Entenda a polêmica expulsão de uma família da Bahia de um voo da Air France

Uma família da Bahia foi retirada de um voo da Air France devido a uma confusão relacionada ao uso de um assento na classe executiva durante um trajeto de Paris a Salvador. O voo, que era operado por um Boeing 777-200ER com 28 assentos na classe executiva, estava prestes a decolar do Aeroporto Charles de Gaulle na manhã da última quarta-feira, 14 de janeiro. A família do empresário baiano Ivan Lopes, que havia investido 1.6 mil euros ( R$ 10 mil) em um upgrade para essa classe, recebeu a notícia inesperada de que seu assento havia sido desativado.

Uma das passageiras, que deveria ocupar o assento 7L, foi avisada de que o lugar estava quebrado e que ela teria que se acomodar na Econômica Premium, um assento que não reclina a 180º e oferece 58 cm a menos de espaço em comparação com a classe executiva.

Contudo, ao chegarem ao seu novo assento, a família encontrou outra pessoa ocupando-o. Ao buscarem esclarecimentos com a equipe da Air France, foram informados de que ou a outra passageira seria realocada para a Econômica Premium ou eles não poderiam embarcar para Salvador. Uma discussão acalorada teve início, e é possível ver no vídeo abaixo o comandante intervindo e dando um ultimato para que a situação fosse resolvida.

R$ 100 mil em prejuízos

O downgrade em voos, que levou à expulsão de uma família da Bahia de um voo da Air France em Paris com destino a Salvador, ocorre quando há problemas de overbooking, com assentos ou na operação do voo.

O downgrade é o rebaixamento de qualidade do assento comprado no voo, como da executiva para a econômica, por exemplo. No caso de overbooking, a companhia vende mais passagens do que os lugares disponíveis.

Já o problema em assentos foi o que ocorreu no voo envolvendo a família da Bahia em Paris: o assento de uma das passageiras do grupo estava quebrado, e outra pessoa ocupava o lugar na classe executiva. Ela teria que viajar na econômica premium.

Após uma discussão e com a intervenção do comandante da aeronave, a polícia foi chamada e tirou a família do voo. Eles dizem ter sofrido um prejuízo de R$ 100 mil, já que tiveram de comprar novas passagens. Veja os direitos do passageiro nesses casos.



O que é downgrade?



É o rebaixamento da classe em que a pessoa viaja, como da primeira para a executiva ou a econômica, por exemplo.

Quando pode ocorrer?



Pode ocorrer por problema de overbooking, por decisões operacionais (como a pessoa ser apta a operar portas de emergência) ou por assentos danificados -que foi o caso da família da Bahia em Paris.



O que o passageiro pode fazer?



O passageiro pode aceitar as condições e viajar em uma classe inferior, podendo até ir à Justiça depois para buscar reparação. Ou pode recusar o downgrade e viajar no voo seguinte. Neste caso, a companhia deve oferecer hospedagem, alimentação e transporte. Também pode haver questionamento na Justiça caso a situação prejudique outro compromisso.

O que diz a Air France

A companhia aérea Air France se manifestou após expulsar uma família de um voo que partia de Paris com destino a Salvador no dia 14 de janeiro. De acordo com a empresa, a decisão foi tomada para desembarcar “quatro passageiros indisciplinados”.

A confusão teve início quando os comissários comunicaram um defeito em um dos assentos que o grupo havia adquirido. A família, que no dia da viagem havia feito um upgrade para a classe premium, não conseguiu ocupar o assento reservado, pois outra pessoa estava sentada nele.

Em um comunicado, a Air France confirmou a expulsão e alegou que o comportamento da família “causou atrasos, gerou insatisfação entre os demais passageiros e poderia ter comprometido a segurança do voo”.

A companhia esclareceu que, devido à inoperância de um assento na classe executiva, o upgrade não pôde ser realizado e a prioridade era de um cliente que havia reservado essa classe. Após isso, a família teria se exaltado.

"Uma vez a bordo, os passageiros reagiram de forma extremamente exaltada e tiveram um comportamento inadequado em relação à tripulação. Apesar das explicações e dos apelos do comandante para que mantivessem a calma, o mau comportamento continuou", informou a nota.

A Air France afirmou que estava “em conformidade com a legislação internacional aplicável” e decidiu desembarcar os passageiros para assegurar o bom andamento do voo e a tranquilidade de todos a bordo.