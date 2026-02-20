Navio de cruzeiro de luxo inspirado no século 18 tem viagens de R$ 86 mil
Conheça o SS Maria Theresa, eleito o melhor novo navio fluvial: embarcação tem suítes de até 38 m², banheiros de mármore e camas de luxo
Inspirado no século 18, o navio de cruzeiro fluvial SS Maria Theresa oferece uma experiência de luxo pelas águas da Europa. Batizada em homenagem à monarca da dinastia Habsburgo, Maria Theresa, arquiduquesa da Áustria, a embarcação foi eleita o "melhor novo navio fluvial" pela comunidade de críticos do Cruise Critic em seu ano de estreia, 2015.
As viagens a bordo desse palácio flutuante podem atingir valores de até 13.849 euros (cerca de R$ 86 mil) por pessoa, dependendo da suíte e do roteiro escolhido. Pacotes mais acessíveis partem de aproximadamente 2.000 euros, com variações de acordo com a temporada e a acomodação.
Guia do MSC Preziosa: veja o que o navio oferece na temporada 2025/26
Parte da frota "Super Ship" da companhia Uniworld, o SS Maria Theresa tem capacidade para 150 hóspedes, proporcionando um serviço exclusivo e intimista. A embarcação navega por rios como o Danúbio e o Meno, passando por paisagens deslumbrantes e cidades históricas.
Acomodações de luxo
O ápice do conforto é a Grand Suite, com 38 m². O espaço inclui uma área de estar separada, uma varanda francesa e um banheiro espaçoso revestido em mármore. Os hóspedes desfrutam de camas Savoir, feitas à mão, vestidas com lençóis de algodão egípcio de alta gramatura, além de serviço de mordomo dedicado.
Outras suítes a bordo seguem o alto padrão, com opções que chegam a 28,3 m². Elas também contam com varandas francesas e todos os luxos esperados, incluindo banheiros de mármore e produtos de banho de grife.
Para quem busca uma opção mais compacta, as cabines clássicas oferecem cerca de 18 m² de conforto. Mesmo sendo a categoria de entrada, essas acomodações mantêm o design sofisticado e as comodidades de alta qualidade que definem a experiência no navio, algumas com janelas localizadas na altura da linha d'água.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.