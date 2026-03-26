Já pensou em se tornar um guia turístico profissional?

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) e da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), anunciou nesta quinta-feira (26/3) o programa "Guia Minas - Qualificando o Turismo". A iniciativa oferece o curso técnico em Guia de Turismo em 63 escolas estaduais, localizadas em 61 municípios, criando novas oportunidades de formação profissional, geração de renda e valorização do turismo mineiro.

O curso chega em um momento estratégico para fortalecer o setor turístico de Minas Gerais, que tem grande potencial para impulsionar a economia regional. Ao formar profissionais qualificados, o programa contribui diretamente para a criação de empregos, o aumento da renda local e o desenvolvimento sustentável das regiões turísticas do estado.

Benefícios para Minas Gerais

Para o estado, o curso representa uma importante oportunidade de:

Fortalecer a cadeia econômica do turismo , gerando mais empregos qualificados e aumentando a circulação de recursos nos municípios;

Valorizar e preservar o rico patrimônio histórico , cultural, arquitetônico e ambiental de Minas Gerais por meio de profissionais capacitados;

Promover o turismo sustentável , garantindo que o crescimento do setor respeite as comunidades locais e o meio ambiente;

Posicionar Minas como destino ainda mais profissional e atrativo, ampliando sua competitividade no mercado turístico nacional e internacional.

Benefícios para o turista que visita Minas

O turista que chega a Minas Gerais será o grande beneficiado com guias mais bem preparados. O curso forma profissionais capazes de oferecer:

Experiências mais ricas , seguras e personalizadas, com interpretações profundas da história, da cultura e das tradições mineiras;

Atendimento de qualidade superior, com conhecimento técnico sobre roteiros, logística, segurança e primeiros socorros;

Uma vivência autêntica e emocionante , permitindo que o visitante compreenda e se conecte de forma mais intensa com o que Minas tem de melhor — da gastronomia ao patrimônio barroco, das cachoeiras às cidades históricas;

Maior tranquilidade e confiança durante a visita, graças a profissionais treinados para organizar e conduzir grupos com excelência.

A secretária de Estado de Cultura e Turismo, Bárbara Botega, destacou a importância dos guias nesse processo: “Cabe a nós preparar o maior número possível de pessoas para que consigam compreender, organizar e comunicar a experiência de estar em Minas Gerais. Os guias de turismo são fundamentais, pois são responsáveis pela vivência e pela forma como os visitantes percebem o nosso estado”.

O secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares, reforçou o papel da educação: “Queremos impulsionar ainda mais o momento que Minas Gerais vive no setor, apoiando o desenvolvimento dessa área, que gera oportunidades e crescimento para todos. A educação terá um papel fundamental nesse processo”.

