commons/Sturm
Em 2025, sua população está estimada em cerca de 170 mil habitantes, o que contribui para uma atmosfera tranquila, mas com vitalidade suficiente para manter um cotidiano dinâmico.-Panoramio - FernandoSantos
Em 2025, sua população está estimada em cerca de 170 mil habitantes, o que contribui para uma atmosfera tranquila, mas com vitalidade suficiente para manter um cotidiano dinâmico. Panoramio - FernandoSantos
A posição geográfica da cidade, próxima à divisa com São Paulo e situada em uma região de relevo montanhoso, influencia diretamente o seu clima, caracterizado por temperaturas agradáveis durante todo o ano.-Divulgação
A posição geográfica da cidade, próxima à divisa com São Paulo e situada em uma região de relevo montanhoso, influencia diretamente o seu clima, caracterizado por temperaturas agradáveis durante todo o ano. Divulgação
As paisagens da Serra da Mantiqueira que cercam o município não apenas embelezam o horizonte, mas também geram oportunidades para lazer ao ar livre, esportes e atividades ligadas ao ecoturismo.- Divulgação
As paisagens da Serra da Mantiqueira que cercam o município não apenas embelezam o horizonte, mas também geram oportunidades para lazer ao ar livre, esportes e atividades ligadas ao ecoturismo. Divulgação
Essa combinaÃ§Ã£o entre clima e natureza faz de PoÃ§os de Caldas um destino desejado tanto para turismo quanto para moradia.- DivulgaÃ§Ã£o
Essa combinaÃ§Ã£o entre clima e natureza faz de PoÃ§os de Caldas um destino desejado tanto para turismo quanto para moradia. DivulgaÃ§Ã£o
A cidade também se destaca por sua infraestrutura completa e custo de vida relativamente baixo, especialmente quando comparada a capitais e grandes centros urbanos. Os preços de moradia, alimentação e transporte são acessíveis, o que atrai famílias, aposentados e jovens profissionais em busca de estabilidade financeira.- Divulgação
A cidade também se destaca por sua infraestrutura completa e custo de vida relativamente baixo, especialmente quando comparada a capitais e grandes centros urbanos. Os preços de moradia, alimentação e transporte são acessíveis, o que atrai famílias, aposentados e jovens profissionais em busca de estabilidade financeira. Divulgação
O que também chama a atenção em Poços de Caldas é o turismo. Confira agora, então, algumas das melhores opções para sua visita à cidade!- Reprodução do Instagram @parquedocristo.br
O que também chama a atenção em Poços de Caldas é o turismo. Confira agora, então, algumas das melhores opções para sua visita à cidade! Reprodução do Instagram @parquedocristo.br
Situado no topo da Serra de São Domingos, o Parque do Cristo abriga o famoso Cristo Redentor de Poços de Caldas, que rende uma vista panorâmica da cidade. O local é acessível por teleférico, trilhas ou carro, e é muito procurado para contemplação, fotos e passeios ao ar livre.- Reprodução do Instagram @parquedocristo.br
Situado no topo da Serra de São Domingos, o Parque do Cristo abriga o famoso Cristo Redentor de Poços de Caldas, que rende uma vista panorâmica da cidade. O local é acessível por teleférico, trilhas ou carro, e é muito procurado para contemplação, fotos e passeios ao ar livre. Reprodução do Instagram @parquedocristo.br
A área ao redor do monumento conta com mirantes, espaços para piquenique e prática de esportes como voo livre, sendo um dos pontos mais emblemáticos do município.- Reprodução do Instagram @parquedocristo.br
A área ao redor do monumento conta com mirantes, espaços para piquenique e prática de esportes como voo livre, sendo um dos pontos mais emblemáticos do município. Reprodução do Instagram @parquedocristo.br
A Cachoeira Véu das Noivas é um dos cartões-postais de Poços de Caldas. Com fácil acesso, está situada em uma área com estrutura para visitantes, incluindo trilhas, pontes de madeira, lojinhas de artesanato e espaço para fotos.-Vicente Eugenio/Wikimédia Commons
A Cachoeira Véu das Noivas é um dos cartões-postais de Poços de Caldas. Com fácil acesso, está situada em uma área com estrutura para visitantes, incluindo trilhas, pontes de madeira, lojinhas de artesanato e espaço para fotos. Vicente Eugenio/Wikimédia Commons
Suas quedas d’água lembram um véu de noiva, o que inspira o nome romântico do local. Rodeada por vegetação, a cachoeira dá em um passeio tranquilo e é muito procurada por turistas e famílias, especialmente nos fins de semana.-Flickr Juliana Ramos
Suas quedas d’água lembram um véu de noiva, o que inspira o nome romântico do local. Rodeada por vegetação, a cachoeira dá em um passeio tranquilo e é muito procurada por turistas e famílias, especialmente nos fins de semana. Flickr Juliana Ramos
Cercada por mata nativa e tranquilidade, a Fonte dos Amores é um recanto romântico em Poços de Caldas. Sua principal atração é a escultura de um casal abraçado, obra do artista Giulio Starace, símbolo do amor eterno.- Reprodução de Instagram
Cercada por mata nativa e tranquilidade, a Fonte dos Amores é um recanto romântico em Poços de Caldas. Sua principal atração é a escultura de um casal abraçado, obra do artista Giulio Starace, símbolo do amor eterno. Reprodução de Instagram
A fonte, envolta por trilhas e vegetação exuberante, é alimentada por águas naturais e cristalinas. O ambiente convida à contemplação e ao descanso, sendo ideal para casais e visitantes em busca de beleza natural e momentos de serenidade.- Flickr Gersonapcarmo
A fonte, envolta por trilhas e vegetação exuberante, é alimentada por águas naturais e cristalinas. O ambiente convida à contemplação e ao descanso, sendo ideal para casais e visitantes em busca de beleza natural e momentos de serenidade. Flickr Gersonapcarmo
O Zoo das Aves é uma atração especial para famílias e amantes da natureza. Localizado em uma área verde ampla e bem cuidada, abriga dezenas de espécies de aves, muitas delas resgatadas ou ameaçadas de extinção.- Reprodução de Instagram
O Zoo das Aves é uma atração especial para famílias e amantes da natureza. Localizado em uma área verde ampla e bem cuidada, abriga dezenas de espécies de aves, muitas delas resgatadas ou ameaçadas de extinção. Reprodução de Instagram
A Cascata das Antas é um belo cenário natural cercado pela mata da Serra da Mantiqueira. A queda d’água impressiona pela força e pela paisagem ao redor, formada por pedras, árvores e trilhas leves que levam até mirantes e pontos para descanso.-Divulgação
A Cascata das Antas é um belo cenário natural cercado pela mata da Serra da Mantiqueira. A queda d’água impressiona pela força e pela paisagem ao redor, formada por pedras, árvores e trilhas leves que levam até mirantes e pontos para descanso. Divulgação
É uma excelente opção para quem gosta de natureza, caminhadas e piqueniques. A estrutura do local também permite boas fotos e momentos de relaxamento, especialmente em dias ensolarados. Fica nos arredores da cidade, com acesso facilitado.- Fadbrício da Silva/Wikimédia Commons
É uma excelente opção para quem gosta de natureza, caminhadas e piqueniques. A estrutura do local também permite boas fotos e momentos de relaxamento, especialmente em dias ensolarados. Fica nos arredores da cidade, com acesso facilitado. Fadbrício da Silva/Wikimédia Commons
O Thermas Antônio Carlos é um dos prédios mais icônicos de Poços de Caldas, símbolo do auge turístico da cidade nas primeiras décadas do século XX. Sua arquitetura em estilo neoclássico abriga banhos termais, massagens e tratamentos terapêuticos.-Divulgação
O Thermas Antônio Carlos é um dos prédios mais icônicos de Poços de Caldas, símbolo do auge turístico da cidade nas primeiras décadas do século XX. Sua arquitetura em estilo neoclássico abriga banhos termais, massagens e tratamentos terapêuticos. Divulgação
O ambiente é luxuoso e tranquilo, gerando relaxamento. O local recebe visitantes que buscam saúde e descanso, sendo um marco histórico e um dos principais atrativos turísticos da cidade mineira.-Divulgação
O ambiente é luxuoso e tranquilo, gerando relaxamento. O local recebe visitantes que buscam saúde e descanso, sendo um marco histórico e um dos principais atrativos turísticos da cidade mineira. Divulgação
Em resumo, Poços de Caldas é uma cidade que oferece uma experiência completa para quem a visita ou decide viver ali. Sua combinação de clima agradável, paisagens naturais, infraestrutura urbana e cultura vibrante faz com que o município seja uma das joias do sul de Minas Gerais.- Reprodução do Instagram @zoodasaves
Em resumo, Poços de Caldas é uma cidade que oferece uma experiência completa para quem a visita ou decide viver ali. Sua combinação de clima agradável, paisagens naturais, infraestrutura urbana e cultura vibrante faz com que o município seja uma das joias do sul de Minas Gerais. Reprodução do Instagram @zoodasaves
Dessa forma, Poços de Caldas convida todos a um estilo de vida mais leve, mais próximo da natureza e mais conectado com o bem-estar.- Divulgação
Dessa forma, Poços de Caldas convida todos a um estilo de vida mais leve, mais próximo da natureza e mais conectado com o bem-estar. Divulgação

