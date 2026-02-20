Passaporte brasileiro forte: 10 países incríveis para ir sem visto

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Planejar uma viagem internacional pode ser mais simples do que você imagina. O passaporte brasileiro abre portas para 169 países e territórios sem a necessidade de visto prévio, facilitando o acesso a destinos incríveis ao redor do mundo. Essa vantagem coloca o documento do Brasil na 16ª posição no ranking global da Henley & Partners (dados de janeiro de 2026), um dos mais influentes do planeta.

Essa facilidade é resultado de acordos diplomáticos que permitem aos brasileiros permanecer como turistas por um período que, geralmente, varia de 30 a 90 dias, dependendo do destino. A isenção de visto elimina uma das etapas mais burocráticas do planejamento, permitindo que o viajante foque em passagens, hospedagem e roteiro.

Apesar da dispensa do visto, é fundamental verificar outras exigências de entrada, que podem mudar sem aviso prévio. Requisitos comuns incluem passaporte com validade mínima de seis meses, comprovante de recursos financeiros para a estadia, seguro de viagem e passagem de volta comprada. Sempre consulte o consulado ou site oficial do país de destino antes de viajar.

Para ajudar no planejamento das suas próximas férias, preparamos uma lista com 10 lugares fascinantes que não exigem visto de brasileiros.

Portugal: Um destino popular pela facilidade do idioma e pela rica cultura. Explore cidades históricas como Lisboa e Porto, aproveite as praias do Algarve e saboreie a gastronomia local. Irlanda: Conhecida por suas paisagens verdes, castelos medievais e pubs animados, a Ilha Esmeralda oferece uma imersão cultural única em cidades como Dublin e Galway. África do Sul: Um país de contrastes que oferece desde safáris em parques nacionais, como o Kruger, até cidades vibrantes como a Cidade do Cabo, com suas praias e montanhas. Tailândia: Famosa pelos templos budistas, praias paradisíacas e uma culinária de rua inesquecível. Bangkok e ilhas como Phuket e Phi Phi são paradas obrigatórias. Itália: Berço do Império Romano e do Renascimento, o país encanta com sua história, arte, gastronomia e paisagens que vão dos Alpes às praias da Costa Amalfitana. Noruega: Terra dos fiordes espetaculares, da aurora boreal e de cidades charmosas como Oslo e Bergen. Um prato cheio para quem ama natureza e paisagens impressionantes. Chile: Um país de extremos geográficos, que vai do deserto mais seco do mundo, o Atacama, às geleiras da Patagônia, passando pela Cordilheira dos Andes. Colômbia: Com praias caribenhas em Cartagena e San Andrés, a vibrante Bogotá e a cultura do café em Salento, o país oferece uma diversidade incrível de experiências. Marrocos: Uma experiência sensorial única, com cidades imperiais como Marrakech, mercados de rua coloridos (souks) e a imensidão do deserto do Saara. Emirados Árabes Unidos: Conhecido pelo luxo e pela arquitetura futurista de Dubai e Abu Dhabi, o país também oferece passeios pelo deserto e uma cultura cosmopolita.