Localizada no sul de Minas Gerais, Poços de Caldas é uma cidade que vem conquistando cada vez mais brasileiros em busca de qualidade de vida, tranquilidade e um ambiente acolhedor. Divulgação Famosa por suas águas termais e clima ameno, a cidade combina tradição, natureza exuberante e infraestrutura urbana, dando uma uma experiência de vida que une o melhor do interior com os benefícios de centros mais desenvolvidos. Wikimedia Commons/Sturm Em 2025, sua população está estimada em cerca de 170 mil habitantes, o que contribui para uma atmosfera tranquila, mas com vitalidade suficiente para manter um cotidiano dinâmico. Panoramio - FernandoSantos A posição geográfica da cidade, próxima à divisa com São Paulo e situada em uma região de relevo montanhoso, influencia diretamente o seu clima, caracterizado por temperaturas agradáveis durante todo o ano. Divulgação As paisagens da Serra da Mantiqueira que cercam o município não apenas embelezam o horizonte, mas também geram oportunidades para lazer ao ar livre, esportes e atividades ligadas ao ecoturismo. Divulgação Essa combinaÃ§Ã£o entre clima e natureza faz de PoÃ§os de Caldas um destino desejado tanto para turismo quanto para moradia. DivulgaÃ§Ã£o A cidade também se destaca por sua infraestrutura completa e custo de vida relativamente baixo, especialmente quando comparada a capitais e grandes centros urbanos. Os preços de moradia, alimentação e transporte são acessíveis, o que atrai famílias, aposentados e jovens profissionais em busca de estabilidade financeira. Divulgação O que também chama a atenção em Poços de Caldas é o turismo. Confira agora, então, algumas das melhores opções para sua visita à cidade! Reprodução do Instagram @parquedocristo.br Situado no topo da Serra de São Domingos, o Parque do Cristo abriga o famoso Cristo Redentor de Poços de Caldas, que rende uma vista panorâmica da cidade. O local é acessível por teleférico, trilhas ou carro, e é muito procurado para contemplação, fotos e passeios ao ar livre. Reprodução do Instagram @parquedocristo.br A área ao redor do monumento conta com mirantes, espaços para piquenique e prática de esportes como voo livre, sendo um dos pontos mais emblemáticos do município. Reprodução do Instagram @parquedocristo.br A Cachoeira Véu das Noivas é um dos cartões-postais de Poços de Caldas. Com fácil acesso, está situada em uma área com estrutura para visitantes, incluindo trilhas, pontes de madeira, lojinhas de artesanato e espaço para fotos. Vicente Eugenio/Wikimédia Commons Suas quedas d’água lembram um véu de noiva, o que inspira o nome romântico do local. Rodeada por vegetação, a cachoeira dá em um passeio tranquilo e é muito procurada por turistas e famílias, especialmente nos fins de semana. Flickr Juliana Ramos Cercada por mata nativa e tranquilidade, a Fonte dos Amores é um recanto romântico em Poços de Caldas. Sua principal atração é a escultura de um casal abraçado, obra do artista Giulio Starace, símbolo do amor eterno. Reprodução de Instagram A fonte, envolta por trilhas e vegetação exuberante, é alimentada por águas naturais e cristalinas. O ambiente convida à contemplação e ao descanso, sendo ideal para casais e visitantes em busca de beleza natural e momentos de serenidade. Flickr Gersonapcarmo O Zoo das Aves é uma atração especial para famílias e amantes da natureza. Localizado em uma área verde ampla e bem cuidada, abriga dezenas de espécies de aves, muitas delas resgatadas ou ameaçadas de extinção. Reprodução de Instagram A Cascata das Antas é um belo cenário natural cercado pela mata da Serra da Mantiqueira. A queda d’água impressiona pela força e pela paisagem ao redor, formada por pedras, árvores e trilhas leves que levam até mirantes e pontos para descanso. Divulgação É uma excelente opção para quem gosta de natureza, caminhadas e piqueniques. A estrutura do local também permite boas fotos e momentos de relaxamento, especialmente em dias ensolarados. Fica nos arredores da cidade, com acesso facilitado. Fadbrício da Silva/Wikimédia Commons O Thermas Antônio Carlos é um dos prédios mais icônicos de Poços de Caldas, símbolo do auge turístico da cidade nas primeiras décadas do século XX. Sua arquitetura em estilo neoclássico abriga banhos termais, massagens e tratamentos terapêuticos. Divulgação O ambiente é luxuoso e tranquilo, gerando relaxamento. O local recebe visitantes que buscam saúde e descanso, sendo um marco histórico e um dos principais atrativos turísticos da cidade mineira. Divulgação Em resumo, Poços de Caldas é uma cidade que oferece uma experiência completa para quem a visita ou decide viver ali. Sua combinação de clima agradável, paisagens naturais, infraestrutura urbana e cultura vibrante faz com que o município seja uma das joias do sul de Minas Gerais. Reprodução do Instagram @zoodasaves Dessa forma, Poços de Caldas convida todos a um estilo de vida mais leve, mais próximo da natureza e mais conectado com o bem-estar. Divulgação Voltar Próximo

Sobre o curso

Secretários Barbara Botega (Secult) e Rossieli Soares (Educação) lançaram o programa "Guia Minas - Qualificando o Turismo" Cézar Tropia/Secult

O curso técnico em Guia de Turismo tem carga horária total de 800 horas, divididas em dois módulos. O primeiro módulo (400 horas) concede certificação intermediária de Operador de Turismo. O segundo módulo completa a formação, diplomando o aluno como Técnico em Guia de Turismo.

As aulas combinam teoria e prática, com viagens técnicas, visitas a atrativos, simulações e interação direta com o mercado de turismo. As inscrições abrem no dia 15 de maio pelo Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem). As aulas estão previstas para começar em 3 de agosto.

Podem participar estudantes do ensino médio da rede estadual e também jovens, adultos e idosos que já concluíram o ensino médio e buscam qualificação profissional.

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Com o programa “Guia Minas - Qualificando o Turismo”, o Governo de Minas reforça o compromisso de transformar a educação técnica em oportunidades concretas de crescimento econômico e em experiências inesquecíveis para quem visita o estado, conectando formação profissional, cultura e turismo de forma estratégica.