Sobre o curso

Secretários Barbara Botega (Secult) e Rossieli Soares (Educação) lançaram o programa "Guia Minas - Qualificando o Turismo"
Secretários Barbara Botega (Secult) e Rossieli Soares (Educação) lançaram o programa "Guia Minas - Qualificando o Turismo" Cézar Tropia/Secult

O curso técnico em Guia de Turismo tem carga horária total de 800 horas, divididas em dois módulos. O primeiro módulo (400 horas) concede certificação intermediária de Operador de Turismo. O segundo módulo completa a formação, diplomando o aluno como Técnico em Guia de Turismo.

As aulas combinam teoria e prática, com viagens técnicas, visitas a atrativos, simulações e interação direta com o mercado de turismo. As inscrições abrem no dia 15 de maio pelo Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem). As aulas estão previstas para começar em 3 de agosto.

Podem participar estudantes do ensino médio da rede estadual e também jovens, adultos e idosos que já concluíram o ensino médio e buscam qualificação profissional.

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Com o programa “Guia Minas - Qualificando o Turismo”, o Governo de Minas reforça o compromisso de transformar a educação técnica em oportunidades concretas de crescimento econômico e em experiências inesquecíveis para quem visita o estado, conectando formação profissional, cultura e turismo de forma estratégica.

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