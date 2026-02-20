O aeroporto de R$ 65 bilhões que vai colocar a Etiópia no mapa da aviação

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A Etiópia deu um passo audacioso para se consolidar como a principal potência da aviação no continente africano com o anúncio de um novo mega aeroporto.

Com um investimento estimado em R$ 65 bilhões (cerca de US$ 12,5 bilhões), o futuro Aeroporto Internacional de Bishoftu foi projetado para se tornar o maior e mais movimentado hub de conexões da África, rivalizando com grandes terminais globais, além de ser localizado a aproximadamente 40 quilômetros da capital do país, Adis Abeba.

Um gigante em números

Os números do projeto impressionam e demonstram a escala da ambição etíope. Quando totalmente concluído, o complexo terá quatro pistas de pouso e decolagem, um pátio com capacidade para estacionar 270 aeronaves simultaneamente e um terminal de passageiros com 660 mil metros quadrados. A capacidade final projetada é de 110 milhões de passageiros por ano.

O projeto do novo aeroporto da Etiópia visa construir um hub aéreo moderno e de grande escala para o continente africano.Divulgação/X-Universe

O desenvolvimento será realizado em fases. A primeira etapa, com previsão de entrega para 2030, já habilitará o aeroporto a receber 60 milhões de passageiros anualmente, operando com duas pistas. Essa capacidade inicial já o posicionará entre os maiores do mundo.

Projeto do Aeroporto Internacional de Bishoftu revela ambição da Etiópia como hub aéreo africano.Divulgação/X-Universe

Com este projeto monumental, a Etiópia não apenas visa aliviar a demanda crescente, mas também fortalecer sua posição geopolítica, transformando o país no portão de entrada e saída essencial para viajantes e cargas no continente africano.

