Navio de cruzeiro de luxo inspirado no século 18 tem viagens de R$ 86 mil

Conheça o SS Maria Theresa, eleito o melhor novo navio fluvial: embarcação tem suítes de até 38 m², banheiros de mármore e camas de luxo

Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
20/02/2026 13:33 - atualizado em 20/02/2026 13:34


O design suntuoso do SS Maria Theresa, batizado em homenagem à Arquiduquesa, remete à opulência de um palácio flutuante do século 18 crédito: Uniworld/Divulgação

Inspirado no século 18, o navio de cruzeiro fluvial SS Maria Theresa oferece uma experiência de luxo pelas águas da Europa. Batizada em homenagem à monarca da dinastia Habsburgo, Maria Theresa, arquiduquesa da Áustria, a embarcação foi eleita o "melhor novo navio fluvial" pela comunidade de críticos do Cruise Critic em seu ano de estreia, 2015.

As viagens a bordo desse palácio flutuante podem atingir valores de até 13.849 euros (cerca de R$ 86 mil) por pessoa, dependendo da suíte e do roteiro escolhido. Pacotes mais acessíveis partem de aproximadamente 2.000 euros, com variações de acordo com a temporada e a acomodação.

Interior de navio luxuoso: bar ornamentado, balcão de mármore, bebidas, banquetas e sofás azuis.
O luxuoso bar e lounge do SS Maria Theresa, um dos espaços inspirados no século 18 a bordo do "palácio flutuante" europeu.Uniworld/Divulgação

Parte da frota "Super Ship" da companhia Uniworld, o SS Maria Theresa tem capacidade para 150 hóspedes, proporcionando um serviço exclusivo e intimista. A embarcação navega por rios como o Danúbio e o Meno, passando por paisagens deslumbrantes e cidades históricas.

Quarto de navio luxuoso em tons de azul com cama, cortinas e vista para rio.
As suítes do SS Maria Theresa oferecem design sofisticado e vistas deslumbrantes para os rios europeus.Uniworld/Divulgação

Acomodações de luxo

O ápice do conforto é a Grand Suite, com 38 m². O espaço inclui uma área de estar separada, uma varanda francesa e um banheiro espaçoso revestido em mármore. Os hóspedes desfrutam de camas Savoir, feitas à mão, vestidas com lençóis de algodão egípcio de alta gramatura, além de serviço de mordomo dedicado.

Suíte de navio luxuosa azul e dourada, cama, móveis clássicos, vista para rio e cidade.
O luxo e o design inspirado no século 18 se destacam nas acomodações do SS Maria Theresa, com vista para os rios europeus.Uniworld/Divulgação

Outras suítes a bordo seguem o alto padrão, com opções que chegam a 28,3 m². Elas também contam com varandas francesas e todos os luxos esperados, incluindo banheiros de mármore e produtos de banho de grife.

Suíte de cruzeiro luxuosa com cama, cortinas azuis, orquídeas e janelas com vista.
O requinte das suítes do SS Maria Theresa, que combinam design clássico com vistas para as paisagens europeias.Uniworld/Divulgação
Quarto de luxo com cama dossel verde e dourada, espelho ornamentado e papel de parede floral.
As suítes do SS Maria Theresa oferecem design sofisticado e conforto inspirado no século 18 para a experiência de cruzeiro fluvial.Uniworld/Divulgação

Para quem busca uma opção mais compacta, as cabines clássicas oferecem cerca de 18 m² de conforto. Mesmo sendo a categoria de entrada, essas acomodações mantêm o design sofisticado e as comodidades de alta qualidade que definem a experiência no navio, algumas com janelas localizadas na altura da linha d'água.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

